Кросби, Овечкин или Макдэвид? Игроки НХЛ назвали лучших
В Северной Америке популярно составлять разные рейтинги даже по ходу сезона. Ассоциация игроков НХЛ каждый год опрашивает несколько сотен хоккеистов лиги на множество тем, и результаты зачастую вызывают споры между болельщиками. В этот раз в опросе приняли участие 626 игроков, а выбирать лучших пришлось не только по игровым качествам, но даже по умению стильно одеваться. Совершенно необязательно относиться серьезно к таким рейтингам, но всегда интересно узнать мнение самих хоккеистов.
Удивительно, что ни в одной категории в топ-5 не попал Александр Овечкин. Может быть, потому что игроков не спрашивали про лучший бросок в лиге?
Лучший парень в раздевалке
Первое место занял вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери, набрав 3,8% голосов. Вторую позицию с 2,7% разделили форварды Фил Кессел («Вегас»), Кевин Хэйс («Филадельфия») и Якуб Ворачек («Аризона»), третье с 2,5% - нападающие Райан Джохансен («Нэшвилл») и Ник Фолиньо («Бостон»).
Номинация довольно странная, и победителя по логике здесь вообще быть не может. Множество игроков даже не пересекались друг с другом, кроме как на площадке, и здесь у каждого будут свои варианты.
Кто эффективнее всех играет перед воротами?
Первым в рейтинге стал 38-летний форвард «Далласа» Джо Павелски с 21,4% голосов. Второе место занял форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер с 14,6%, третье — нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак (8,8%). В пятерку лучших также вошли форвард «Айлендерс» Андерс Ли (6%) и капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (5,5%).
Непривычно видеть в этом списке Макдэвида, у которого, как правило, другие задачи на льду, но Павелски безоговорочно уникален в этом компоненте и выработал свой навык еще в составе «Сан-Хосе». Американский ветеран до сих пор не теряет хватку.
Лучший защитник
Первое место в этой категории уверенно занял Кэйл Макар из «Колорадо», получивший 63,9% голосов. На второй строчке расположился Виктор Хедман из «Тампы» — за него проголосовали 11,4% опрошенных. Третьим стал Роман Йоси из «Нэшвилла», за которого свои голоса отдали 6%. Четвертое место занял защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон (3,3%), пятое с 2% разделили Адам Фокс («Рейнджерс») и Расмус Далин («Баффало»).
Здесь важно понимать, по чему судить — по игре в атаке или же по качеству оборонительных действий. Именно по этой причине результаты награды «Норрис Трофи» зачастую выглядят странно и нелогично.
Самый недооцененный игрок
Таким признали Александра Баркова. Нападающий «Флориды» набрал 23% голосов. Второе место в рейтинге занял форвард «Баффало» Тейдж Томпсон, за которого проголосовали 4,3% респондентов. Третьим стал нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад — швед получил 3,3% голосов.
На четвертой строчке расположился форвард «Каролины» Себастьян Ахо (2,9%), пятую позицию разделили нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт (2,7) и форвард «Нью-Джерси» Йеспер Братт (2,7%).
Если Барков как-то недооценен, то только в плане медийной раскрутки. В остальном же ни для кого не секрет, что он один из сильнейших центрфорвардов НХЛ.
Лучший распасовщик
Первым в рейтинге стал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. За немецкого игрока проголосовали 25% опрошенных.
На второй строчке расположился нападающий «Рейнджерс» Патрик Кейн — он получил 13% голосов. Третьим стал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, за которого свои голоса отдали 10,5%. Четвертое место занял российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин (7,8%), пятое — Коннор Макдэвид (7,7%).
Наверняка многие ожидали увидеть Кучерова с его радиоуправляемыми передачами повыше, но и немец давно доказал, что умеет не только забивать голы.
Лучший вратарь
Игрокам был задан следующий вопрос: «Если бы вам нужно было победить в одном матче, то какого вратаря вы бы хотели увидеть в своей команде?» Первое место занял голкипер «Тампы» Андрей Василевский, получивший 52,3% голосов.
На второй строчке расположился вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин — за него проголосовали 4,8% опрошенных. Третьим стал голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флери, за которого свои голоса отдали 4,0%. Четвертое место занял вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак (3,5%), пятое — голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин (3,2%).
В нынешнем сезоне Василевский все еще не нашел свою привычную игру, но его авторитет и опыт никуда не делись.
Лучший нападающий
Игроки должны были ответить на вопрос: «Какой нападающий будет наиболее эффективным в игре, в которой необходимо победить?» 59,3% хоккеистов назвали Коннора Макдэвида игроком, которого они больше всего хотели бы видеть на своей стороне.
Вторым стал нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби (11% голосов). Третье место занял форвард Нэтан Маккиннон из «Колорадо» (8,4%). Четвертым стал Никита Кучеров (2,3%), а пятым — Патрис Бержерон из «Бостона» (1,5%). Вряд ли кого-то сильно удивило уверенное лидерство Макдэвида в этой номинации.
Самый нелюбимый игрок
Хоккеисты отвечали на вопрос: «Против какого игрока вам меньше всего нравится играть, но хотелось бы видеть его в своей команде?» 36,5% ожидаемо назвали форварда «Бостона» Брэда Маршана.
