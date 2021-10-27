Сына лучшего тренера в истории НХЛ выгнали из «Чикаго» из-за дикого секс-скандала. Когда-то он открыл для Америки Панарина

Стэн Боумен, сын легендарного Скотти Боумена, работал в клубе 16 лет, выиграл три Кубка Стэнли, а теперь покидает «Блэкхокс».

«Следи за собой, будь осторожен». Именно эти строки знаменитой песни Виктора Цоя как нельзя лучше подходят для главного вывода к истории в «Чикаго». Она закончилась увольнением генерального менеджера Стэна Боумэна и его правой руки Эла Макайзека. Причиной отставки двух функционеров и одновременного штрафа для организации на сумму в два миллиона долларов стало покрывательство в деле о сексуальном домогательстве. Оно относится к весне 2010 года.

В роли главного злодея бывший видеооператор команды Брэд Олдрич, покинувший клуб после окончания того сезона. Жертвами стали два неназванных хоккеиста, в одном из которых многие ранее подозревали защитника Брента Сопела. Он на финише своей карьеры поиграл в КХЛ за новокузнецкий Металлург" и «Салават Юлаев». Подробности скандала в формате «18+» можно легко найти. У меня нет желания излагать мерзкие подробности в этой статье. Хотя ничего похожего на кошмары или фильм ужасов не произошло. Взрослые мужики должны реагировать иначе в тот моменте, а не вспоминать о произошедшем спустя годы и писать жалобы.

Меня больше всего поразил размах разбирательства. За четыре месяца были допрошены почти полторы сотни свидетелей, объем собранных данных перевалил за 100 гигабайт. Иногда кажется, что если приложить такие усилия ради благих целей, то можно быстро воплотить в жизнь утопию и построить коммунизм.

Возможно, автор этих строк слишком стар, хотя находится примерно в одной возрастной категории с участниками процесса, и не готов до конца осознать, что мир, по крайней мере по другую сторону Атлантики, радикально изменился. Обратного пути нет. Теперь в НХЛ, которая держалась дольше других лиг и не хотела в открытую поддаваться давлению со стороны общественных активистов, за старые грехи приходится расплачиваться по полной программе. Любая незначительная промашка, непроизвольная ошибка и неправильный поступок могут всплыть много лет спустя и серьезно сказаться на твоей карьере.

Любопытно, что комиссионер лиги Гэри Беттмэн собирается провести беседы с главным тренером «Флориды» Джоэлем Кенневиллем и генеральным менеджером «Виннипега» Кевином Чевелдэйоффом. Оба одиннадцать лет назад работали в «Чикаго» и тоже были причастны к внутреннему разбирательству в деле, которое тогда решили замять. Интересно, удастся ли им сохранить свои посты и продолжить работу. Боумэна уже убрали и из олимпийского штаба сборной США.

Сейчас увольнение, если абстрагироваться от длинной предыстории, произошло в самый подходящий со спортивной точки зрения для «Чикаго» момент. Команда начала нынешний сезон с шести поражений при всего одном набранном очке. Два крутых приобретения, сделанных в межсезонье, пока совершенно не оправдывают надежд — приобретенный у «Коламбуса» защитник Сет Джонс и близко не тянет на игрока, который со следующего года будет зарабатывать девять с половиной миллионов долларов, а пришедший из «Вегаса» вратарь-ветеран Марк-Андре Флери, действующий обладатель «Везина Трофи», на данный момент заслуживает сравнения с дуршлагом.

Перестройка клуба после того, как постарел и позднее распался костяк, который принес «Чикаго» три Кубка Стэнли, затянулась и проходит волнообразно. Удивительная получилась ситуация. Менеджер пострадал не за последние неудачи команды, а желание не выносить сор из избы много лет назад. Это американские реалии, с которыми теперь надо всем считаться.