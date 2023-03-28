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Сегодня, 15:30

Кросби, Овечкин или Макдэвид? Игроки НХЛ назвали лучших

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Сидни Кросби, Александр Овечкин, Коннор Макдэвид.
Кто лучше всех владеет клюшкой?
Фото «СЭ»
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Результаты голосования хоккеистов.

В Северной Америке популярно составлять разные рейтинги даже по ходу сезона. Ассоциация игроков НХЛ каждый год опрашивает несколько сотен хоккеистов лиги на множество тем, и результаты зачастую вызывают споры между болельщиками. В этот раз в опросе приняли участие 626 игроков, а выбирать лучших пришлось не только по игровым качествам, но даже по умению стильно одеваться. Совершенно необязательно относиться серьезно к таким рейтингам, но всегда интересно узнать мнение самих хоккеистов.

Александр Овечкин и&nbsp;Андрей Василевский. У Овечкина есть бросок, Василевский надежен, но россиянам далеко до совершенства. Хоккеисты НХЛ выбрали лучших в игре

Удивительно, что ни в одной категории в топ-5 не попал Александр Овечкин. Может быть, потому что игроков не спрашивали про лучший бросок в лиге?

Лучший парень в раздевалке

Первое место занял вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери, набрав 3,8% голосов. Вторую позицию с 2,7% разделили форварды Фил Кессел («Вегас»), Кевин Хэйс («Филадельфия») и Якуб Ворачек («Аризона»), третье с 2,5% - нападающие Райан Джохансен («Нэшвилл») и Ник Фолиньо («Бостон»).

Номинация довольно странная, и победителя по логике здесь вообще быть не может. Множество игроков даже не пересекались друг с другом, кроме как на площадке, и здесь у каждого будут свои варианты.

Кто эффективнее всех играет перед воротами?

Первым в рейтинге стал 38-летний форвард «Далласа» Джо Павелски с 21,4% голосов. Второе место занял форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер с 14,6%, третье — нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак (8,8%). В пятерку лучших также вошли форвард «Айлендерс» Андерс Ли (6%) и капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (5,5%).

Непривычно видеть в этом списке Макдэвида, у которого, как правило, другие задачи на льду, но Павелски безоговорочно уникален в этом компоненте и выработал свой навык еще в составе «Сан-Хосе». Американский ветеран до сих пор не теряет хватку.

Лучший защитник

Первое место в этой категории уверенно занял Кэйл Макар из «Колорадо», получивший 63,9% голосов. На второй строчке расположился Виктор Хедман из «Тампы» — за него проголосовали 11,4% опрошенных. Третьим стал Роман Йоси из «Нэшвилла», за которого свои голоса отдали 6%. Четвертое место занял защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон (3,3%), пятое с 2% разделили Адам Фокс («Рейнджерс») и Расмус Далин («Баффало»).

Здесь важно понимать, по чему судить — по игре в атаке или же по качеству оборонительных действий. Именно по этой причине результаты награды «Норрис Трофи» зачастую выглядят странно и нелогично.

Самый недооцененный игрок

Таким признали Александра Баркова. Нападающий «Флориды» набрал 23% голосов. Второе место в рейтинге занял форвард «Баффало» Тейдж Томпсон, за которого проголосовали 4,3% респондентов. Третьим стал нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад — швед получил 3,3% голосов.

Александр Барков. «Я русский, но не как те люди, что выросли в России». Финский центр получил рекордный контракт в истории своего клуба

На четвертой строчке расположился форвард «Каролины» Себастьян Ахо (2,9%), пятую позицию разделили нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт (2,7) и форвард «Нью-Джерси» Йеспер Братт (2,7%).

Если Барков как-то недооценен, то только в плане медийной раскрутки. В остальном же ни для кого не секрет, что он один из сильнейших центрфорвардов НХЛ.

Лучший распасовщик

Первым в рейтинге стал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. За немецкого игрока проголосовали 25% опрошенных.

На второй строчке расположился нападающий «Рейнджерс» Патрик Кейн — он получил 13% голосов. Третьим стал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, за которого свои голоса отдали 10,5%. Четвертое место занял российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин (7,8%), пятое — Коннор Макдэвид (7,7%).

Наверняка многие ожидали увидеть Кучерова с его радиоуправляемыми передачами повыше, но и немец давно доказал, что умеет не только забивать голы.

Лучший вратарь

Игрокам был задан следующий вопрос: «Если бы вам нужно было победить в одном матче, то какого вратаря вы бы хотели увидеть в своей команде?» Первое место занял голкипер «Тампы» Андрей Василевский, получивший 52,3% голосов.

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На второй строчке расположился вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин — за него проголосовали 4,8% опрошенных. Третьим стал голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флери, за которого свои голоса отдали 4,0%. Четвертое место занял вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак (3,5%), пятое — голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин (3,2%).

В нынешнем сезоне Василевский все еще не нашел свою привычную игру, но его авторитет и опыт никуда не делись.

Лучший нападающий

Игроки должны были ответить на вопрос: «Какой нападающий будет наиболее эффективным в игре, в которой необходимо победить?» 59,3% хоккеистов назвали Коннора Макдэвида игроком, которого они больше всего хотели бы видеть на своей стороне.

Вторым стал нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби (11% голосов). Третье место занял форвард Нэтан Маккиннон из «Колорадо» (8,4%). Четвертым стал Никита Кучеров (2,3%), а пятым — Патрис Бержерон из «Бостона» (1,5%). Вряд ли кого-то сильно удивило уверенное лидерство Макдэвида в этой номинации.