Вторую строчку занял Коннор Макдэвид (15,6% голосов). Третье место досталось форварду Тому Уилсону из «Вашингтона» (8,1%). Четвертым стал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак (6%), пятым — Виктор Хедман (3,9%).
Ниша, в которой Маршану никогда не будет равных. Удивительный персонаж, способный залезть под кожу даже самому психологически устойчивому сопернику.
Самый совершенный хоккеист
Первое место в четвертом сезоне подряд занял капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. За канадского центрфорварда проголосовали 30,1% опрошенных.
На второй строчке расположился нападающий «Бостона» Патрис Бержерон — он получил 18,8% голосов. Третьим стал Александр Барков, за которого свой голос отдали 17,1%. Четвертое место занял Коннор Макдэвид (11%), пятое — форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (4,7%).
Критериев совершенства может быть много, но позиция центрального нападающего просто обязывает быть сильным во всех аспектах. Продуктивность Кросби по-прежнему поражает, а 35-летний возраст не стал для него помехой.
Самый стильный игрок
Оценивать костюмы хоккеистов перед матчами — не самое веселое занятие, но первое место здесь досталось форварду «Торонто» Осторону Мэттьюсу. За него проголосовали 9,1% игроков.
На втором месте расположился Давид Пастрняк из «Бостона» (3,4%). Третье место занял нападающий «Аризоны» Клейтон Келлер. Ну хоть где-то «Койотиз» засветились в списке лучших! За американца проголосовали 2,9%. Защитник «Ванкувера» Оливер Экман-Ларссон занял четвертое место (2,6%), а закрыл топ-5 форвард «Виннипега» Пьер-Люк Дюбуа. Странно, что в этот список со своими яркими нарядами не попал Патрик Лайне.
Лучший город
Игроки НХЛ назвали Лас-Вегас лучшим городом для выходного дня на выезде. Он победил с большим отрывом (31,7%). Второе место занял Нью-Йорк (16,3%), третье — Санрайз (место расположения арены «Флориды», 11,8%).
В топ-5 также попали Лос-Анджелес (9,7%) и Нэшвилл (9,4%). Вряд ли кого-то удивит, что город казино и развлечений в таком списке занял лидирующие позиции.
Лучший лед
Хоккеисты лиги считают, что на домашней арене «Монреаля» («Белл-центр») самый качественный лед. За него проголосовали 35% опрошенных.
Все места в топ-3 достались канадским клубам. На второй строчке расположился «Роджер-Плейс» в «Эдмонтоне» (14,7%), а на третьей «Канада-Лайф-центр» в Виннипеге (10,3%). Четвертое место досталось «Эксель-Энерджи-центру» в Миннесоте, а пятое — «Ти-Мобайл арене» в Лас-Вегасе. В этом вопросе игрокам уж точно стоит довериться.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|72
|47
|25
|103
|2
|Нью-Джерси
|74
|46
|28
|100
|3
|Рейнджерс
|73
|43
|30
|96
|4
|Айлендерс
|75
|38
|37
|85
|5
|Питтсбург
|73
|36
|37
|82
|6
|Вашингтон
|74
|34
|40
|76
|7
|Филадельфия
|72
|28
|44
|68
|8
|Коламбус
|72
|23
|49
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|73
|57
|16
|119
|2
|Торонто
|73
|44
|29
|97
|3
|Тампа-Бэй
|74
|42
|32
|90
|4
|Флорида
|74
|36
|38
|79
|5
|Баффало
|73
|35
|38
|77
|6
|Оттава
|74
|36
|38
|77
|7
|Детройт
|72
|31
|41
|71
|8
|Монреаль
|74
|30
|44
|66
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|74
|43
|31
|95
|2
|Колорадо
|73
|44
|29
|94
|3
|Даллас
|73
|39
|34
|92
|4
|Виннипег
|74
|41
|33
|85
|5
|Нэшвилл
|72
|36
|36
|80
|6
|Сент-Луис
|73
|33
|40
|72
|7
|Аризона
|75
|27
|48
|67
|8
|Чикаго
|73
|24
|49
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|73
|46
|27
|98
|2
|Лос-Анджелес
|73
|43
|30
|96
|3
|Эдмонтон
|74
|42
|32
|93
|4
|Сиэтл
|73
|40
|33
|88
|5
|Калгари
|74
|33
|41
|81
|6
|Ванкувер
|73
|34
|39
|73
|7
|Анахайм
|74
|23
|51
|56
|8
|Сан-Хосе
|73
|19
|54
|53
|28.03
|02:00
|
Баффало – Монреаль
|3 : 4 Б
|28.03
|02:00
|
Оттава – Флорида
|5 : 2
|28.03
|02:30
|
Айлендерс – Нью-Джерси
|5 : 1
|28.03
|03:00
|
Миннесота – Сиэтл
|5 : 1
|28.03
|05:00
|
Анахайм – Колорадо
|1 : 5
|28.03
|05:00
|
Аризона – Эдмонтон
|4 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|140
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|72
|114
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|74
|102
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|60
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|73
|51
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|73
|48
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|44
|1.92
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|34
|1.97
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|32
|2.21