«Не уверен, что Ковалев понимает суть игры». Феноменальный талант, раскрытый лишь наполовину

В споминаем яркую и нестабильную карьеру Алексея Ковалева. Удивительная техника, попадание в тройку среди россиян по штрафным минутам и рекорд среди наших по количеству матчей в НХЛ, который только в сезоне-2022/23 побил Александр Овечкин.

За всю историю НХЛ лишь восемь представителей России провели в Национальной хоккейной лиге более 1000 матчей. И долгое время лидерство по этому показателю удерживал нападающий Алексей Ковалев.

Только в этом сезоне он уступил первую строчку лидеру и капитану «Вашингтона» Александру Овечкину. А из действующих игроков в обозримом будущем математические шансы догнать Ковалева есть только у Евгения Малкина. Но для этого форварду «Питтсбурга» нужно провести еще около 300 матчей.

Что интересно, Ковалев также входит в тройку лидеров среди российских игроков еще по одному показателю. И вот этот показатель совсем не тот, которого ждешь от игрока, который славился своей техникой и атакующими талантами.

1304 минуты штрафного времени. Больше только у Дарюса Каспарайтиса (1379) и Андрея Назарова (1409), что вряд ли кого-то удивит.

Такое большое количество штрафного времени говорит о том, что Ковалев не стеснялся демонстрировать характер на льду. И, возможно, именно эти периодические проявления характера помешали ему провести в НХЛ еще больше матчей.

«Рейнджерс»

АК-27 — одна из самых ярких и неоднозначных фигур российского хоккея. Даже в «Динамо» начала 1990-х, которое подарило миру целое созвездие имен — от Алексея Яшина до Виктора Козлова, от Алексея Жамнова до Андрея Николишина, от Дарюса Каспарайтиса до Сергея Гончара, он был на особом счету. Владимир Юрзинов-старший, главный тренер того «Динамо», как только речь заходила об уроженце Тольятти, сразу забывал о дипломатии. И называл его самым талантливым воспитанником.

Летом 1991 года Ковалев первым из отечественных хоккеистов был выбран в первом раунде драфта НХЛ. «Рейнджерс» забрали талантливого нападающего под общим 15-м номером.

Пусть лучшие годы карьеры Ковалева и не пришлись на «Рейнджерс», АК-27 сыграл важнейшую роль в добыче первого для клуба чемпионского титула за 54 года. Его 21 (9+12) очко в плей-офф 1994 года, включая два победных гола, были третьим результатом в суперзвездной команде позади Брайана Лича и Марка Мессье.

Но когда речь заходит о карьере Ковалева в «Рейнджерс», в первую очередь вспоминается другой эпизод из чемпионского сезона-1993/94: в матче с «Бостоном» нападающего, в очередной раз переигравшего свою смену, просто не пустили на скамейку — и ему пришлось не уходить со льда больше 5 минут подряд до перерыва.

«В том матче я бегу на скамейку, а ребята кричат: «Играй! Играй!», — вспоминал Ковалев. — Думаю: «Ничего себе! Это я так хорошо играю, что дали возможность еще остаться?». Это уже 2,5 минуты было, подходило к трем. Подбегаю к скамейке — а там вся команда у бортика стоит стеной и меня не пускает. Потом глянул в другой конец скамейки — а там люди стоят, смеются. Тогда я понял, что меня решили проучить — ну я и решил доказать, что смогу долго играть. Мне повезло, что там оставалось пять минут до конца второго периода».

Это действительно было наказание: главному тренеру Майку Кинэну надоело, что Ковалев регулярно переигрывал смены.

«Я сказал команде: «Сейчас Ковалев поедет на смену, а я велю ему оставаться в игре, — вспоминал Кинэн. — Игроки меня поняли, поддержали. Он подъезжал на скамейку, а я говорил: «Нет, оставайся там». Так он поиграл еще, затем подъехал, и я сказал: «Нет, оставайся на льду». Несколько минут спустя он действительно мечтал присесть — и я снова сказал: «Нет, оставайся там». Когда Ковалев хотел смениться, игроки его выталкивали обратно с лавки. Затем наступил конец периода».

