Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 17:20

Пришел, увидел, победил. Год назад тренера выкинули из «Бостона», а теперь он принес «Вегасу» кубок

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Главный тренер «Вегаса» Брюса Кэссиди.
Брюс Кэссиди.
Фото USA Today Sports
Впечатляющий сезон Брюса Кэссиди.

Когда прошлым летом «Бостон», решивший не уходить в назревавшую перестройку, освободил от должности главного тренера Брюса Кэссиди, глядя на генменеджера «Брюинз» Дона Суини, возникало лишь желание покрутить пальцем у виска. Пока костяк «Мишек» неизбежно старел, а менеджмент вместе со скаутинговым отделом не мог безболезненно омолодить команду, регулярно проваливаясь на драфте (из выпускников первого раунда Зборжил, Дебраск, Сенишин, Вааканайнен, Бичер, Люссель прилично в НХЛ заиграл лишь второй), канадский тренер выжимал максимум из стареющей команды.

Конфликты в «Бостоне»

Поднявшись в элиту после восьми лет работы с фарм-клубов в АХЛ, он уже на третий год в НХЛ сумел дойти до финала Кубка Стэнли, где его остановил восставший из пепла «Сент-Луис», затем финишировал на первом месте в конференции и выиграл «Джэк Адамс» в коронавирусной регулярке-2019/20, а в прошлом сезоне сенсационно вывел «Бостон» в плей-офф всего с одной вменяемой тройкой нападения.

На другой чаше весов лежали два аргумента. С первым все просто: после 2019-го команда из Массачусетса ни разу не поднималась выше второго раунда. Однако, если вспомнить, кто преграждал дорогу «Брюинз», то он не выглядит так ужасно. В 2020-м «Мишки» попали под созревшую для кубка «Тампу», в 2021-м напоролись на «Айлендерс» и капканы Барри Тротца, прошлой же весной в семиматчевой серии прыгнуть выше головы им не позволила куда более динамичная и задорная «Каролина».

Дмитрий Орлов обнимается с&nbsp;Евгением Кузнецовым и&nbsp;Александром Овечкиным. «Думаю, в «Вашингтоне» советовались с Овечкиным перед моим обменом». Интервью Дмитрия Орлова

Со вторым несколько сложнее. Если верить привязанным к клубу журналистам, которые в 99% берут подобную информацию напрямую от менеджеров, в прошлом сезоне Кэссиди потерял коммуникацию с командой. В течение последних лет в Сеть практически не просачивалась информация об атмосфере в раздевалке «Бостона». Но как только произошла отставка, местные инсайдеры принялись лупить бывшего тренера со всех сторон за грехи, о которых ранее почему-то молчали.

Сначала его обвинили в привилегированном отношении к ветеранам и постоянном давлении на молодежь, которую надрафтовал Суини. Мол, если Бержерону, Пастрняку, Крейчи и Маршанду он никогда не заламывал руки и позволял многое как на льду, так и в раздевалке, то проспектов крепко накрепко зажал в тиски и не разрешал им отходить от игрового задания. Сам Кэссиди после увольнения это признал, но тут же пояснил, что в его мировоззрении свободу действий нужно заслужить.

Фото USA Today Sports

Затем его облили грязью за регресс Джейка Дебраска, которого канадец в 2021-м после серии неудачных матчей не побоялся однажды заставить смотреть хоккей из ложи. По мнению руководства,

его тренер психологически задавил так, что тот запросил обмен из «Бостона» и отозвал его, только узнав об уходе Кэссиди. Как выяснилось, Суини во время конфликта полностью поддержал хоккеиста, с которым несколько лет носился, рассказывая, что тот способен забивать по 40 голов за регулярку. В противном же случае ему пришлось бы признать, что ни один из его трех пиков в первом раунде 2015 года не заиграл в Массачусетсе.

