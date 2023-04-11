Шведский защитник творит историю: он выбил 100 очков за регулярку

Крутое достижение Эрика Карлссона.

Эрик Карлссон оформил дубль в матче против «Виннипега» (6:2) и стал первым защитником в XXI веке, которому покорилась отметка в 100 очков в регулярке. Любопытно, что перед началом нынешнего сезона в тройку входили только лидеры прошлого чемпионата — Роман Йоси, Кейл Макар и Виктор Хедман.

В последний раз защитник разменивал 100-очковый рубеж 31 год назад. «Рейнджер» Брайан Лич завершил сезон-1991/92 с 102 (22+80) баллами в активе. В двух оставшихся матчах сезона Карлссон постарается набрать четыре очка. Это позволит ему войти в топ-10 самых лучших результатов в истории, разбавив компанию двух легенд хоккея — Бобби Орра и Пола Коффи. Орр выбивал сотню шесть раз, Коффи — пять, Эл Макиннис, Брайан Лич и Деннис Потвен — по одному.

Карлссон — всего второй игрок в истории «Сан-Хосе», которому удалось набрать 100 очков. Ранее юбилейную отметку преодолевал только Джо Торнтон. Причем сезон-2005/06 он завершил с 125 баллами, 33 из которых были набраны в форме «Бостона». Рекорд «акул» — 114 очков — был установлен канадским форвардом год спустя.

В сезоне-2022/23 100 очков смогли набрать уже 10 хоккеистов. До шведа Карлссона в трехзначную зону вошли три канадца (Макдэвид, Маккиннон и Ньюджент-Хопкинс), два американца (М. Ткачак и Робертсон), немец Драйзайтль, россиянин Кучеров, чех Пастрняк и финн Рантанен. Кроме того, швед Элиас Петтерссон из «Ванкувера» и канадец Митч Марнер из «Торонто» вплотную подобрались к сотне, на счету каждого из форвардов по 99 баллов.

Десять «сотников» в сезоне — новый рекорд XXI века. Восемь человек набрали 100 очков в прошлом чемпионате, по семь — в первых постлокаутных сезонах-2005/06 и -2006/07. Если же к десятке бомбардиров присоединятся Петтерссон и Марнер, то будет повторен результат сезона-1995/96.