«Все получилось забавно, — добавлял Ковалев. — Мы оба, Майк и я, хотели что-то доказать. Он хотел объяснить мне, что ты не можешь играть так долго. А я, в свою очередь, разозлился и хотел показать, что я могу играть по 8 минут без признаков усталости».

В итоге получилось, что Ковалев провел на льду 5 минут, а с учетом остановок в игре и рекламных пауз — все 10 минут «грязного» времени.

Но урок все-таки усвоил — и серьезного конфликта с Кинэном не произошло. На счастье «Рейнджерс». Спустя 5 месяцев Алексей и клуб из Нью-Йорка выиграли первый за 54 года и пока последний Кубок Стэнли.

«Да, Кинэн не пускал тогда меня на лавку, зато мне есть чем хвалиться. К Гретцки подхожу и говорю: «У тебя 62 рекорда, но моего, с самой длинной сменой, нет», — говорил Ковалев.

В «Рейнджерс» его феноменальный талант, редчайшее мастерство владения клюшкой и один из лучших кистевых бросков в лиге были очевидны всем. Тем обиднее было фанатам и руководству, что свой потенциал в Нью-Йорке он раскрыл в лучшем случае наполовину.

«Не уверен, что Ковалев понимает суть игры в хоккей. Это прежде всего голы. Не важно, сколько раз болельщики вскочат со своих мест от восхищения и скольких соперников ты обведешь. Если нет голов, все это впустую», — говорил генеральный менеджер «Рейнджерс» Нил Смит.

Алексей Ковалев. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Обмен в «Питтсбург»

Когда Кинэн ушел в «Сент-Луис», для Алексея многое поменялось. С Колином Кэмпбеллом, который стал новым тренером команды, отношения у Ковалева не сложились, что привело к обмену.

Последней каплей стала его безголевая серия из 12 матчей — после этого последовал обмен, по условиям которого в «Питтсбург» отправились Ковалев и Харри Йорк, а в обратном направлении проследовали Петр Недвед, Крис Тамер и Шон Пронгер.

«Одного не могу понять: почему американские журналисты так зациклились на том, что я должен забивать гораздо больше? Я никогда не забрасывал много шайб — ни в России, ни в Америке, и мне непонятно, с чего болельщики взяли, что на моем счету за сезон обязательно должно быть 30-40 голов. Полагаю, что делаю много других полезных вещей для команды, которые помогают отличаться моим партнерам.

Знаете, при каких обстоятельствах меня продали из «Рейнджерс» в «Питтсбург»? Я в этот момент летал на своем самолете! Приехал домой, а жена говорит: «Тебя продали». В общем, чему быть, того не миновать", — рассказывал Ковалев.

Этот положительный настрой помог Алексею провести лучшие годы в карьере: в «Пингвинз» он лишь раз за пять сезонов набрал менее 60 результативных баллов в регулярке, а в сезоне-2000/01 и вовсе установил личный рекорд результативности, записав на свой бомбардирский счет 95 очков в 79 встречах.

«Нью-Йорк — город, где постоянно всем что-то должен. Покоя нет. А в Питтсбурге от тебя ничего сверхъестественного не требуют. Зайдет несколько журналистов в раздевалку — и все. Тогда как в «Рейнджерс» вокруг каждого игрока после любой тренировки собиралась толпа репортеров и телевизионщиков. Так что спокойствие, которое царит в Питтсбурге, мне только в радость», — объяснял одну из причин успеха Ковалев.

