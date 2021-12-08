Панарин ворвался в когорту великих. Он вошел в топ-5 бомбардиров НХЛ с 2015 года, но это не все

Кроме того, быстрее Артемия 500 очков набирали лишь пять россиян.

Артемий Панарин набрал 4 (2+2) очка в гостевом матче с «Чикаго» и догнал в списке лучших бомбардиров сезона Кирилла Капризова и Джонатана Юбердо. Тройка из двух россиян и канадца делит сейчас пятое место в бомбардирском рейтинге. От Назема Кадри из «Колорадо» их отделяет всего один балл, от Александра Овечкина — 11, от Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида — по 13.

Лучшие бомбардиры сезона-2021/22.

Панарин стал 21-м российским хоккеистом в истории НХЛ, которому покорился рубеж в 500 набранных очков. При этом Артемий в юбилейном для себя матче смог войти в двадцатку лучших, подвинув из нее Валерия Каменского. Среди ближайших целей — форвард «Рейнджерс» Александр Семин, которого по силам обойти до Нового года, и Виктор Козлов, чьи позиции будут атакованы перед Олимпиадой. Рекордом России владеет Александр Овечкин. Кроме него, Панарин уступает еще двоим действующим (но пока травмированным) игрокам — Евгению Малкину (третье место) и Никите Кучерову (17-е место).

Лучшие российские бомбардиры НХЛ.

Для покорения полутысячного рубежа Панарину понадобилось всего 457 матчей. Быстрее него эту отметку проходили три суперзвезды 1990-х (Федоров, Могильный, Буре) и две суперзвезды 2000-х (Овечкин, Малкин). Причем Александр и Евгений по скорости набора очков заметно превосходили предшественников. Кроме названной шестерки игроков, в 500 матчей уложились Никита Кучеров и Илья Ковальчук, а дольше всех (854 игры) к юбилею шел защитник «Монреаля» Андрей Марков.

Матчи, в которых российские игроки набирали 500-е очко в НХЛ.

С момента дебюта в НХЛ в 2015 году Панарин — лучший из российских бомбардиров. Никиту Кучерова Артемий опережает на 35 очков, Александра Овечкина — на 37. При этом среди всех игроков лиги он занимает пятое место после Макдэвида, Кейна, Драйзайтля и Маршана, являясь единственным игроком в топ-10, сменившим за это время команду.