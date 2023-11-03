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Сегодня, 18:20

Русский вратарь пробивается в основу «Колорадо». Ему должен помочь финн, который поднял Варламова и Барулина

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Иван Просветов.
Фото USA Today Sports
Иван Просветов получил новый шанс зацепиться за НХЛ.

Новый шанс Просветова

С сезона-2023/24 не только «Айлендерс» сформировали русский тандем вратарей. Два наших голкипера играют в «Колорадо». Александр Георгиев проводит за «Эвеланш» второй чемпионат, причем на позиции первого номера. Ивана Просветова клуб подобрал в начале октября с драфта отказов, когда вратарь не пригодился «Аризоне». Вырвавшийся из «Койотис» голкипер конкурирует с Павлом Францоузом за место дублера. Георгиев играл без замен с начала чемпионата до встречи с «Питтсбургом», когда после четырех пропущенных шайб его подменил Просветов. В матче с «Сент-Луисом» Ивана выпустили в старте, и «Колорадо» прервал серию из двух поражений подряд. Голкипер отразил 27 бросков из 28 и был признан третьей звездой матча.

Иван Просветов. Российский вратарь отказался от контракта с ЦСКА и остался в АХЛ за копейки

Просветову не первый сезон предрекают возвращение в ЦСКА. Армейцы интересовались вратарем, предлагали солидный по российским меркам контракт. На три года и общую сумму в 100 миллионов рублей. Иван отказался, выбрал Северную Америку и цепляется за НХЛ. Летом голкипер подписал двусторонний контракт с «Аризоной», но с увеличением дохода в АХЛ. До командировки в фарм-клуб дело не дошло. «Койотис» поместили вратаря на драфт отказов, после чего Просветов попал в «Колорадо». Смена организации должна приблизить Ивана к мечте — играть в НХЛ. В «Аризоне» россиянина не видели в основе, хотя за «Тусон» в АХЛ он провел 129 матчей.

Переход в «Колорадо» — новый вызов в карьере. После четырех лет в системе «Койотис» Просветову требовалась смена обстановки. В «Аризоне» вратарю не дали адекватного шанса проявить себя, а двусторонним контрактом, подписанным летом, показали, что не верят в Ивана. От поездок в АХЛ голкипер не застрахован и в «Эвеланш». Зато в «Колорадо» сразу дали понять, что рассматривают Просветова в основе. Когда поправится Францоуз, Иван останется третьим и, скорее всего, лишним вратарем. В отсутствие чеха он может доказать, что готов играть в НХЛ как минимум на позиции дублера.

Джек Джонсон (слева), Иван Просветов и Джош Мэнсон (справа).
Фото USA Today Sports

Работает с тренером, который вел Варламова и Барулина

Просветов выиграл от перехода в «Колорадо» не только из-за смены обстановки. В «Аризоне» Иван стагнировал. Возникают обоснованные вопросы к тренерам вратарей, которые вели россиянина. В «Эвеланш» работает сильный специалист Юсси Парккилла, прекрасно понимающий наш менталитет. Финн провел шесть сезонов в России, занимаясь вратарями «Локомотива», «Атланта», СКА и «Авангарда». Можно вспомнить, как Паркилла прокачал Константина Барулина. Подмосковный клуб в 2011 году добрался до финала Кубка Гагарина, а Барулина признали MVP плей-офф. Гуру вратарского дела поработал с Константином лишь один сезон, после которого спаситель «Атланта» съездил на три чемпионата мира.

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Парккила — уникальный тренер. Его карьера начиналась как подработка. Основной доход Юсси получал на заводе по производству бумаги. Управление погрузчиком и машиной по резке картона финн совмещал с подготовкой голкиперов молодежки «Ильвеса». Так продолжалось до 2007 года, пока Парккилу не пригласили тренировать в канадскую юниорскую лигу. Правда, проработал в клубе «Летбридж Харрикейнс» финн недолго. Спустя три месяца Парккиле позвонил Кари Хейкилля и пригласил в «Локомотив». Так начался путь Юсси в большом хоккее. В Ярославле он познакомился с 19-летним Семеном Варламовым. Тогда, полагаю, Паркилла и не представлял, что переход в «Локомотив» предопределяет будущую карьеру.