Хоккеисты &laquo;Бостона&raquo;. Исторический сезон в НХЛ: оба победителя конференций не прошли первый раунд во второй раз в истории

Напоследок же в спину тренера полетела фраза о том, что тот не сумел раскрыть ни одного из проспектов и сдерживал потенциал Давида Пастрняка, резко переставшего идти по графику «очко за игру». И, справедливости ради, при новом тренере чешский снайпер реально получил больше воздуха и стал более раскрепощенным, наколотив 61 шайбу и уступив в гонке за «Ришар» только Коннору Макдэвиду. Но вот незадача — шаг вперед при Монтгомери не сделал ни защитник Якуб Зборжил, ни центр Джон Бичер, который отвратительно выглядит в «Провиденсе». Да и Дебраск мало чем отличается от себя пятилетней давности.

Так ли ужасна оказалась работа Кэссиди? Нет, нет и еще раз нет. Куда больше претензий можно было предъявить к менеджменту, оставившему своего бывшего тренера с зияющей дырой в атаке за спиной у троицы Маршанд — Бержерон — Пастрняк.

Решение Суини можно было бы понять, если бы он взял на себя смелость наконец-то снести все до основания и уйти в перестройку. Но вместо этого менеджер дал команде возможность устроить Last Dance, не позволив Кэссиди потанцевать вместе с ней. Шаг легендарного защитника «Бостона» долгое время казался удачным. Правда, ровно до того момента, как регулярочная машина Джима Монтгомери, поставившая россыпь рекордов в этом сезоне, в плей-офф превратилась в тыкву и отдала серию «Флориде» с 1:3 в первом же раунде.

Главный тренер "Вегаса" Брюса Кэссиди.
Фото USA Today Sports

Доверие «Вегаса»

Без работы Брюс ожидаемо просидел совсем недолго. Между его увольнением из «Бостона» и назначением в «Вегас» прошла всего неделя. И, сделав ставку на тренера, который уже выходил в финал, менеджерский тандем Макфи — Маккриммон сорвал настоящий джекпот.

Состав «Рыцарей» идеально подходил под нового тренера: сбалансированная габаритная оборона, ни разу не плюшевый топ-6, ставший настоящей силой с обменом Джека Айкела; возможно, лучший боттом в лиге. Не хватало только правильной системы, которую и принес в клуб новый человек на лавке. А немаловажный фактор, что «Вегас» со своей россыпью универсальных нападающих изначально не должен был отторгнуть ее.

Иван Барбашев (№49) и&nbsp;Джек Айкел с&nbsp;Кубком Стэнли. «Это какая-то сказка». Российский чемпион Барбашев вошел в историю с «Вегасом» и взял второй Кубок Стэнли

Как и в «Бостоне», в ней отсутствует лоск, постоянные кружева и куча заброшенных шайб. Если посмотреть на ключевые атакующие показатели (среднее количество заброшенных шайб за матч, процент реализации большинства, xG, среднее количество бросков в створ, HDF), то вы не найдете «Голден Найтс» даже в десятке лучших команд. Зато там есть место прагматизму, молниеносному прохождению средней зоны, выжиганию собственного пятака, агрессивному форчекингу, грамотной зональной обороне, пахоте и ловле шайбы на себя. К счастью для Кэссиди, ему не пришлось долго перенастраивать команду, которая играла в подобном ключе и раньше.

Однако не стоит думать, что Брюс — счастливчик, который пришел на все готовое и на багаже Галлана с Дебуром выиграл чашку в Неваде в первый же сезон. Как минимум, потому что он прошел путь к трофею длинною в 27 лет и полностью проехал хоккейный небоскреб на тренерском лифте. Он воспитывал юниоров в Онтарио, видел, как вбивают в лед людей в Ист Косте, и делал себе имя в АХЛ. А еще уроженец Оттавы точно знает, что бывает, когда ты попадаешь в НХЛ раньше времени.

Уже мало кто помнит, но впервые в лучшую лигу мира Кэссиди попал в 2002-м, когда в 36 лет возглавил «Вашингтон», где играли Ягр, Бондра и Колциг. В столице США совсем молодой тренер под насмешки игроков вел тренировки с листочка, хаотично тасовал звенья, даже не пытался разговаривать с Ягром и считал лишним объяснять игрокам те или иные решения. Более того, в своем первом плей-офф после одного из поражений публично сорвался на ветеранов «Кэпиталз» и заявил, что те больше думают о своих больных детях и женах, чем об игре. Очевидно, слова предназначались Колцигу, воспитывавшему ребенка с аутизмом.

