Интервью с Егором Замулой, который в этом сезоне наконец дебютировал во «Флайерз».

Вышел на игру с неправильной клюшкой

— Вы наконец-то дебютировали в НХЛ. Но почему сыграли только два матча?

— Шейн Гостисбеер получил травму, в клубе не знали, насколько это серьезно. Меня вызвали сразу, как только защитник выбыл из состава, но обязаны были отправить назад в АХЛ в случае выздоровления Шейна. Это так называемый медицинский вызов. Но я знал, что во «Флайерз» хотели посмотреть на меня в НХЛ. Только надеялся, что это случится пораньше, чем в конце апреля.

— Насколько пораньше?

— «Филадельфия» начала сыпаться после игры с «Бостоном» на озере Тахо. Пошла череда поражений — может быть, в тот момент.

— Как прошел дебют?

— Довольно неплохо, правда, не обошлось без курьеза. За час до игры менеджер, отвечающий за экипировку, потребовал у меня убрать вставку на клюшку. Я высокий парень, играю большой клюшкой, она доходит мне до носа. Но оказалось, что для этого нужно специальное разрешение из НХЛ. Так было, рассказывают, в ситуации со Зденой Харой. Я все понимаю, но нельзя о таких новостях сообщать за час до игры.

— Еще бы.

— Я был в панике. Пошел к Ивану Проворову за помощью, мол, что происходит. Иван веселится, пытается выяснить, но менеджер стоит на своем — спиливай.

— А что грозит, если вышел с большой клюшкой?

— Если будет запрос от соперника, то нашу команду удалят на две минуты. Но я не могу выходить на лед с другой клюшкой без тренировок. Это ненормально, очень неудобно, все равно что я бы без коньков вышел.

— Как решили вопрос?

— Я обратился к Клоду Жиру, а он отнесся с пониманием. Сказал, пусть молодой не психует, выходит с привычной клюшкой, а если будет запрос и удалят, то отсидим штраф, ничего страшного. Это очень мне помогло в первой встрече.

— Вы и на вторую игру выходили с неправильной клюшкой?

— Нет, срезал на десять сантиметров. Но у меня хотя бы была одна тренировка, чтобы я привык. Правда, это не очень-то помогло. Один раз прокатился мимо шайбы, моментально изменилось катание, стал сильнее садиться. Главное, что на следующий сезон соответствующий запрос в лигу отправлен. И мне позволят выступать с привычной клюшкой.

Дебют

— Как вам матчи против «Дэвилз»?

— Думаю, что неплохо, мне потом и тренеры об этом сказали. В первой встрече провел на площадке 19 минут, во второй — 14. Был без меньшинства, а к этому я привык в АХЛ, ведь провожу все время на льду, когда команда играет в численном неравенстве. В «Лихай -Вэлли» у меня было и второе большинство, но в НХЛ на это пока рассчитывать не приходится. Тут надо сначала закрепиться, показать себя. Было небольшое волнение в первом матче, но уже после перерыва все прошло.

— Егор, я смотрел ваш первый матч. Не подскажете, в какой момент проявилось волнение? Я просто не заметил и хотел бы для себя понять.

— Да не то чтобы меня трясло сильно. Все равно же, когда приезжаешь из АХЛ, все немного иначе. Дело в не скоростях или быстроте мышления. Это исторический момент в карьере, подобные мысли накладывают отпечаток. Но все прошло. Когда я переодевался после матча, не было ощущения, что я прямо подвиг совершил. Может быть, если бы были полные трибуны, было бы иначе. Но понял, что могу играть в этой лиге.

— Во второй игре у вас срезали игровое время и количество смен.

— Хотя я тоже провел достойный матч. Подключался к атаке, когда была возможность, не проигрывал в единоборствах, по скорости. Вообще «Нью-Джерси» — команда, где очень много маленьких нападающих. Она очень быстро двигается, комбинирует, хоккеисты постоянно бросают. В клубе хотели как раз проверить, как я себя покажу против таких шустрых форвардов.

— Меня поразило, что вы завершили вторую встречу с показателем полезности «плюс 1», хотя команда проиграла.

— Мог бы и во втором матче заработать положительный показатель, но мы пропустили, хотя в той ситуации была ошибка нападающего. Конечно, хотелось бы победить, но у команды в данный момент не лучший период. С «Дэвилз» мы постоянно догоняли, только сравнивали счет, как тут же пропускали. Непонятно, что происходит.

«Филадельфия» не отпускала в Россию

— Давайте забудем комментарии тренеров и менеджеров. Вы-то сами поняли, что пора уже переходить на другой уровень?

— Я благодарен клубу за то, что весь сезон провел в АХЛ. Вы знаете, что меня не отпускали играть в Россию?

— Нет, а почему?

— И я постоянно задавал этот вопрос. Говорил, что все мои сверстники выступают в КХЛ, у них есть практика, почему и мне нельзя поддерживать форму дома. Из СКА звонили, звали обратно, предлагали контракт. Но в «Филадельфии» все время отвечали отказом.

— А чем мотивировали?

— Тем, что я должен быть постоянно у них на виду, много работать в зале, выполнять определенную программу. Говорили так: «Егор, мы нисколько не сомневаемся в твоих возможностях быстро набрать форму, вернуть игровые кондиции, так что лучше тебе быть с нами, ходи в зал, мы постоянно будем следить за тобой».

— Лучше бы уж тогда в НХЛ весь сезон использовали. А дали всего два матча.

