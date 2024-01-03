Свечников наконец-то обрел себя после травмы. Русский талант снова играет как настоящая звезда
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Каролина» — 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)
Голы: Друри — 6 (бол., Ноесен, Шей), 1:49 — 0:1. Свечников — 7 (бол., Ахо, Бернс), 19:29 — 0:2. Крайдер — 19 (Труба, Панарин), 24:30 — 1:2. Мартинук — 2 (Стаал), 26:32 — 1:3. Чатфилд — 4 (Друри, Нечас), 41:33 — 1:4. Свечников — 8 (Шей), 42:56 — 1:5. Бантинг — 9 (Лемье, Шей), 55:49 — 1:6.
Вратари: Шестеркин — Кочетков.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 29 (12+10+7) — 27 (9+5+13).
Наши: Панарин (19.19/2/0) — Орлов (14.11/2/0), Свечников (16.04/3/+1).
Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
У меня есть стойкое убеждение, что Андрей Свечников — потенциально одна из самых разносторонних звезд нынешней НХЛ. Коллега Зислис наверняка не согласится со мной и поспорит на тему, можно ли второго номера драфта вообще называть звездой даже в обозримом будущем.
То, как развивается карьера 23-летнего нападающего, действительно разочаровывает многих. Пока он всего лишь раз приблизился к отметке в 70 очков за регулярку. Да и незаменимым винтиком в механизме «Каролины» его назвать нельзя. Тем не менее его потолок очень высок.
Тормозят развитие и не дают в полной мере раскрыть потенциал Андрея два фактора. Первый — это здоровье. Разрыв крестообразной связки, из-за которого он пропустил остаток предыдущего сезона и старт текущей регулярки, не мог пройти бесследно. Второй — достаточно примитивная рабоче-крестьянская игровая модель Рода Бриндамора, в которой звездам порой становится душно — хандру от постоянного бей-беги-бросай с мусорных позиций периодически ловит даже фронтмен «Харрикейнз» Себастьян Ахо. Впрочем, и в этой системе Свечников может быть эффективным и успешным.
У него есть реально все: габариты и мощь, катание, бросок, техника, нестандартное мышление, рабочая этика. И все это на одинаково хорошем уровне. Навыка, который сильно бы выпячивался, превалировал над другими или делал его игру одномерной, не видно.
Таких разносторонних игроков в Америке называют прекрасным прилагательным well-rounded. Брось его в любую игровую ситуацию, и он точно в ней не потеряется. Форчек, игра на возврате, нейтрализация меньшинства, возня в углах — во всех этих компонентах парень из Барнаула достаточно эффективен. В противном случае в системе Бриндамора он бы не выжил даже в статусе элитного проспекта, на которого потратили такой высокий пик.
После разрыва «крестов» Андрей очень неторопливо приходил в себя и набирал форму, не давая больших поводов говорить о себе. Вроде и дефицита очков не испытывал, но и прежнего лоска в его игре не было.
Но в последнее время он по-настоящему горит. Незадолго до наступления Нового года в матче с «Монреалем» он сделал первый хет-трик с декабря 2022-го и забросил столько же, сколько и за всю эту регулярку. Затем отдал две голевые передачи и внес большой вклад в победу над «Торонто». А этой ночью оформил дубль в матче с «Рейнджерс» и помог «Каролине» разгромить лидера Столичного дивизиона.
«Они доминировали сегодня. Не думаю, что есть другое подходящее слово, чтобы описать игру Свечникова и Ахо. Они были нашими лучшими игроками и просто зажигали последнюю неделю. За этим весело наблюдать, и я просто пытаюсь чаще давать им шайбу», — сказал после матча с ньюйоркцами защитник «Харрикейнз» Брэди Шей.
В последних пяти матчах у Свечникова сразу 11 (6+5) очков. А его связка с Ахо за этот же отрезок насобирала сразу 24 балла. И хочется верить, что этот новогодний микроотрезок станет для россиянина отправной точкой к полноценной трансформации в звездного нападающего.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|36
|25
|11
|51
|2
|Каролина
|38
|21
|17
|46
|3
|Айлендерс
|37
|17
|20
|44
|4
|Филадельфия
|37
|19
|18
|43
|5
|Вашингтон
|35
|18
|17
|42
|6
|Нью-Джерси
|35
|19
|16
|40
|7
|Питтсбург
|36
|18
|18
|40
|8
|Коламбус
|39
|12
|27
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|36
|23
|13
|52
|2
|Флорида
|37
|23
|14
|48
|3
|Торонто
|35
|18
|17
|43
|4
|Тампа-Бэй
|39
|18
|21
|41
|5
|Детройт
|38
|18
|20
|40
|6
|Монреаль
|37
|16
|21
|37
|7
|Баффало
|38
|15
|23
|34
|8
|Оттава
|33
|14
|19
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|38
|24
|14
|51
|2
|Виннипег
|36
|23
|13
|50
|3
|Даллас
|36
|22
|14
|48
|4
|Нэшвилл
|38
|21
|17
|43
|5
|Аризона
|36
|19
|17
|40
|6
|Сент-Луис
|36
|18
|18
|37
|7
|Миннесота
|36
|16
|20
|36
|8
|Чикаго
|37
|11
|26
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|37
|24
|13
|51
|2
|Вегас
|38
|22
|16
|49
|3
|Лос-Анджелес
|34
|20
|14
|45
|4
|Эдмонтон
|35
|19
|16
|39
|5
|Сиэтл
|38
|15
|23
|39
|6
|Калгари
|37
|16
|21
|37
|7
|Анахайм
|36
|13
|23
|26
|8
|Сан-Хосе
|38
|9
|29
|21
|3.01
|03:00
|
Коламбус – Бостон
|1 : 4
|3.01
|03:00
|
Рейнджерс – Каролина
|1 : 6
|3.01
|03:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|3 : 4
|3.01
|04:00
|
Нэшвилл – Чикаго
|3 : 0
|3.01
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|1 : 3
|3.01
|04:00
|
Даллас – Монреаль
|3 : 4
|3.01
|04:00
|
Виннипег – Тампа-Бэй
|4 : 2
|3.01
|05:00
|
Эдмонтон – Филадельфия
|5 : 2
|3.01
|05:00
|
Аризона – Флорида
|1 : 4
|3.01
|05:00
|
Колорадо – Айлендерс
|5 : 4 ОТ
|3.01
|06:00
|
Ванкувер – Оттава
|6 : 3
|3.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Детройт
|3 : 5
|3.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Торонто
|0 : 3
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|38
|63
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|38
|61
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|53
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|34
|29
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|38
|27
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|37
|24
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1