Русский вратарь пробивается в основу «Колорадо». Ему должен помочь финн, который поднял Варламова и Барулина

Иван Просветов получил новый шанс зацепиться за НХЛ.

Новый шанс Просветова

С сезона-2023/24 не только «Айлендерс» сформировали русский тандем вратарей. Два наших голкипера играют в «Колорадо». Александр Георгиев проводит за «Эвеланш» второй чемпионат, причем на позиции первого номера. Ивана Просветова клуб подобрал в начале октября с драфта отказов, когда вратарь не пригодился «Аризоне». Вырвавшийся из «Койотис» голкипер конкурирует с Павлом Францоузом за место дублера. Георгиев играл без замен с начала чемпионата до встречи с «Питтсбургом», когда после четырех пропущенных шайб его подменил Просветов. В матче с «Сент-Луисом» Ивана выпустили в старте, и «Колорадо» прервал серию из двух поражений подряд. Голкипер отразил 27 бросков из 28 и был признан третьей звездой матча.

Просветову не первый сезон предрекают возвращение в ЦСКА. Армейцы интересовались вратарем, предлагали солидный по российским меркам контракт. На три года и общую сумму в 100 миллионов рублей. Иван отказался, выбрал Северную Америку и цепляется за НХЛ. Летом голкипер подписал двусторонний контракт с «Аризоной», но с увеличением дохода в АХЛ. До командировки в фарм-клуб дело не дошло. «Койотис» поместили вратаря на драфт отказов, после чего Просветов попал в «Колорадо». Смена организации должна приблизить Ивана к мечте — играть в НХЛ. В «Аризоне» россиянина не видели в основе, хотя за «Тусон» в АХЛ он провел 129 матчей.

Переход в «Колорадо» — новый вызов в карьере. После четырех лет в системе «Койотис» Просветову требовалась смена обстановки. В «Аризоне» вратарю не дали адекватного шанса проявить себя, а двусторонним контрактом, подписанным летом, показали, что не верят в Ивана. От поездок в АХЛ голкипер не застрахован и в «Эвеланш». Зато в «Колорадо» сразу дали понять, что рассматривают Просветова в основе. Когда поправится Францоуз, Иван останется третьим и, скорее всего, лишним вратарем. В отсутствие чеха он может доказать, что готов играть в НХЛ как минимум на позиции дублера.

Джек Джонсон (слева), Иван Просветов и Джош Мэнсон (справа). Фото USA Today Sports

Работает с тренером, который вел Варламова и Барулина

Просветов выиграл от перехода в «Колорадо» не только из-за смены обстановки. В «Аризоне» Иван стагнировал. Возникают обоснованные вопросы к тренерам вратарей, которые вели россиянина. В «Эвеланш» работает сильный специалист Юсси Парккилла, прекрасно понимающий наш менталитет. Финн провел шесть сезонов в России, занимаясь вратарями «Локомотива», «Атланта», СКА и «Авангарда». Можно вспомнить, как Паркилла прокачал Константина Барулина. Подмосковный клуб в 2011 году добрался до финала Кубка Гагарина, а Барулина признали MVP плей-офф. Гуру вратарского дела поработал с Константином лишь один сезон, после которого спаситель «Атланта» съездил на три чемпионата мира.

Парккила — уникальный тренер. Его карьера начиналась как подработка. Основной доход Юсси получал на заводе по производству бумаги. Управление погрузчиком и машиной по резке картона финн совмещал с подготовкой голкиперов молодежки «Ильвеса». Так продолжалось до 2007 года, пока Парккилу не пригласили тренировать в канадскую юниорскую лигу. Правда, проработал в клубе «Летбридж Харрикейнс» финн недолго. Спустя три месяца Парккиле позвонил Кари Хейкилля и пригласил в «Локомотив». Так начался путь Юсси в большом хоккее. В Ярославле он познакомился с 19-летним Семеном Варламовым. Тогда, полагаю, Паркилла и не представлял, что переход в «Локомотив» предопределяет будущую карьеру.

В Ярославле Юсси отработал только год, но Варламову так понравился подход финна, что в межсезонье Семен приезжал к нему на сборы. Индивидуально тренировал Парккила и Сергея Бобровского. А в «Колорадо» попал в 2017 году, когда за «Лавин» играл... Варламов. Россиянин хотел работать вместе с Юссе и порекомендовал финна руководству. «Эвеланш» искали тренера вратарей и выбрали Парккилу, который ведет голкиперов «Колорадо» уже седьмой сезон и выиграл Кубок Стэнли.

Иван Просветов и Александр Георгиев. Фото USA Today Sports

Парккила следит не только за вратарями, но и готовит материалы для нападающих и защитников, анализируя игру голкиперов соперников. Юсси — большой профессионал, о котором хорошо отзываются вратари и тренеры-коллеги. Дмитрий Шикин, которого Паркилла тренировал в СКА, говорил, что финн «сломал его и слепил заново». В «Ильвесе» через него прошли совсем юные Туукка Раск, Рику Хелениус и Юха Метсола. Солидный список учеников. Не сомневаюсь, что первый финский тренер вратарей НХЛ поможет и Просветову. Потенциал у Ивана есть.