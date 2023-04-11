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Сегодня, 13:45

Шведский защитник творит историю: он выбил 100 очков за регулярку

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Эрик Карлссон
Эрик Карлссон.
Фото USA Today Sports
Крутое достижение Эрика Карлссона.

Эрик Карлссон оформил дубль в матче против «Виннипега» (6:2) и стал первым защитником в XXI веке, которому покорилась отметка в 100 очков в регулярке. Любопытно, что перед началом нынешнего сезона в тройку входили только лидеры прошлого чемпионата — Роман Йоси, Кейл Макар и Виктор Хедман.

Самые результативные сезоны защитников в XXI веке

В последний раз защитник разменивал 100-очковый рубеж 31 год назад. «Рейнджер» Брайан Лич завершил сезон-1991/92 с 102 (22+80) баллами в активе. В двух оставшихся матчах сезона Карлссон постарается набрать четыре очка. Это позволит ему войти в топ-10 самых лучших результатов в истории, разбавив компанию двух легенд хоккея — Бобби Орра и Пола Коффи. Орр выбивал сотню шесть раз, Коффи — пять, Эл Макиннис, Брайан Лич и Деннис Потвен — по одному.

Все защитники, которые набирали 100 очков за сезон в НХЛ

Карлссон — всего второй игрок в истории «Сан-Хосе», которому удалось набрать 100 очков. Ранее юбилейную отметку преодолевал только Джо Торнтон. Причем сезон-2005/06 он завершил с 125 баллами, 33 из которых были набраны в форме «Бостона». Рекорд «акул» — 114 очков — был установлен канадским форвардом год спустя.

Лучшие бомбардирские результаты за сезон у игроков «Сан-Хосе»

В сезоне-2022/23 100 очков смогли набрать уже 10 хоккеистов. До шведа Карлссона в трехзначную зону вошли три канадца (Макдэвид, Маккиннон и Ньюджент-Хопкинс), два американца (М. Ткачак и Робертсон), немец Драйзайтль, россиянин Кучеров, чех Пастрняк и финн Рантанен. Кроме того, швед Элиас Петтерссон из «Ванкувера» и канадец Митч Марнер из «Торонто» вплотную подобрались к сотне, на счету каждого из форвардов по 99 баллов.

Лучшие бомбардиры сезона-2022/23

Десять «сотников» в сезоне — новый рекорд XXI века. Восемь человек набрали 100 очков в прошлом чемпионате, по семь — в первых постлокаутных сезонах-2005/06 и -2006/07. Если же к десятке бомбардиров присоединятся Петтерссон и Марнер, то будет повторен результат сезона-1995/96.

Хоккеисты, набиравшие 100 очков в XXI веке
Эрик Карлссон
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 80 50 30 109
2 Нью-Джерси 80 50 30 108
3 Рейнджерс 81 47 34 107
4 Айлендерс 81 41 40 91
5 Питтсбург 80 40 40 90
6 Вашингтон 80 35 45 79
7 Филадельфия 80 29 51 71
8 Коламбус 79 24 55 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 80 63 17 131
2 Торонто 80 48 32 107
3 Тампа-Бэй 80 45 35 96
4 Флорида 81 42 39 92
5 Баффало 79 40 39 87
6 Оттава 81 39 42 85
7 Детройт 80 35 45 80
8 Монреаль 80 31 49 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 79 49 30 104
2 Даллас 80 45 35 104
3 Миннесота 80 46 34 102
4 Виннипег 80 45 35 93
5 Нэшвилл 80 41 39 90
6 Сент-Луис 80 37 43 81
7 Аризона 81 28 53 69
8 Чикаго 80 25 55 56
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 80 49 31 107
2 Эдмонтон 80 48 32 105
3 Лос-Анджелес 81 46 35 102
4 Сиэтл 80 46 34 100
5 Калгари 81 37 44 91
6 Ванкувер 80 36 44 79
7 Сан-Хосе 80 22 58 60
8 Анахайм 80 23 57 58
Результаты / календарь
1.04
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14.04
15.04
11.04 02:00
Флорида – Торонто
 1 : 2 ОТ
11.04 02:00
Детройт – Даллас
 1 : 6
11.04 02:00
Рейнджерс – Баффало
 2 : 3 Б
11.04 02:00
Оттава – Каролина
 3 : 2
11.04 02:00
Вашингтон – Айлендерс
5 : 2
11.04 02:00
Виннипег – Сан-Хосе
 6 : 2
11.04 04:00
Чикаго – Миннесота
 2 : 4
11.04 04:30
Калгари – Нэшвилл
 2 : 3 Б
11.04 05:00
Аризона – Сиэтл
 1 : 4
11.04 05:30
Лос-Анджелес – Ванкувер
 3 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 80 151
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 78 124
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 80 110
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 80 64
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 80 60
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 79 54
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 48 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 38 2.02
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 35 2.22
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