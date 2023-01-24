Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:20

Суперматч Панарина: ассистентский хет-трик и 50 очков в сезоне! А Шестеркин чуть не забил гол в пустые

Панарин стал четвертым россиянином, заработавшим 50 и более очков в сезоне НХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Артемий Панарин против Густава Форслинга.
Фото USA Today Sports
Удачный матч «Рейнджерс» против «Флориды».

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Флорида» — 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)
Голы: Фокс — 10 (Панарин, Зибанежад), 3:03 — 1:0. Верхэге — 23 (бол., Лунделл, Луостаринен), 5:56 — 1:1. Зибанежад — 21 (бол., Панарин, Фокс), 17:21 — 2:1. Веси — 8 (Гудроу, Трочек), 35:03 — 3:1. Лафренье — 6 (Какко, Хытил), 47:56 — 4:1. Зибанежад — 22 (Панарин, Фокс), 48:10 — 5:1. Барков — 13 (Ткачак, Монтур), 51:02 — 5:2. Хытил — 13 (п.в., Какко, Лафренье), 56:49 — 6:2.
Вратари: Шестеркин — Лион (52:18 — 56:49).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 26 (6+7+13) — 35 (8+14+13).
Наши: Кравцов (8.05/0/0), Панарин (17.52/1/+2) — Денисенко (16.17/3/-2).
24 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 17121 зритель.

«Флорида» из-за травмы Сергея Бобровского временно осталась без основного вратаря, который постепенно стабилизировал игру после скомканного начала регулярки. Российский голкипер получил повреждение в недавнем матче с «Монреалем». И вернется на лед не раньше 28 января, когда «Пантерз» сыграют с «Лос-Анджелесом». Молодой и прогрессирующий сменщик Бобровского Спенсер Найт сам только недавно восстановился после травмы. Тренеры планировали отправить вратаря в АХЛ для набора формы, но вылет Сергея изменил планы. Найта вернули из фарм-клуба, а место в старте против «Рейнджерс» получил ахаэловец Алекс Лион.

Летняя задумка с заменой главного тренера «Пантерз» к середине сезона себя не оправдывает. Принявший команду Пол Морис справляется с задачами с переменным успехом. Победившая в прошлой регулярке «Флорида» играет неровно, а обрести желаемую вариативность так и не удалось. Морис работой в «Виннипеге» запомнился как консервативный тренер, выбирающий сбалансированный хоккей. В прошлом сезоне «Пантерз» нередко играли по бразильской системе: строили игру от атаки и в меньшей степени думали о защите и пропущенных шайбах. С приходом Мориса порядка в обороне не добавилось, а забивает команда меньше.

Артемий Панарин (слева). НХЛ: «Рейнджерс» выиграли у «Флориды» и другие матчи 24 января

«Флорида» не входит в зону плей-офф, но отставание не такое пугающее, чтобы паниковать и думать о глобальных переменах. Показательна отрицательная разность шайб, которая ухудшилась после матча в Нью-Йорке. Игра могла стать особенной для лидера «Рейнджерс» Артемия Панарина. Российский форвард остановился в шаге от юбилейной — двухсотой — шайбы в НХЛ. 554 матча потребовалось уроженцу Коркино, чтобы забить 199 голов. Разменять вторую сотню против «Флориды» Панарину не удалось. Зато Артемий оформил другой локальный юбилей.

Солидное преимущество в счете не соотносится с цифрами статистики. «Пантерз» перебросали «Рейнджерс», но отметились только двумя шайбами. Блистательный Игорь Шестеркин нередко выручал партнеров. Ньюйоркцам голы давались с видимой легкостью. На четвертой минуте Панарин скинул шайбу в центр на Адама Фокса. Подключившийся к атаке защитник словно в тренировочном режиме объехал Густава Форслинга и мастерски разобрался с потерявшим ворота Лионом.