Фото «СЭ»

Самый нелюбимый игрок

Хоккеисты отвечали на вопрос: «Против какого игрока вам меньше всего нравится играть, но хотелось бы видеть его в своей команде?» 36,5% ожидаемо назвали форварда «Бостона» Брэда Маршана.

Вторую строчку занял Коннор Макдэвид (15,6% голосов). Третье место досталось форварду Тому Уилсону из «Вашингтона» (8,1%). Четвертым стал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак (6%), пятым — Виктор Хедман (3,9%).

Ниша, в которой Маршану никогда не будет равных. Удивительный персонаж, способный залезть под кожу даже самому психологически устойчивому сопернику.

Самый совершенный хоккеист

Первое место в четвертом сезоне подряд занял капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. За канадского центрфорварда проголосовали 30,1% опрошенных.

На второй строчке расположился нападающий «Бостона» Патрис Бержерон — он получил 18,8% голосов. Третьим стал Александр Барков, за которого свой голос отдали 17,1%. Четвертое место занял Коннор Макдэвид (11%), пятое — форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (4,7%).

Александр Овечкин (№ 8) и&nbsp;Сидни Кросби во&nbsp;время Матча звезд-2023 в&nbsp;Санрайзе 4&nbsp;февраля. «Не ожидал, что он вернет шайбу»: Овечкин и Кросби разделили шоу на Матче звезд

Критериев совершенства может быть много, но позиция центрального нападающего просто обязывает быть сильным во всех аспектах. Продуктивность Кросби по-прежнему поражает, а 35-летний возраст не стал для него помехой.

Самый стильный игрок

Оценивать костюмы хоккеистов перед матчами — не самое веселое занятие, но первое место здесь досталось форварду «Торонто» Осторону Мэттьюсу. За него проголосовали 9,1% игроков.

На втором месте расположился Давид Пастрняк из «Бостона» (3,4%). Третье место занял нападающий «Аризоны» Клейтон Келлер. Ну хоть где-то «Койотиз» засветились в списке лучших! За американца проголосовали 2,9%. Защитник «Ванкувера» Оливер Экман-Ларссон занял четвертое место (2,6%), а закрыл топ-5 форвард «Виннипега» Пьер-Люк Дюбуа. Странно, что в этот список со своими яркими нарядами не попал Патрик Лайне.

Лучший город

Игроки НХЛ назвали Лас-Вегас лучшим городом для выходного дня на выезде. Он победил с большим отрывом (31,7%). Второе место занял Нью-Йорк (16,3%), третье — Санрайз (место расположения арены «Флориды», 11,8%).

В топ-5 также попали Лос-Анджелес (9,7%) и Нэшвилл (9,4%). Вряд ли кого-то удивит, что город казино и развлечений в таком списке занял лидирующие позиции.

Лучший лед

Хоккеисты лиги считают, что на домашней арене «Монреаля» («Белл-центр») самый качественный лед. За него проголосовали 35% опрошенных.

Все места в топ-3 достались канадским клубам. На второй строчке расположился «Роджер-Плейс» в «Эдмонтоне» (14,7%), а на третьей «Канада-Лайф-центр» в Виннипеге (10,3%). Четвертое место досталось «Эксель-Энерджи-центру» в Миннесоте, а пятое — «Ти-Мобайл арене» в Лас-Вегасе. В этом вопросе игрокам уж точно стоит довериться.

Александр Овечкин
Андрей Василевский (хоккей)
Брэд Маршан
Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
Хоккей
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 72 47 25 103
2 Нью-Джерси 74 46 28 100
3 Рейнджерс 73 43 30 96
4 Айлендерс 75 38 37 85
5 Питтсбург 73 36 37 82
6 Вашингтон 74 34 40 76
7 Филадельфия 72 28 44 68
8 Коламбус 72 23 49 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 73 57 16 119
2 Торонто 73 44 29 97
3 Тампа-Бэй 74 42 32 90
4 Флорида 74 36 38 79
5 Баффало 73 35 38 77
6 Оттава 74 36 38 77
7 Детройт 72 31 41 71
8 Монреаль 74 30 44 66
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 74 43 31 95
2 Колорадо 73 44 29 94
3 Даллас 73 39 34 92
4 Виннипег 74 41 33 85
5 Нэшвилл 72 36 36 80
6 Сент-Луис 73 33 40 72
7 Аризона 75 27 48 67
8 Чикаго 73 24 49 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 73 46 27 98
2 Лос-Анджелес 73 43 30 96
3 Эдмонтон 74 42 32 93
4 Сиэтл 73 40 33 88
5 Калгари 74 33 41 81
6 Ванкувер 73 34 39 73
7 Анахайм 74 23 51 56
8 Сан-Хосе 73 19 54 53
Результаты / календарь
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28.03 02:00
Баффало – Монреаль
 3 : 4 Б
28.03 02:00
Оттава – Флорида
 5 : 2
28.03 02:30
Айлендерс – Нью-Джерси
 5 : 1
28.03 03:00
Миннесота – Сиэтл
 5 : 1
28.03 05:00
Анахайм – Колорадо
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28.03 05:00
Аризона – Эдмонтон
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 140
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 72 114
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 74 102
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 60
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 73 51
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 73 48
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 44 1.92
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 34 1.97
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

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