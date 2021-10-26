Стэн Боумэн покинул пост генерального менеджера «Чикаго»

С поста генерального менеджера «Чикаго» ушел Стэн Боумэн, сообщает ESPN.

Такое решение было принято после информации о причастности функционера к секс-скандалу. Два бывших игрока команды заявили о случаях сексуального насилия со стороны Брэда Олдрича, который в 2010 году работал видеотренером «Блэкхокс». Была информация, что Боумэн участвовал в сокрытии действий Олдрича. Решение об уходе экс-генерального менеджера было принято после внутреннего расследования в клубе.

И. о. генерального менеджера назначен Кайл Дэвисон. До этого он был ассистентом Боумэна. 48-летний Стэн Боумэн — сын известного хоккеиста и тренера Скотти Боумэна. При нем «Чикаго» завоевал три Кубка Стэнли — в 2010, 2013 и 2015 годах. Он работал в клубе на разных должностях с 2001 года, а в 2009 году стал генеральным менеджером.