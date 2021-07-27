Российский форвард много лет безуспешно пробивался в «Детройт». Теперь его не ждут и в России

Обзор дня Алексея Шевченко.

Конец истории

«Детройт» не сделал квалификационного предложения Евгению Свечникову, и это очень важный момент. До 28 июля нужно было закрепить права за ограниченными агентами, чтобы потом уже вести конкретные переговоры о сумме и сроке контракта. Если клуб не делает такого предложения, то хоккеист волен искать себе команду сам. Хорошее правило, в России такое часто бывает, просто у нас не так много парней приличного уровня, чтобы разбрасываться правами на них. Но, например, «Авангард» позволил выйти на рынок Валентину Пьянову, не потребовав ничего взамен.

Вернемся к старшему Свечникову. «Красные крылья» намекнули, что могут предложить ему новый контракт на рынке, но обязательно двусторонний, причем, весьма скромный. Это приятный сюрприз, так как интереса к Евгению в Северной Америке нет. Даже когда «Детройт» выставлял его на драфт отказов, никто не сделал попытки побороться за хоккеиста. И понятно почему. Евгений не выдерживает уровень НХЛ. У него бывают удачные отрезки, мы видели их и в прошлом сезоне, но на протяжении матча он не выглядит стабильно. Причины разные, но не забывайте, что хоккеиста замучили травмы, как-то ему пришлось пропустить целый сезон. Свечников давно мог что-то изменить. Например, вернуться в Россию, попытаться начать все заново, но он, как одержимый, хотел что-то кому-то доказать и закрепиться в НХЛ. При нулевых шансах все равно упирался. Может быть, и снова попытается остаться, откликнется на предложение «Детройта» и проведет еще один сезон только уже в АХЛ. Его можно будет понять. Дело в том, что Евгений принадлежит «Ак Барсу», а есть большие сомнения, что он поможет казанцам. Для него просто нет места, если только в «Барсе». Но уж лучше ездить в Милуоки, Даллас или Рокфорд, чем в Тамбов, Ангарск и Оренбург.

Контракт

Менеджеры минского «Динамо» уже давно вели переговоры с Тайлером Грэйоваком, но только накануне в клубе объявили о подписании контракта. Мы уже посмотрели матч белорусского клуба против «Адмирала», убедились, что необходимо усиление состава, если, конечно, там хотят хотя бы выйти в плей-офф. Без качественных центров это сделать будет невозможно. А Тайлер довольно неплохой нападающий, которому просто не повезло в НХЛ. Так бывает, когда есть определенный уровень мастерства, но никак не можешь попасть в свою команду. За шесть сезонов новичок минчан провел лишь 84 матча в главной лиге и 340 игр за восемь сезонов в АХЛ.

В «Айове», «Херши» и «Стоктоне» все было отлично, Грэйовак был лидером. Но никто в клубах НХЛ не давал ему возможности быть первым центом, все время игрока использовали в нижних звеньях, где особенно не расслабишься, так как права на ошибку нет. Тайлер знаменит тем, что ни разу за свою взрослую карьеру не играл в плей-офф. Да, бывает и такое. Его клубы в АХЛ и НХЛ не квалифицировались во второй этап турниров. Это ничего не говорит конкретно о хоккеисте, лишь подтверждает мнение, что ему крайне не везло в карьере. Поездка в Минск — перезагрузка. И «Динамо» получает мотивированного игрока, который может и заработать. Его контракты в Северной Америке никогда не превышали миллиона, а чаще всего он выступал за 70 тысяч в год, так как у него не было ни одного полного сезона в НХЛ.

Прощание

Даниил Тарасов попрощался с московским «Динамо», съездив с командой на первый сбор в Нижний Новгород. Нападающий покидает клуб. Известно, что на него претендует «Ак Барс», казанцы готовы были предложить за форварда двух хоккеистов, но с весьма существенными ограничениями в выборе. Но о компенсации поговорим в другой раз.

Что же случилось у бело-голубых? Почему весьма хороший крайний форвард уходит? Конфликт с главным тренером случился летом, до начала выхода из отпуска. Алексей Кудашов попросил хоккеистов приехать на базу, познакомиться до официального выхода из отпуска. При этом не нужно было заниматься в усиленном режиме две недели. Всё равно же в начале июля все тренируются, ну так проведите пару дней в Новогорске, даже не под руководством тренера, а чтобы он с трибун посмотрел на ребят, поговорил с ними. Нормальное желание специалиста перед важнейшим этапом карьеры. Откликнулись все: Вадим Шипачев, Михаил Фисенко, Андрей Педан, Станислав Галиев. А Тарасов уперся. Сказал, что у него свой план работы, ехать в Новогорск ему неудобно и раньше 15 числа он туда не собирается. И что делать Кудашову в такой ситуации? Может ли он верить в хоккеиста, который еще на начальном этапе показывает характер. Была надежда, что новый генеральный менеджер клуба Алексей Сопин успокоит стороны, ведь и Кудашов, и Тарасов важны для клуба. Но, видимо, момент для примирения был упущен. Теперь остается понять, кого московский клуб получит взамен. Уже были слухи, что предстоит какой-то сложный обмен, впрочем, через день-два все станет ясно.