Возвращение в «Рейнджерс»

В феврале 2003 году Алексей Ковалев снова стал игроком «Рейнджерс». Россиянин попал в нью-йоркский клуб в рамках обмена с «Питтсбургом», в который было вовлечено восемь хоккеистов. В том же направлении, что и Ковалев, проследовали форвард Дэн Лакутюр, защитники Янне Лаукканен и Майк Уилсон. «Питтсбург» получил нападающих Микаэля Самуэльссона, Рико Фату, защитников Жоэля Бушара и Рихарда Линтнера.

То, что «Питтсбург» готовит обмен Ковалева, не было ни для кого сюрпризом. В качестве возможных вариантов назывались также «Колорадо», «Айлендерс», «Торонто» и «Филадельфия». «Рейнджерс» же в этот список можно было включать по умолчанию: в те годы этот клуб постоянно становится пристанищем высокооплачиваемых звезд.

«Сначала были обычные слухи, на которые не обращаешь внимания, потом они перешли в нечто более осязаемое. Когда о чем-то начинают говорить очень уж часто и не пару дней, а много месяцев, становится ясно, что эти разговоры взялись не из воздуха. И собственная интуиция, как правило, не обманывает: ты чувствуешь, что что-то должно случиться», — говорил Ковалев.

Алексей Ковалев. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

В то время «Пингвины» находились в серьезном финансовом кризисе. У хозяина «Питтсбурга» Марио Лемье не было другого выхода, кроме как обменять Ковалева на 11 миллионов долларов (4 миллиона — наличными, 7 — в виде уменьшения платежной ведомости клуба).

Говорят, тем самым Супер Марио спас «Пингвинов» от повторения больно ударившей по имиджу НХЛ оттавской истории с невыплатами игрокам окладов. И отнюдь не случайно обмен состоялся за несколько дней до 15-го числа, когда по правилам НХЛ выдается зарплата.

«Все понимают, что обменять меня хотели не из-за того, что я плохой игрок и не нужен команде. Это бизнес в чистом виде, когда у меня — свои интересы, а у клуба финансовые проблемы, и он не в состоянии был меня содержать», — не скрывал Ковалев.

Однако во второй раз в составе «Рейнджерс» у российского форварда не сложилось.

«Меня задвинули на вторые роли, а ведь я не мальчик на побегушках и не козел отпущения», — писал он в автобиографии.

Игрока, которого обожали в Питтсбурге, стали освистывать на «Мэдисон Сквер Гарден» при каждом получении шайбы.

Не помогала игре и ситуация с отношениями в коллективе, которые были, мягко говоря, не лучшими.

«Вообще, многие понимали, что в «Рейнджерс» было какое-то дерьмо, а не коллектив. У нас поменялись пять тренеров за два года, а все винили игроков. У нас не было ничего», — рассказывал экс-игрок клуба из Нью-Йорка Мэтт Барнэби в своем подкасте.

Звезда «Монреаля»

В марте 2004 года руководство «Рейнджерс» объявило о том, что нападающий Алексей Ковалев переходит в «Монреаль». Компенсация оказалась достаточно скромной: право выбора во 2-м раунде драфта того года и перспективный форвард Йозеф Балей.

В том, что Ковалева отдали в другой клуб, нет ничего удивительного. Разговоры об этом велись давно.

«Нам представилась возможность укрепиться в преддверии плей-офф опытным форвардом, и мы ею воспользовались, — объяснил сделанный ход генеральный менеджер «Монреаля» Боб Гейни.

Отметим, что это был первый обмен, совершенный Гейни после того, как он занял пост генерального менеджера «Канадиенс».

Ковалев играл за «Монреаль» с 2004 по 2009 год. И все это время он будто ездил на американских горках. Равнодушных людей в Монреале к нему не было — его либо любили, либо ненавидели. Любили за огромный талант и способность в одиночку выигрывать матчи. Ненавидели за острый язык и нестабильность. В одном матче Ковалев мог блистать, но потом в трех был тенью самого себя.

