«Боялся, что не проснусь». Он должен был зажигать с Капризовым в «Миннесоте», но болезнь чуть не поставила крест на его карьере

The Athletic рассказывает историю талантливого проспекта «Миннесоты» Марко Росси, который из-за тяжелой болезни пропустил целый сезон.

За три месяца в этом году Марко Росси побывал у врачей большее количество раз, чем, возможно, за всю свою жизнь.

И он услышал такие слова, которые до сих пор не выходят у него из головы. Талантливый нападающий системы «Миннесоты», который был выбран в первом раунде на драфте новичков НХЛ 2020 года, надеялся, что наконец сможет хотя бы начать легкие тренировки. В конце концов, он два месяца вообще не выходил на лед. Однако врачи ясно дали понять подростку, что с ним может случиться, если он будет форсировать свое восстановление.

«Врачи сказали, что если бы я провел еще хотя бы одну игру, то для меня могло все закончиться намного хуже», — вспоминает Росси, чей голос дрожит, когда он произносит эти слова. «Я просто счастлив, что все еще жив», — заключает юноша.

Шок

В январе 19-летний австриец приехал в тренировочный лагерь «Дикарей». Он искренне надеялся, что дебют в НХЛ не за горами. Но тут напомнили о себе последствия коронавируса, которым он переболел в не самой легкой форме в ноябре. Врачи просто не разрешили ему продолжать тренировки. Теперь молодой хоккеист готов рассказать, с чем именно столкнулся. Это миокардит — поражение сердечной мышцы.

Понимая, каким ударом эта новость стала для игрока, генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин принял решение, что в этой ситуации игроку будет лучше находиться дома. Поэтому он отправил его к родителям в Австрию. Росси находился в состоянии шока. Он боялся, что его сердце может в любой момент остановиться. Росси вернулся в Австрию и первое время просил отца, Михаэля, и мать, Клаудию, ночевать вместе с ним в комнате.

«Я боялся засыпать. Боялся, что уже не проснусь, — признается Росси. — Часто плакал перед сном. Настолько я боялся. Попросил родителей: «Не могли бы вы находиться рядом, пока я не засну?» И, просыпаясь каждый день, я был счастлив, что снова вижу солнце».

Росси был поставлен такой же диагноз, с которым столкнулся в этом году бывший голкипер «Миннесоты» Алекс Стэлок. Это все стало осложнением после коронавируса.

«Мы старались сосредоточиться на том, что ждет нас впереди, — рассказывает о настрое семьи отец Марко, который сам был профессиональным хоккеистом и играл в Австрии. — Марко всегда был уверен в своих силах. Тем сложнее давалось ему первое время. Он не мог понять, что происходит. Был напуган. Ему сказали, что он может умереть. И это повергло его в панику.

Но через некоторое время он успокоился. Очень хорошо, что Марко вернулся в Австрию. Мы посещали многих специалистов. Постепенно его состояние улучшалось. А с этим возвращалась и былая уверенность".

Сейчас уже все наладилось. Как говорит агент хоккеиста, Серж Пайер, последние анализы игрока не показали никаких признаков заболевания. В мае Марко Росси предстоит пройти последнюю серию тестов. Он отправится в австрийский город Дорнбирн. Там ему предстоит консультация у специалиста, который работает со спортсменами, столкнувшимися с проблемами сердца. Нужно пройти ряд исследований, чтобы получить допуск к тренировкам без ограничений.

Если все пройдет нормально, то Марко Росси начнет планомерную подготовку к следующему сезону в составе «Миннесоты». Пока же ему нельзя давать организму большую нагрузку: прогулки и легкие тренировки — вот и все. Непростой период для игрока, который всегда отличался отличной физической формой. Недаром на драфте все скауты отмечали, что Росси уже был готов физически к играм НХЛ.

Болезнь

В предыдущем сезоне Росси забил 39 голов и набрал 120 очков в 56 матчах за «Оттаву 67». Он стал первым европейцем, который выиграл гонку бомбардиров в Юниорской лиге Онтарио. Со времен Александра Радулова (152 очка в сезоне-2005/06) ни один европеец не становился лучшим бомбардиром Канадской хоккейной лиги.

Он стал лучшим ассистентом в ОХЛ (81 передача) и стал лидером по показателю полезности — «+69». Росси стал вторым европейцем, который был признан самым ценным игроком сезона в лиге Онтарио. А по средней результативности во всей Канадской хоккейной лиге (2,14 очка за игру) он уступил только будущему первому номеру драфта-2020 Алексису Лафренье (2,15), который выступал в Юниорской лиге Квебека за «Римуски».

Так с чего же начались все проблемы?

После октябрьского драфта Росси подписал трехлетний контракт с «Уайлд». Его отправили играть за «Цюрих» в чемпионате Швейцарии, чтобы он подошел к тренировочному лагерю, который открывался в январе, в хорошей форме. За «Цюрих» нападающий успел провести один матч, сделал голевую передачу, но потом заразился коронавирусом. Болезнь протекала терпимо, хотя игрока беспокоили боли в спине. Когда Марко выздоровел и был готов вернуться на лед, еще три игрока «Цюриха» заболели, а вся команда была отправлена на карантин.

Хотя Марко признается, что хоть его и допустили к тренировкам, но состояние его было далеким от идеального. Вся былая выносливость ушла. Росси рассудил, что его организм просто находился в шоке, так как привык к постоянным тренировкам, а тут пришлось больше недели исключать любые физические нагрузки.