В Ярославле Юсси отработал только год, но Варламову так понравился подход финна, что в межсезонье Семен приезжал к нему на сборы. Индивидуально тренировал Парккила и Сергея Бобровского. А в «Колорадо» попал в 2017 году, когда за «Лавин» играл... Варламов. Россиянин хотел работать вместе с Юссе и порекомендовал финна руководству. «Эвеланш» искали тренера вратарей и выбрали Парккилу, который ведет голкиперов «Колорадо» уже седьмой сезон и выиграл Кубок Стэнли.

Иван Просветов и Александр Георгиев.
Фото USA Today Sports

Парккила следит не только за вратарями, но и готовит материалы для нападающих и защитников, анализируя игру голкиперов соперников. Юсси — большой профессионал, о котором хорошо отзываются вратари и тренеры-коллеги. Дмитрий Шикин, которого Паркилла тренировал в СКА, говорил, что финн «сломал его и слепил заново». В «Ильвесе» через него прошли совсем юные Туукка Раск, Рику Хелениус и Юха Метсола. Солидный список учеников. Не сомневаюсь, что первый финский тренер вратарей НХЛ поможет и Просветову. Потенциал у Ивана есть.

Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
Иван Просветов
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 10 8 2 16
2 Нью-Джерси 9 6 3 13
3 Айлендерс 9 5 4 12
4 Каролина 11 6 5 12
5 Коламбус 10 4 6 10
6 Вашингтон 9 4 5 9
7 Филадельфия 10 4 6 9
8 Питтсбург 9 3 6 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 10 9 1 19
2 Детройт 11 6 5 13
3 Торонто 10 5 5 12
4 Монреаль 10 5 5 12
5 Флорида 9 5 4 11
6 Тампа-Бэй 10 4 6 11
7 Баффало 10 5 5 10
8 Оттава 9 4 5 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 9 7 2 15
2 Колорадо 9 7 2 14
3 Аризона 10 5 5 11
4 Виннипег 10 4 6 10
5 Нэшвилл 10 4 6 8
6 Миннесота 10 3 7 8
7 Сент-Луис 8 3 5 7
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 11 10 1 21
2 Ванкувер 10 7 3 15
3 Лос-Анджелес 10 6 4 14
4 Анахайм 10 6 4 12
5 Сиэтл 11 4 7 10
6 Эдмонтон 9 2 7 5
7 Калгари 10 2 8 5
8 Сан-Хосе 10 0 10 1
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Оттава – Лос-Анджелес
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3.11 02:00
Рейнджерс – Каролина
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3.11 02:00
Коламбус – Тампа-Бэй
 4 : 2
3.11 02:00
Детройт – Флорида
 0 : 2
3.11 02:00
Вашингтон – Айлендерс
0 : 3
3.11 02:30
Бостон – Торонто
 3 : 2 Б
3.11 03:00
Миннесота – Нью-Джерси
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3.11 04:00
Эдмонтон – Даллас
 3 : 4
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Сиэтл – Нэшвилл
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Сан-Хосе – Ванкувер
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Вратари (КН)
И О
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 9 20
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 10 19
Йеспер Братт

Йеспер Братт

Нью-Джерси

 9 18
И Г
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 11 9
Фрэнк Ватрано

Фрэнк Ватрано

Анахайм

 10 9
Теуво Терявяйнен

Теуво Терявяйнен

Каролина

 11 8
И КН
Джонатан Куик

Джонатан Куик

Рейнджерс

 3 0.41
Иван Просветов

Иван Просветов

Колорадо

 2 0.88
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

3 1
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