Тем не менее это не помешало ему набрать 84 (35+49) очка в сезоне-2007/08, который стал для него вторым по результативности в карьере после 95 очков в сезоне-2000/01 за «Питтсбург». Недаром по ходу сезона-2008/09 Ковалев выходил на лед с капитанской повязкой, что было связано с травмой финского форварда Саку Койву. Многим это не нравилось, но все же большая часть публики искренне любила российского форварда, потому что команда истосковалась по настоящей атакующей звезде.

Кстати, после Ковалева ни один игрок «Канадиенс» до 84 очков ни разу не добирался. Лучший результат — 72 очка Макса Доми в чемпионате-2018/19.

Уход в «Оттаву»

1 июля 2009 года Алексей Ковалев получил статус неограниченно свободного агента, покинул «Монреаль» и подписал двухлетний контракт на сумму 10 миллионов долларов с клубом «Оттава Сенаторз».

«Когда ты столько лет отдаешь одной команде, всегда нелегко из нее уходить. Я уже переживал подобные эмоции, когда покидал «Рейнджерс» и «Питтсбург». Но на этот раз ситуация была совершенно иная. Я испытывал особые чувства, играя за «Монреаль», выступая за этот город и ощущая такую потрясающую поддержку со стороны болельщиков. Не так-то просто после всего этого взять и уехать из города», — говорил Ковалев.

Эксперты подозревали, что, несмотря на неплохую статистику, генеральный менеджер «Канадиенс» Боб Гейни может и не захотеть оставить Алексея Ковалева в команде. Дело в том, что события, которые происходили после открытия 1 июля рынка свободных агентов, наводили на мысль, что в «Монреале» затеяли не просто корректировку состава, а масштабную «чистку». Жертвами ее стали ветераны: еще до того, как стало известно об уходе Алексея Ковалева, Боб Гейни объявил, что в клубе не останется отдавший ему 13 лет капитан Саку Койву.

Алексей Ковалев. Фото Reuters

«Мы с моим агентом ждали наилучший вариант. Никто не виноват в том, что случилось. Из того, что мы знали, можно было сделать вывод, что в «Монреале» решили работать в другом направлении. Последнее, что мы слышали от руководства, — это были слова о том, что для меня в команде больше нет места и что клуб решил сделать ставку на других игроков. Для нас это было довольно неожиданно», — добавлял Ковалев.

Генеральный менеджер «Сенаторз» Брайан Мюррей заявил, что уверен: с Алексеем Ковалевым, который, на его взгляд, является одним из наиболее техничных и опасных форвардов лиги, команда значительно прибавит в атаке.

Другое дело, что Ковалев оказался в «Сенаторз» весьма случайно. В торгах с «Канадиенс» по новому контракту возникла заминка. Ковалев стоял на своем, а генменеджер Боб Гейни забрал предложение со стола.

Тут же Ковалеву желаемые деньги дали по соседству — в «Оттаве». И он поставил подпись. Но там карьера форварда пошла под откос.

«Я много размышлял о своем уходе из «Монреаля», — говорил потом Ковалев. — Ты сделал ошибку в жизни и вынес из этого урок. Я бы поступил по-другому, если было бы можно вернуться в то время. Там не было возможности показать, на что я способен. Но я доволен, как ко мне относились болельщики и руководство клуба. Как они меня приняли, помогали во всем. Ничего плохого о «Сенаторах» не скажу».

И снова «Пингвины»

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалев вновь перешел в «Питтсбург Пингвинз» в 2011 году.

Возвращение Ковалева, который уже выступал за «Пингвинов» с 1998-й по 2003-й, произошло аккурат в день его 38-летия, 24 февраля.

Сам «Мистер Кови», как окрестила его североамериканская пресса, оказался очень рад подобному развитию событий.

«Важно то, что я опять буду играть в плей-офф, — сказал он сразу после обмена. — Ведь я не участвовал в розыгрыше главного трофея НХЛ два года, поэтому в этом плане возвращение в «Питтсбург» — шаг вперед для меня.

