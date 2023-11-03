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Сегодня, 13:30

Панарин шикарно начал сезон! Он в шаге от рекордов века Кучерова и Малкина

Кирилл Бурдаков
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Хоккеист «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
До лучших результатов соотечественников Панарину остался один результативный матч.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал голевую передачу в матче против «Каролины» (2:1) и продлил свою результативную серию до 10 встреч. Со старта сезона российский форвард еще ни разу не уходил со льда без набранных очков. В 10 играх он записал на свой счет 5 голов и 11 результативных передач.

У Панарина одна из лучших результативных серий со старта сезона в XXI веке. Из российских игроков дольше обходились без нулей Евгений Малкин и Никита Кучеров — по 11 матчей. Рекорд века — 22 игры — у Дэни Хитли. В прошлом столетии показатели были мощнее. Дмитрий Квартальнов в сезоне-1992/93 впервые не набрал очков только в 15-м матче, а Уэйн Гретцки в сезоне-1983/84 — в 52-м.

Артемий Панарин (&laquo;Рейнджерс&raquo;). Панарин — снова лучший. После прошлогодней критики демонстрирует ярчайший хоккей

Игра с «Каролиной» оказалась для Артемия юбилейной, 600-й в регулярных чемпионатах НХЛ. С момента дебюта в лиге российский форвард набрал 677 очков — чуть меньше, чем его бывший партнер по «Чикаго» и «Рейнджерс» Патрик Кейн. Лучше этот отрезок провели лишь звезды «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Мертвые акулы. Худшая команда НХЛ проиграла 1:10 при своих болельщиках!
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 10 8 2 16
2 Нью-Джерси 9 6 3 13
3 Айлендерс 9 5 4 12
4 Каролина 11 6 5 12
5 Коламбус 10 4 6 10
6 Вашингтон 9 4 5 9
7 Филадельфия 10 4 6 9
8 Питтсбург 9 3 6 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 10 9 1 19
2 Детройт 11 6 5 13
3 Торонто 10 5 5 12
4 Монреаль 10 5 5 12
5 Флорида 9 5 4 11
6 Тампа-Бэй 10 4 6 11
7 Баффало 10 5 5 10
8 Оттава 9 4 5 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 9 7 2 15
2 Колорадо 9 7 2 14
3 Аризона 10 5 5 11
4 Виннипег 10 4 6 10
5 Нэшвилл 10 4 6 8
6 Миннесота 10 3 7 8
7 Сент-Луис 8 3 5 7
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 11 10 1 21
2 Ванкувер 10 7 3 15
3 Лос-Анджелес 10 6 4 14
4 Анахайм 10 6 4 12
5 Сиэтл 11 4 7 10
6 Эдмонтон 9 2 7 5
7 Калгари 10 2 8 5
8 Сан-Хосе 10 0 10 1
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3.11 02:00
Оттава – Лос-Анджелес
 2 : 3
3.11 02:00
Рейнджерс – Каролина
 2 : 1
3.11 02:00
Коламбус – Тампа-Бэй
 4 : 2
3.11 02:00
Детройт – Флорида
 0 : 2
3.11 02:00
Вашингтон – Айлендерс
0 : 3
3.11 02:00
Бостон – Торонто
 3 : 2 Б
3.11 03:00
Миннесота – Нью-Джерси
 3 : 5
3.11 04:00
Эдмонтон – Даллас
 3 : 4
3.11 05:00
Сиэтл – Нэшвилл
 4 : 2
3.11 05:00
Вегас – Виннипег
 5 : 2
3.11 05:00
Аризона – Монреаль
 3 : 2
3.11 05:30
Сан-Хосе – Ванкувер
 1 : 10
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Вратари (КН)
И О
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 9 20
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 10 19
Йеспер Братт

Йеспер Братт

Нью-Джерси

 9 18
И Г
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 11 9
Фрэнк Ватрано

Фрэнк Ватрано

Анахайм

 10 9
Теуво Терявяйнен

Теуво Терявяйнен

Каролина

 11 8
И КН
Джонатан Куик

Джонатан Куик

Рейнджерс

 3 0.41
Иван Просветов

Иван Просветов

Колорадо

 2 0.88
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

3 1
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