В середине следующего сезона команда отторгла человека, не нашедшего контакт с ней, и ушла в пике за Александром Овечкиным уже с Гленом Хэнлоном. Второго же шанса в НХЛ ему пришлось ждать долгих 12 лет, когда он поборол собственных демонов в фарм-клубе «Бостона» и пересмотрел свои взгляды на коммуникацию. Только свою сказку он написал не в Новой Англии, а в городе казино и игровых автоматов.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
Брюс Кэссиди
2
2
Читайте также
Федерация подводного спорта Украины лишена статуса национальной из-за фото с россиянкой
Мележиков уходит из «Спартака». Чем гендиректор запомнился в клубе и кто его заменит
В Новочеркасске загорелась тепловая электрическая станция
Песков объяснил идею Путина о создании санитарной зоны на Украине
Ветерана ВОВ избили в пансионате для пожилых в центре Новосибирска
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли-2023 «Вегас» — «Флорида»: «Голден Найтс» — чемпионы
Каменский оценил победу «Вегаса» в финале плей-офф НХЛ
Фетисов — о Барбашеве: «Талантливый парень, очень полезный игрок для любой команды»
По средней результативности в финале Кубка Стэнли «Вегас» уступил только двум командам
Канарейкин считает, что Бобровский не виноват в поражении «Флориды»
«Один из самых недооцененных хоккеистов НХЛ». В Америке в восторге от игры Барбашева
Дементьев объяснил, почему «Вегас» может не продлить контракт с Барбашевым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Один из самых недооцененных хоккеистов НХЛ». В Америке в восторге от игры Барбашева
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Финал Счет в серии
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
4 - 1
1. Вегас - Флорида
5 - 2
2. Вегас - Флорида
7 - 2
3. Флорида - Вегас
3 - 2
4. Флорида - Вегас
2 - 3
5. Вегас - Флорида
9 - 3
4 - 1
1/2 финала
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
4 - 2
1. Вегас - Даллас
4 - 3
2. Вегас - Даллас
3 - 2
3. Даллас - Вегас
0 - 4
4. Даллас - Вегас
3 - 2
5. Вегас - Даллас
2 - 4
6. Даллас - Вегас
0 - 6
4 - 2
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
1. Каролина - Флорида
2 - 3
2. Каролина - Флорида
1 - 2
3. Флорида - Каролина
1 - 0
4. Флорида - Каролина
4 - 3
0 - 4
Второй раунд
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
4 - 2
1. Вегас - Эдмонтон
6 - 4
2. Вегас - Эдмонтон
1 - 5
3. Эдмонтон - Вегас
1 - 5
4. Эдмонтон - Вегас
4 - 1
5. Вегас - Эдмонтон
4 - 3
6. Эдмонтон - Вегас
2 - 5
4 - 2
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
8 - 4
4. Нью-Джерси - Каролина
1 - 6
5. Каролина - Нью-Джерси
3 - 2
4 - 1
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
4 - 3
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
4 - 2
3. Сиэтл - Даллас
7 - 2
4. Сиэтл - Даллас
3 - 6
5. Даллас - Сиэтл
5 - 2
6. Сиэтл - Даллас
6 - 3
7. Даллас - Сиэтл
2 - 1
4 - 3
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
1 - 4
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
2 - 3
3. Флорида - Торонто
3 - 2
4. Флорида - Торонто
1 - 2
5. Торонто - Флорида
2 - 3
1 - 4
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
3 - 4
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
6. Айлендерс - Каролина
1 - 2
4 - 2
Результаты / календарь
23.05
24.05
25.05
26.05
28.05
30.05
4.06
6.06
9.06
11.06
14.06
14.06 03:00
Вегас – Флорида
 9 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джек Айкел

Джек Айкел

Вегас

 22 26
Джонатан Маршессо

Джонатан Маршессо

Вегас

 22 25
Мэттью Ткачак

Мэттью Ткачак

Флорида

 20 24
И Г
Джонатан Маршессо

Джонатан Маршессо

Вегас

 22 13
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 12 13
Вильям Карлссон

Вильям Карлссон

Вегас

 22 11
И КН
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Эдмонтон

 4 1.01
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 9 1.83
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 7 1.96
Новости
RSS RSS
Все новости