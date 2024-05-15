«Флорида» не смогла закончить серию с «Бостоном». Бобровского обокрали судьи?
НХЛ.Плей-офф. Второй раунд
«Флорида» — «Бостон» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Гики — 4 (Дебраск, Макэвой), 4:49 — 0:1. Райнхарт — 5, 26:23 — 1:1. Макэвой — 1 (Койл, Фредерик), 30:25 — 1:2.
Вратари: Бобровский (56:55) — Суэймен.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 29 (4+15+10) — 28 (13+9+6).
Наши: Куликов (12.07/1/-1), Тарасенко (16.27/0/+1) — -.
15 мая. Санрайз. Amerant Bank Arena. 20 004 зрителя.
Счет в серии: 3-2.
У «Флориды» была прекрасная возможность закрывать серию с «Бостоном» уже сегодня: «мишки» остались без Брэда Маршанда, который пропускал второй матч подряд из-за повреждения. Вместо него во второй тройке выходит Дэнтон Хайнен — очевидно, не совсем равноценная замена.
Однако после первых трех матчей серии, где команды забросили 21 шайбу, в последних двух встречах на первый план выходит игра вратарей. Сегодня зрители увидели всего три шайбы, и все они были заброшены в первой половине встречи.
Уже на пятой минуте счет открыл Морган Гики. Защитники «Флориды» потеряли его при позиционной атаке, а форвард спокойно получил шайбу почти на пятаке ворот Бобровского и беспрепятственного переиграл российского кипера.
Больше в первом периоде моментов у команд практически не было. «Флорида» вообще за первые 20 минут встречи нанесла всего четыре броска в створ.
В начале второго игрового отрезка «Пантеры» все же смогли создать момент и отыграться: Сэм Райнхарт оказался самым расторопным и после нескольких добиваний отправил шайбу в ворота Джереми Свэймэна.
Через несколько минут Чарли Макэвой оказался совершенно один в убойной позиции и не промахнулся. Этот гол стал первым для защитника в нынешнем плей-офф. И сразу таким важным.
Тренерский штаб «Флориды» взял запрос на помеху вратарю: по их мнению, Сергею Бобровскому в этом эпизоде мешал Дэнтон Хайнен. Кажется, все основания отменить гол были: форвард в момент броска находился в краске и задевал правую ногу вратаря. Но судьи решили подыграть атаке, которой в этом матче было и так тяжело. Удивительно, но всего 20% тренерских запросов в этом плей-офф становятся удачными.
Во второй половине игры команды уже создавали приличное число моментов, но ни Сергей Бобровский, ни Джереми Свэймен больше не дрогнули.
Счет в серии теперь 3-2 в пользу «Флориды». И совершенно непонятно, как сложится следующий матч серии.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Эдмонтон
|2 - 1
|
Даллас - Колорадо
|3 - 1
|
Флорида - Бостон
|3 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|3 - 2
|Первый раунд
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|15.05
|02:00
|
Флорида – Бостон
|1 : 2
|15.05
|04:30
|
Эдмонтон – Ванкувер
|- : -