«Я русский, но не как те люди, что выросли в России». Финский центр получил рекордный контракт в истории своего клуба

Александр Барков наконец-то будет выступать за сумму, которую заслужил своей игрой уже давно.

26-летний нападающий подписал новый контракт с «Флоридой» сроком на восемь лет и стоимостью 80 миллионов долларов. Его шестилетнее соглашение находится на финишной прямой, и после окончания этого сезона он мог стать неограниченно свободным агентом. Руководство решило не затягивать с этим вопросом и сохранило свою звезду на долгие годы.

Генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито еще в августе говорил, что абсолютно уверен в положительном исходе переговоров с Барковым, и, как видим, не обманул: «За последние восемь лет Саша продемонстрировал лидерские качества, сильный характер, оправданно заслужив звание одного из лучших универсальных хоккеистов лиги. Он всегда думает об интересах команды и является движущей силой нашего коллектива. Он потрясающий спортсмен и друг. Саша — краеугольный камень нашего проекта, вокруг которого мы хотим строить игру. Мы очень рады, что наше сотрудничество продолжится».

Такие слова Билл Зито говорит не просто так. В прошлом сезоне Барков впервые в карьере получил приз лучшего оборонительного форварда НХЛ («Селке Трофи»), который вручается по итогам голосования членов Ассоциации хоккейных журналистов. Кроме того, с 26 голами капитан «Пантерз» стал главным снайпером своей команды и с 58 очками занял второе место по результативности после Джонатана Юбердо (61). В семи играх плей-офф Александр записал на свой счет 7 (1+6) баллов. Его роль в истории клуба уже сейчас имеет огромное значение. По голам он уступает только Олли Йокинену (181 против 188), по очкам — только Джонатану Юбердо (465 против 498), а по сыгранным матчам за «Пантер» входит в первую десятку (529).

Большую часть своих денег по новому контракту Браков получит подписными бонусами (часть зарплаты, выплачиваемая игроку до начала чемпионата). Первые три сезона они будут составлять 11 миллионов долларов в год, в сезоне-2025/26 — 10,6 миллиона, в сезоне-2026/27 — 9, в сезоне-2027/28 — 7, последние два сезона — по 6,2. В общей сложности на подписные бонусы придется 72 миллиона долларов. Интересно, что это соглашение стало крупнейшим в истории клуба. До вчерашнего дня рекорд держался за Сергеем Бобровским (70 миллионов). Форвард после заключения сделки был предельно скромен: «Я счастлив остаться здесь надолго. Для меня честь трудиться в организации, которая дала мне шанс заиграть в лиге и выбрала меня на драфте в 2013 году. Могу сказать, что у меня два дома. Один в Финляндии, в Тампере, и один — здесь».

Если вдруг кто забыл, то звездный нападающий «Флориды» — сын советского и российского хоккеиста Александра Баркова и кроме финского гражданства имеет еще и российское. Журналисты по обе стороны океана любят спрашивать игрока об этом. «Я — русский. Но я не такой русский, как те люди, что росли в России. То же самое можно сказать и о Финляндии. Я нахожусь где-то посередине. Я вырос в Финляндии, у меня местный менталитет, но вся моя семья, мои истоки — в России. Сложно сказать, к какому миру я принадлежу. Скорее я сочетаю в себе оба», — сказал капитан «Пантерз» в своем интервью журналу Sportsnet.