— В этих двух играх я не почувствовал, что разрыв совсем уж большой, делаю что-то не так. Выглядел совершенно не хуже своих конкурентов, а кое-кто в клубе считает, что сейчас я второй защитник команды.

— Как обычно. Мы в тебя верим, вот тебе билет в фарм-клуб.

— Но в «Лихай-Вэлли» зато я играл во всех ключевых моментах встречи. И «шесть на пять», и в меньшинстве.

— Вы там пропустили несколько матчей.

— Да, должны были после игры с «Херши» отправить во «Флайерз», но я принял на себя бросок соперника, шайба попала в кость. Мы пришли в раздевалку, я попросил поставить укол, но уже во втором периоде понял, что совершенно не чувствую ногу. Затем снимок, который показал, что у меня трещина.

— Кошмар.

— Смешно то, что мне сказали: на восстановление 4-6 недель. Какие шесть недель, говорю, через четыре дня вернусь на лед. Но тут нашу команду отправили на карантин, за две недели я восстановился окончательно и, после того как команде разрешили играть, провел три насыщенных матча. На льду находился по 27-29 минут, сразу после этих встреч меня и перевели в НХЛ.

Игра в АХЛ

— Я старался смотреть ваши матчи в АХЛ. И хотя игрового времени много, не могу сказать, что вы сильно выделялись.

— В «Лихай-Вэлли» меня не совсем так используют, как я привык. Отсюда и немного очков, стиль игры поменялся.

— Да, ни одного гола, всего пять передач.

— При этом моментов у меня достаточно. Раз пять я уже в перекладину попадал, один раз шайбу отбил полевой хоккеист коньком. Конечно, все обращают внимание на голы и очки, но это не самый объективный показатель для защитника. Да и потом, многое зависит от партнеров. Были моменты, когда я шел в атаку, открывался, а человек, находясь на синей линии, просто бросал за ворота и ехал на смену.

— Мне больше нравилось, что вы практически не удаляетесь. С таким ростом и габаритами при таком игровом времени очень тяжело быть корректным.

— Один раз меня удалили, когда я просто рубанул форварда, убегающего один на один. Там другого выхода не было. Но вообще стараюсь сыграть четко, за счет позиции, за счет рук, клюшки. Никого не бью в спину.

— Надеюсь, что больше вас не увижу в АХЛ.

— И в клубе говорят, что со следующего сезона я буду начинать в основном составе. Опять же, такие разговоры слышишь постоянно. Во «Флайерз» теперь будут большие изменения, многое будет зависеть от того, кого позовут, какие обмены совершат. Я бы хотел играть только в «Филадельфии».

— В клубах часто говорят то, что хочешь услышать. И при этом делают все иначе.

— Надеюсь, что не в моем случае. Я уже говорил, что мне интересно играть в НХЛ, а если этот вариант не рассматривается, то гораздо приятней будет не в лиге фарм-клубов, а дома, при своих болельщиках, в своей стране.

Пандемия

— Про условия в нынешний сезон в НХЛ мы знаем. Говорят, что в АХЛ еще жестче. На юниорском чемпионате мира маски давали даже удаленным игрокам.

— У нас такого не было, но чемпионат действительно получился особенным. С каждым соперником по конференции мы встретились по 12 раз. С одного матча ушли со стадиона после первого периода.

— Да, я помню это. Непонятно, как такое могло случиться.

— Мы играли с фарм-клубом «Дэвилз», в перерыве на лед выбежал наш менеджер и сказал, что команда уезжает, так как только что в НХЛ после контакта с «Нью-Джерси» на карантин ушла «Филадельфия». Переоделись, сели в автобус и уехали. На самом деле было очень много ложноположительных тестов. Меня и еще одного хоккеиста «Лихай-Вэлли» тестировали по протоколу НХЛ. Брали мазок из рта, из носа. Остальных проверяли иначе, а точность таких тестов невысока. В итоге кого-то отправляли домой, контактную группу тоже отстраняли, а через пару дней говорили, что никакой болезни нет. Но ситуация все лучше и лучше. В США много народу вакцинировалось, так что все идет на спад.

— Вы будете колоть вакцину?

— Очень непростой вопрос. Точно не буду делать этого в Америке, возможно, сделаю в России, но это будет зависеть от других вещей. Например, от того, введут ли в Европе ковид-паспорта. Но я очень не хочу делать вакцину. Уже переболел, чувствовал себя нормально. А у нас в «Лихай-Вэлли» несколько человек вакцину поставили, у одного два дня было ощущение, что он умирает. Другой никак не мог прийти в себя на льду. Доктор говорит, что надо преодолеть это состояние. Ну не знаю.

— Вы недавно попали в историю, лайкнув пост Артемия Панарина в поддержку Навального. Не боитесь, что через десять лет вспомнят, как вы что-то не то сделали в молодости?

— В Instagram иногда лайкаешь ленту, не особо вчитываясь в то, что написано. Но я хотел бы сказать, что поддерживаю президента страны и не считаю, что в США живется лучше, чем в России. Более того, тут я вижу такие проблемы, которых не встретишь у нас дома. В Америке меня держит только спорт, ничего более. Жить я хочу в своей стране, люблю Россию.

— Как ваша спина?

— А что с ней?

— Операция же была.

— О, я уже про нее забыл, никаких неприятных ощущений нет. У меня иногда спрашивают про спину, но требуется несколько секунд, чтобы понять, о чем идет речь.