В «Питтсбурге» мне в свое время помогли раскрыться, стать тем Ковалевым, которым я хотел быть. Там я показывал все, на что способен, поэтому очень рад туда вернуться. Надеюсь, что снова смогу показывать свой лучший хоккей и помогу команде достичь успеха".

Алексей Ковалев. Фото Global Look Press

Бывшая команда АК-27 «Оттава» получила от «Пингвинз» условный драфт пик в седьмом раунде, который мог превратиться в шестой раунд при условии, что «Питтсбург» пройдет первый раунд плей-офф и Ковалев примет участие как минимум в половине этих матчей.

Однако вновь ярко проявить себя в команде не смог: нападающий отметился лишь 7 (2+5) баллами в 20 играх, а в плей-офф добавил 2 (1+1) очка в 7 встречах.

«Все было нормально. Я раньше выступал за «Питтсбург». Там обстановка не меняется. Но мой стиль не подошел под игру, которую ставит тренер Дэн Байлсма. Ничем другим это не объяснишь», — заявил тогда Ковалев.

Командировка в «Атлант»

Победитель Олимпиады-1992 хотел остаться в НХЛ, о чем открыто писал в своем Twitter, однако так и не получил от клубов главной заокеанской лиги достойного предложения.

В итоге летом 2011 года Ковалев на два года заключил контракт с «Атлантом». Но менее чем через год руководство мытищинского клуба объявило игроку о том, что не намерено продолжать с ним сотрудничество.

«Не согласен с теми, кто говорит: «Вот, он был крутым парнем в Америке, поэтому сейчас на одном коньке будет всех делать в КХЛ». Когда ты почти всю карьеру провел на маленьких площадках, перейти на большой лед не так просто. В России совсем другая игра, менталитет», — говорил Ковалев.

Не добавила ему качества и серьезная травма колена, после которой нападающий долго восстанавливался.

«Я надеялся, что поиграю через боль какое-то время, и все рано или поздно пройдет. Но в какой-то момент понял, что дальше так нельзя — боль была невыносимой. До этого было достаточно тяжело выходить на лед — концентрируешься не на игре, а на том, чтобы не усугубить повреждение. Где-то останавливаешься, не идешь до конца. Намного приятнее играть, когда не обращаешь внимания на болячки», — объяснял форвард.

Сезон-2011/12 получился для него скомканным: он провел в нем только 22 игры. Ковалев долго не играл из-за травмы колена, после поправки его не поставили в состав на плей-офф, а потом в офисе клуба предложили заплатить полностью за год контракта, если он урезается с двух лет до одного. Или — два года, но с уполовиненной зарплатой.

Тут у кого угодно возникнет обида.

Последняя попытка закрепиться в НХЛ

После этого Ковалев снова начал искать команду в НХЛ и получил приглашение в тренировочный лагерь «Флориды».

После окончания локаута и перед стартом сезона-2012/13 форвард подписал с «Пантерами» однолетний контракт. 22 февраля ветеран провел свой последний матч в НХЛ (против «Питтсбурга»), а 24-го числа не попал в основной состав на игру с «Бостоном». Чуть позже он покинул расположение команды.

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон сообщил, что Алексей Ковалев завершает свою профессиональную карьеру.

40-летний хоккеист подписал бумаги о завершении карьеры в лиге. Контракт на 1,45 миллиона долларов был вычеркнут из платежной ведомости. При этом «Пантерз» решили не выставлять Ковалева на драфт отказов или отправлять в фарм-клуб из уважения к ветерану.

«Я бы рад играть до 50, но травмы последних нескольких сезонов дали о себе знать, — сказал Ковалев. — Это решение далось мне нелегко, но пришло время повесить коньки на гвоздь».

После этого российский нападающий еще пару раз успел поиграть за швейцарский «Висп», но в НХЛ его карьера уже была завершена.