Ови повторил лучший старт сезона в карьере. В 36 лет сделал то же, что и в 24

У Александра 12 очков в шести первых матчах.

В матче против «Оттавы» Александр Овечкин оформил второй в сезоне дубль и возглавил снайперскую гонку НХЛ. На счету 36-летнего форварда 12 (7+5) очков в шести первых встречах регулярного чемпионата. Это повторение лучшего результата в 17-летней заокеанской карьере российского форварда. Сезон-2009/10 лидер «Вашингтона» начал с пяти голов и семи передач. Нужно отметить, что лишь однажды Александр Великий забрасывал семь шайб быстрее, чем в 2021 году. Случилось это в аномальном сезоне-2017/18, который Ови начал с хет-трика и покера.

Первые матчи Александра Овечкина в сезоне. Фото «СЭ»

Благодаря дублю в столице Канады Овечкин сократил отставание от Бретта Халла, занимающего четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, до четырех шайб. Даже существенно сбавив бомбардирский темп, Александр уже в этом сезоне может ворваться в тройку лучших — до Яромира Ягра всего 29 голов. А вот погоня за Горди Хоу (64 шайбы) и тем более Уэйном Гретцки (157) останется целью на будущие сезоны.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото «СЭ»

Традиционно сильно начинающий сезон Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по голам в октябрьских матчах. Россиянин, на счету которого теперь 110 голов, обогнал Марио Лемье и вплотную приблизился к Майку Гартнеру. Рекорд, естественно, принадлежит Гретцки. Великий канадец в первом месяце сезона отличался 126 раз.

Лучшие снайперы НХЛ в октябре. Фото «СЭ»

Но одно достижение Уэйна Александр переписать все-таки смог. В Оттаве он оформил 84-й гостевой дубль в регулярных чемпионатах. Никто в истории не забивал более одной шайбы на чужих площадках чаще. У Гретцки таких матчей было 83, у Бретта Халла — 72. По общему числу дублей Ови все еще четвертый. После Уэйна, Бретта и Марио Лемье.