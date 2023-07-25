Легендарный канадец закончил карьеру. Таких хоккеистов не хватало сборной России

Двукратный чемпион Олимпийских игр, обладатель Кубка Стэнли, член «Тройного золотого клуба» Патрис Бержерон ушел из большого хоккея в 38 лет.

На следующий день после 38-го дня рождения нападающий «Бостона» Патрис Бержерон объявил о завершении своей великолепной карьеры. На официальном сайте НХЛ было опубликовано специальное заявление, в котором канадец поделился своими мыслями и эмоциями от прощания с большим хоккеем.

Два последних сезона он по-прежнему держал высочайший уровень, выиграв «Селке Трофи» — свой любимый индивидуальный трофей, присуждаемый лучшему форварду оборонительного плана. На этот приз Патрис номинировался 12 лет подряд, завоевав его шесть раз, что само по себе говорит о многом. Однако состояние здоровья тревожит его уже давно. В первом раунде последнего плей-офф с «Флоридой» канадец пропустил четыре игры из-за грыжи межпозвоночного диска. За долгие годы вступлений ему пришлось пережить много неприятных моментов. Были у форварда и серьезные сотрясения, и переломы, и операция по удалению грыжи, и много чего еще. Самым памятным в этом плане стал финал Кубка Стэнли-2013, в котором «Брюинз» уступили «Чикаго». Завершал тот плей-офф Бержерон с пробитым легким, выбитым плечом, сломанным ребром и переломом носа!

Тихий, скромный, интроверт по натуре, он редко и тем более красиво говорил. Зато на льду Бержерон был воплощением трудяги, который отдаст все, что у него есть, ради командного успеха. Игра канадца не про блеск, красоту, яркие финты и много очков, а про надежность, основательность, выигранные вбрасывания и «убийство» меньшинства. Без этих качеств своего немногословного лидера «Брюинз» вряд ли были настолько крепкими, как во время его выступления за команду. Именно такие люди помогают завоевывать трофеи, делая сильнее партнеров вокруг себя.

На клубном уровне Патрис помимо «Селке Трофи» и еще нескольких индивидуальных трофеев ограничился одним Кубком Стэнли. В финале-2011 он сделал дубль в седьмом матче против «Ванкувера», включая победную шайбу. Зато на уровне сборных он выиграл все, причем взрослый чемпионат даже раньше, чем молодежный. Этого ранее не удавалось сделать ни одному его соотечественнику. Член «Тройного золотого клуба», двукратный победитель Олимпиады, триумфатор Кубка мира-2016, на котором Бержерон блистал в звене с Сидни Кросби и Брэдом Маршаном, — послужной список прекрасный. О том, чтобы провести такую замечательную карьеру, мечтает любой хоккеист. Часто во время крупных международных турниров, когда играла сборная России, приходилось ловить себя на мысли, что ей не хватает своего Бержерона или даже двух, чтобы стать более успешной.

Когда в 2003 году юного франкоканадца, который тогда еще с трудом говорил по-английски, выбрал во втором раунде «Бостон», было почти невозможно предположить, что форварду удастся добиться больших высот. Однако ему удалось закрепиться в НХЛ сразу после драфта и в дальнейшем не сбавлять. Фантастическая стабильность позволила Бержерону добиться многого при внешне неброской манере игры. Нет ни единого сомнения, что через несколько лет он заслуженно будет включен в Зал славы как один из лучших центральных нападающих своего времени.