Тем временем приближалось время молодежного чемпионата мира. «Миннесота» дала добро на участие Росси на турнире, где он должен был стать капитаном сборной Австрии. «К сожалению, мое состояние не улучшалось. Не чувствовал себя готовым на сто процентов. В конце концов я честно сказал себе: «Так я больше не могу», — говорит Росси.

Отец не понимал, что происходит с сыном. Он посоветовал ему попросить тренера на время освободить его от тренировок. Тогда тренерский штаб сборной Австрии понял, что с лидером их команды что-то не так.

В итоге Австрия быстро вылетела с турнира. Росси ничем не проявил себя. Но его ждал новый вызов — Северная Америка. «Я очень ждал тренировочного лагеря. Казалось, даже моя усталость отошла на второй план», — рассказывает Росси.

Когда он прибыл в Миннеаполис, то был помещен на обязательный карантин. Однако «Миннесота» все равно могла провести ряд тестов. На второй день поступил звонок из медицинского штаба: врачи обнаружили серьезные проблемы. Нужно было пройти углубленное обследование. «Миокардит — очень неприятная вещь. И она может привести к сердечному приступу. Это заболевание нельзя оставлять без внимания», — подчеркивает кардиолог Билл Морис.

Следующие три недели Росси только и делал, что ходил по врачам. К счастью, ему было с кем поговорить. Все это время его поддерживал знаменитый австрийский форвард (возможно, лучший в истории НХЛ) Томас Ванек. «Я очень благодарен ему, — говорит Росси. — Он покупал мне лекарства. Ездил со мной по врачам. Очень поддерживал меня. Был всегда рядом. Не могу представить, как бы я справился без его поддержки».

Отец и сын

В итоге Марко на время вернулся в Австрию к семье. Все старались поддержать его, помочь ему переключиться на более позитивные мысли.

Чтобы поддержать настрой сына, Михаэль Росси сел на диету. В конце концов, он обещал Марко похудеть. 47-летний мужчина не скрывает, что после завершения карьеры немного запустил себя. Возможно, не последнюю роль в этом сыграло и то, что несколько лет он посвятил тому, что шесть дней в неделю возил сына на машине (три часа за рулем) из австрийского города Фелдкирх в швейцарский Цюрих, где Росси тренировался.

Эти поездки чуть не подорвали здоровье отца. И серьезно истощили семейный бюджет. Михаэль вложил все силы в сына и махнул рукой на себя. За это время его вес вырос с 87 до 127 килограмм. Так что после драфта он пообещал сыну, что займется собой.

«Я пообещал Марко, что после его возвращения из тренировочного лагеря буду в достаточной форме, чтобы тренироваться вместе с ним. У меня была цель. К тому же я хотел показать ему, что ты должен бороться, если хочешь чего-то добиться. Сейчас я чувствую себя намного лучше. Стал намного энергичнее», — говорит Михаэль.

Сейчас Марко Росси уже набирает форму. Он говорит, что не чувствует никаких последствий болезни. Он даже стал веганом, так как врачи считают, что поглощение мяса может грозить рецидивом для молодого игрока. Ни игрок, ни его представители не хотят винить медицинский персонал «Цюриха» или сборной в том, что они не распознали проблему на ранней стадии.

«Меня волнует только один вопрос: «Что могло бы быть, если бы я провел лишнюю игру?» Я благодарен врачам в Миннесоте, что они помогли мне и уберегли меня», — говорит Росси. Но отца Марко волнует другой вопрос: а какие могут быть осложнения в будущем? «Мы сами не знаем ответа на это вопрос», — честно признается кардиолог.

«Проблема с сердечной мышцей в том, что она никак не регенерируется. Если случилось какое-то повреждение, то это уже необратимый процесс, — объясняет Морис. — Именно поэтому спортсмену нужен обязательный покой. В противном случае, нанесенный вред может оказаться непоправимым. Даже потеря 10 процентов функций сердечной мышцы для профессионального спортсмена является серьезным ударом, который обязательно скажется на его карьере и возможностях».

Последние месяцы 41-летний Пайер часто ведет диалог с Росси. Еще в 18 лет у Сержа был диагностирован синдром Гийена-Барре — это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Однако Пайер не отказался от профессиональной карьеры и даже смог провести 124 матча в НХЛ. «Я объясняю Марко, что жизнь всегда готовит для тебя испытания. И человек должен уметь справляться с ними. Пройдя через трудности, ты станешь только сильнее», — делится своим опытом Серж Пайер.

Прошлый сезон ОХЛ закончился 10 марта 2020 года. С тех пор Марко Росси успел провести одну игру в чемпионате Швейцарии и четыре — на молодежном чемпионате мира. «Если бы ему было уже за 30 лет, то это стало бы проблемой. Но Марко еще очень молод. Я понимаю эту ситуацию. Я сам в 19 лет пропустил целый год. Но я спокойно смог вернуться и не потерял в уровне игры», — отмечает Пайер.

Михаэль Росси уже арендовал на лето каток, где его сын сможет тренироваться. Отец сам будет помогать ему набирать форму. Он также уже договорился с несколькими тренерами.

«Я стану еще сильнее, еще лучше. Теперь я по-иному смотрю на многие вещи. Когда ты здоров, то принимаешь это за должное. Не задумываешься о том, как хрупок организм человека. Но теперь я многое понял. Я готов к новым испытаниям. И уверен, что все то, через что я прошел, только закалило меня», — обещает напоследок Марко Росси.