«Флорида» оперативно отыграла одну шайбу. Картер Верхэге реализовал первое же большинство. «Пантерз» в несколько передач растянули оборону ньюйоркцев и вывели канадца на выгодную для броска позицию. «Рейнджерс» до перерыва подтвердили, что их большинство ничем не хуже. Панарин набрал второй ассистентский балл, а Мико Зибанежад вывел хозяев вперед. Во втором периоде «Флорида» больше владела шайбой, нацеленнее атаковала, в два раза перебросала соперника (14-7), но умудрилась проиграть 20-минутку. Реализация моментов подвела гостей, а «Рейнджерс» превосходно действовали на контратаках.

«Пантерз» неожиданно рассыпались в середине третьего периоде. Ничего не предвещало двух серийных шайб от Алексиса Лафренье и оформившего дубль Зибанежада. Панарин заработал ассистентский хет-трик и набрал 50 (12+38) очко в регулярке — это лучший результат «Рейнджерс».

Пол Морис давний любитель ранних замен вратарей. Подобные трюки тренер практиковал еще в «Виннипеге». Он не боится пропустить и проиграть с более крупным счетом, а, наоборот, рискует и пытается перевернуть матч. Так произошло и сегодня с «Рейнджерс». За девять минут до конца Лион отправился на скамейку, а Александр Барков отыграл один гол в формате «6 на 5». «Флорида» продолжила играть с пустыми воротами. Ньюйоркцы при первой же возможности запускали шайбу через всю площадку, не стесняясь нарваться на проброс. Бросали не только полевые игроки, но и Шестеркин, который не первый матч пробует поразить пустые ворота. Пока, увы, тщетно.

С близкой дистанции промахнулся Панарин. Что не удалось Игорю и Артемию, сделал Филип Хытил. Чех окончательно приговорил «Флориду», которая подарила жаркую концовку, несмотря на солидное отставание в счете. «Пантерз» забросили лишь две шайбы, хотя по моментам едва ли уступили «Рейнджерс». Тремя бросками в створ отметился Григорий Денисенко. Правда, молодой форвард «Флориды» был на льду при двух пропущенных шайбах и явно недоволен сегодняшней полезностью.

Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
Украинку назвали биомусором за фото с русской на Олимпиаде. Виновата во всем Ласицкене?
Хачанова травят за поддержку Нагорного Карабаха. Зачем он это делает?
Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным
Швеция возобновила прием документов на визы для россиян
Источник в Пентагоне признал большие потери в войсках Украины
Кардиолог рассказала о вреде газовых плит для здоровья
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кумовство, блат и саботаж в НХЛ. Почему в «Ванкувере» сменился тренер
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 46 29 17 66
2 Нью-Джерси 46 30 16 64
3 Рейнджерс 47 26 21 59
4 Вашингтон 49 25 24 56
5 Питтсбург 46 23 23 54
6 Айлендерс 49 23 26 51
7 Филадельфия 48 20 28 47
8 Коламбус 47 14 33 31
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 46 37 9 78
2 Торонто 48 29 19 66
3 Тампа-Бэй 45 29 16 59
4 Баффало 46 24 22 51
5 Флорида 49 23 26 51
6 Детройт 45 19 26 46
7 Оттава 46 20 26 43
8 Монреаль 47 20 27 43
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 49 28 21 64
2 Виннипег 48 31 17 63
3 Миннесота 45 25 20 54
4 Колорадо 45 25 20 53
5 Нэшвилл 46 22 24 50
6 Сент-Луис 47 23 24 49
7 Аризона 47 15 32 35
8 Чикаго 45 14 31 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 29 19 60
2 Сиэтл 46 27 19 59
3 Лос-Анджелес 49 26 23 58
4 Эдмонтон 48 27 21 57
5 Калгари 48 23 25 55
6 Ванкувер 46 18 28 39
7 Сан-Хосе 48 14 34 37
8 Анахайм 47 13 34 31
Результаты / календарь
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
24.01 00:00
Торонто – Айлендерс
5 : 2
24.01 03:00
Рейнджерс – Флорида
 6 : 2
24.01 04:30
Даллас – Баффало
 2 : 3 ОТ
24.01 05:30
Калгари – Коламбус
 4 : 3 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 48 88
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 46 73
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 45 66
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 48 40
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 46 36
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 49 32
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 30 1.82
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 21 2.15
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 36 2.22
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости