Суперматч Панарина: уничтожил бывшую команду и выбил 500 очков в НХЛ!

Артемий набирает больше очка за матч.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Рейнджерс» — 2:6 (2:1, 0:1, 0:4)

Голы: Труба — 5 (Панарин, Строум), 1:01 — 0:1. Густафссон — 1, 1:44 — 1:1. Дак — 4 (Дебринкэт, Строум), 7:09 — 2:1. Панарин — 8 (бол., Зибанежад, Крайдер), 23:19 — 2:2. Крайдер — 17 (бол., Фокс, Панарин), 44:59 — 2:3. Руни — 6 (Фокс, Ривз), 52:10 — 2:4. Панарин — 9 (п.в., Зибанежад, Труба), 56:50 — 2:5. Гудроу — 4 (Ривз, Руни), 58:41 — 2:6.

Вратари: Флери (56:30 — 56:50) — Георгиев.

Штраф: 13 — 27.

Броски: 26 (9+8+9) — 30 (9+13+8).

Наши: — - Панарин (17.54/4/+2).

8 декабря. Чикаго. United Center.

Любит Артемий Панарин огорчать свои бывшие команды. В двух матчах этого сезона против «Коламбуса» российский форвард набрал 5 (2+3) очков, а в предыдущей игре с «Чикаго» выбил 3 (1+2) балла. Сегодня уже на выезде «Рейнджерс» вновь встречались с «Блэкхоукс», однако это совершенно не помешало Панарину снова передать привет болельщикам из города ветров.

Прошла всего минута после стартового вбрасывания, как россиянин отдал голевую передачу на Джейкоба Трубу. Американский защитник, открыв счет, мгновенно забрал шайбу и презентовал ее своему партнеру по команде. Все прекрасно понимали ценность этого паса для Панарина, ведь благодаря ему Артемий набрал 500-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Ушло на это 457 матчей.

Интересно, что свой первый балл в лиге российский нападающий оформил седьмого октября 2015-го в составе «Чикаго» и сделал это в матче против «Рейнджерс». Тогда точным броском Панарин переиграл Хенрика Лундквиста и, судя по всему, стал специалистом не только по бывшим командам, но и будущим. Сегодня Артемий находился на невероятном эмоциональном подъеме и был заметен на протяжении всей встречи.

Тем не менее, у «Чикаго» было чем ответить. Голкипер команды Марк-Андре Флери тоже горел желанием достичь красивой отметки, а именно — одержать 500-ю победу в лиге. Всего через 43 секунды после гола Трубы первой шайбой в сезоне отметился Эрик Густафссон. Шведский защитник «Блэкхоукс» броском от синей линии пробил Александра Георгиева, которому закрывал обзор партнер по команде.

Пока Игорь Шестеркин восстанавливается от травмы, Георгиеву придется взять дело в свои руки. «Как и любому вратарю, мне хотелось бы играть как можно чаще. Но даже в нынешних обстоятельствах я не планирую заглядывать далеко вперед. Важен каждый следующий матч, и именно это будет находиться в фокусе моего внимания», — говорил на днях Александр. Сегодня он действовал неплохо, хотя определенная нервозность в его действиях ощущалась. На данный момент Георгиев далек от уверенности Шестеркина, но просто обязан воспользоваться полученным шансом.

Панарин также предпочитает не транжирить свои возможности. В последнее время вопросов к игре Артемия все меньше и в начале второго периода он ответил на гол Кирби Дака. «Рейнджерс» получили возможность разыграть большинство, а российский нападающий забросил восьмую шайбу в текущем сезоне. Главный тренер команды Жерар Галлан крайне доволен, что форвард наконец-то преобразился: «У нас был не самый простой старт сезона, но потом Панарин нащупал свою игру и с тех пор был просто невероятен. В каждой встрече он создает остроту и набирает очки. К тому же он прекрасный человек, с которым всегда приятно находиться рядом. Когда видишь улыбку на его лице, понимаешь, что сегодня он будет получать удовольствие от хоккея и обеспечивать результат».

В такие моменты Панарина действительно не остановить. В третьей двадцатиминутке «Рейнджерс» реализовали второе большинство в матче, а Артемий поучаствовал в результативной атаке, которая завершилась голом Криса Крайдера. Панарин набрал 502-е очко и обошел в списке главных российских бомбардиров в истории НХЛ Валерия Каменского. По этому показателю Артемий теперь располагается на 20-м месте, а впереди его Александр Семин с 517 баллами.

Для «Чикаго» сегодняшний матч был омрачен не только поражением, но и потерей форварда Джуджара Хайра. Джейкоб Труба жестко сыграл против канадца и того унесли со льда на носилках. В твиттере «Чикаго» появилась информация о том, что игрок был доставлен в больницу. На повторе все выглядело весьма пугающе. Остается надеяться, что на этом карьера 27-летнего нападающего не закончится. «Блэкхоукс» постарались в отместку устроить охоту на Трубу, но завершилась она лишь небольшой дракой по инициативе Райли Стиллмана.

Точку в матче поставил неугомонный Панарин, который поразил уже пустые ворота соперника. 4 (2+2) очка за матч — именно такого Артемия все болельщики хотят видеть постоянно. «Рейнджерс» набрали мощнейший ход и одержали седьмую победу подряд. В последних 12 матчах на счету «бродвейцев» всего одно поражение. Кажется, команда Жерара Галлана серьезно нацелена на попадание в плей-офф этого сезона.