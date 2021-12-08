Русские парни снова тащат «Сент-Луис»: шесть очков на троих и победный гол в овертайме!

Бучневич, Тарасенко и Барбашев принесли команде два очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Флорида» — 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Барков — 10 (Мамин, Верхэге), 6:49 — 0:1. Тарасенко — 8 (Барбашев, Бучневич), 24:20 — 1:1. Монтур — 3 (Верхэге, Мамин), 25:12 — 1:2. Шенн — 4 (бол., Тарасенко, Кайру), 33:34 — 2:2. Саад — 11 (Барбашев, Браун), 46:48 — 3:2. Юбердо — 9 (Гудас, Уигар), 54:28 — 3:3. Бучневич — 10 (Парэйко, Кайру), 60:53 — 4:3.

Вратари: Хуссо (Линдгрен, 54:28) — Найт.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 30 (5+15+9+1) — 40 (20+8+12+0).

Наши: Барбашев (18.09/0/+2), Бучневич (21.54/5/+3), Тарасенко (15.09/4/+1) — Мамин (13.20/1/+2).

Сент-Луис. Enterprise Center.

Второй матч подряд «блюзменам» противостояла «Флорида», и вновь для того, чтобы определить победителя, не хватило основного времени. Эти две встречи стали настоящим испытанием для «Сент-Луиса». В прошлой игре по воротам финского голкипера Вилле Хуссо было нанесено больше 50 бросков и лишь чудом его команда дотянула до серии буллитов. Сегодня картина не сильно отличалась, но хозяева одержали без преувеличения героическую победу.

Ее значимость определяется в первую очередь серьезными кадровыми потерями «Блюз». Из-за травм пропустили матч Давид Перрон, Джеймс Нил, Клим Костин, а Джордан Биннингтон, Джастин Фолк и Тайлер Бозак находятся в ковид-протоколе. На матч с «Флоридой» команда Крэйга Беруби заявила всего 10 нападающих и 7 защитников. Негусто для игры с серьезным соперником, в состав которого вернулся Александр Барков, не игравший из-за повреждения с 16 ноября.

Барков отличился уже на седьмой минуте первого периода, однако после перерыва Владимир Тарасенко восстановил равновесие. Наконец-то черная полоса для российского нападающего закончилась. Владимир шел на личный антирекорд, не забивая уже 10 матчей подряд. Если исключить дебютный сезон-2012/13 (15 матчей без голов), единственный раз подобная черная полоса случалась у него в ноябре 2018 года. В такой ситуации соотечественники не могли бросить друга в беде, и Иван Барбашев с Павлом Бучневичем расчертили шикарную атаку, которая завершилась точным броском Тарасенко.

Останавливаться на достигнутом Владимир не собирался и в середине второго периода помог отличиться в большинстве Брэйдену Шенну. Эффектная передача от Владимира, и здесь вряд ли что-то мог поделать молодой голкипер «Флориды» Спенсер Найт. На данный момент у Тарасенко 21 (8+13) очко в 25 матчах, и остается лишь надеяться, что сегодняшний матч поможет форварду воспрянуть духом.

Главным героем вечера стал Павел Бучневич, точный бросок которого решил исход противостояния в овертайме. Россиянин просто поиздевался над голкипером «Пантерз» и набрал 20-е (10+10) очко в нынешнем сезоне. Отличный старт в новой команде. Павел уже успел стать любимцем болельщиков «Блюз», а его фамилию можно частенько услышать в кричалках с трибун. Здорово, что после обмена из «Рейнджерс» форвард не раскис, а действительно попал в нужное место. Сегодня его заслуженно признали первой звездой матча.

В составе «Флориды» вновь классный матч провел 26-летний нападающий Максим Мамин. В прошлой игре россиянин неожиданно оформил голевой дубль, а сегодня появился в первом звене с Барковым и отметился двумя результативными передачами. Казалось, что Максим будет большую часть сезона путешествовать между АХЛ и НХЛ, но, судя по всему, парень серьезно нацелен выгрызть себе место в составе. В 10 играх текущего сезона на его счету 5 (3+2) очков.