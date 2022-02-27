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Сегодня, 10:30

Кучеров зажег в уникальном матче, а Капризов сыграл слабо, хоть и забил

Российский форвард Кирилл Капризов забросил шайбу в проигранном матче против «Калгари» в НХЛ
Анастасия Жданова
Корреспондент
Кирилл Капризов (слева) в матче против «Калгари» забросил одну шайбу.
Фото Getty Images
Игровая ночь сложилась для российских звезд по-разному.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Голы: Жанно — 18 (бол., Томасино, Сиссонс), 8:20 — 1:0. Пойнт — 20 (бол., Кучеров, Стэмкос), 20:58 — 1:1. Кучеров — 9 (бол., Хедман, Стэмкос), 26:18 — 1:2. Стэмкос — 25 (Фут, Киллорн), 51:31 — 1:3. Форсберг — 27 (бол., Гранлунд, Джохансен), 52:29 — 2:3.
Вратари: Сарос (58:07) — Василевский.
Штраф: 18 — 18.
Броски: 28 (11+5+12) — 33 (12+13+8).
Наши: Тренин (14.52/0/0) — Кучеров (20.17/2/0), Сергачев (25.47/5/0).
27 февраля. Нэшвилл. Nissan Stadium. 68619 зрителей.

В играх на открытом воздухе атмосфера всегда важнее качества хоккея. Даже если лед не тает на солнце, как в прошлом сезоне в матче на озере Тахо, естественных препятствий для привычного движения шайбы все равно достаточно. «Тампа» впервые в истории принимала участие в стадионной серии и стала 27-й командой в лиге, кто выбрался на открытый воздух с родных арен. Давно пора. Публика в Теннесси поддерживала по большей части местный «Нэшвилл», но среди 68619 зрителей были ребята и в свитерах Стивена Стэмкоса и Андрея Василевского. Матч между «Лайтнинг» и «Предэторс» попал на седьмую строчку в списке самых посещаемых в истории НХЛ.

Капитан «Тампы» Стэмкос, впервые за 14 лет в лиге сыгравший на открытом воздухе, явно впечатлился посильнее остальных и выглядел активнее своих партнеров. Много действий по понятным причинам заканчивались браком, но если кто-то пытался обострять в зоне Юусе Сароса, то это зачастую был именно Стэмкос. Он стал третьим игроком в истории, кто поучаствовал во всех трех голах своей команды в матчах на открытом воздухе («Стадионные серии» и «Зимние классики»), набрав 3 (1+2) очка.

Но главный пас в матче все равно отдал не Стаммер — его присвоил себе Никита Кучеров. Второй период «Тампа» начала в большинстве, и россиянин с бэкхенда перевел шайбу из угла на Брэйдена Пойнта. Тот попал с лету и сравнял счет, забросив 20-й раз в сезоне.

Кучеров вскоре забил сам, и выглядело это даже слегка буднично, несмотря на обстановку праздника хоккея. Этот гол вообще хорошо характеризует весь матч. Никита на классе разобрался с Саросом в большинстве, зарядив с кистей под перекладину, а «Тампа» точно так же на классе справилась со «Смэшвиллом», как было написано на джерси хозяев.

Джон Купер после встречи сказал, что такой матч переносит его в детство, когда он пацаном гонял шайбу во дворе. Вряд ли, конечно, у главного тренера «Тампы» в то время в партнерах был юный Андрей Василевский, который подтаскивал бы партнеров в третьем периоде, закрывая ближний угол и не давая никаких шансов на отскоках. Но, несмотря на высокий уровень, чемпионские перстни и солидный возраст, игроки «Болтс» и «Предс» и правда порой выглядели просто слегка замерзшими пацанами с красными носами и слезящимися глазами из своего канадского, российского или американского детства.

«Калгари» — «Миннесота» — 7:3 (3:1, 2:0, 2:2)
Голы: Годро — 7 (Меррилл, Фиала), 1:36 — 0:1. Тоффоли — 12 (Андерссон, Хэнифин), 10:29 — 1:1. Ткачак — 25 (бол., Линдхольм, Тоффоли), 11:49 — 2:1. Гудбрэнсон — 4 (Задоров, Ткачак), 17:42 — 3:1. Манджапане — 27 (Коулмэн, Андерссон), 36:44 — 4:1. Коулмэн — 11 (мен., Линдхольм), 39:19 — 5:1. Бьюгстад — 5 (Болди), 53:25 — 5:2. Капризов — 24 (Зуккарелло), 54:35 — 5:3. Ткачак — 26 (бол., Годро), 58:06 — 6:3. Тоффоли — 13 (п.в., Танев), 59:18 — 7:3.
Вратари: Маркстрем — Кяхкенен (58:26).
Штраф: 10 — 16.
Броски: 35 (18+8+9) — 25 (4+14+7).
Наши: Задоров (20.39/2/+2) — Капризов (19.55/5/0), Куликов (21.42/0/-1).
27 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 9639 зрителей.

«Миннесота» своим матчем против «Калгари» задала столько вопросов, что ответить на них сможет только плей-офф. Что это было? Куда потерялся Кирилл Капризов? «Флэймз» действительно настолько круты? Понятно, что после 1:7 от «Ванкувера» мотивация у «Огоньков» проявлялась чуть посильнее, чем обычно. Но команда Дэррила Саттера не стала бросаться вперед сломя голову — главный тренер бы не понял.

Хозяева методично связывали «Миннесоте» руки, показывая, что ты, Кирилл Капризов, конечно, можешь перехватывать шайбу, но от борта с ней точно не отлепишься. Плей-офф не то чтобы завтра, но уже и не за горами. В нем команды Саттера, пока он им не надоедает окончательно, всегда выглядят грозной силой.

В матче против «Уайлд» лишь в концовке при счете 5:1 «Калгари» слегка расслабились и получили несколько необязательных шайб. 24-й раз в сезоне забил Кирилл Капризов, попав с острого угла от борта прямо в дальний угол.

Но гол этот все же был больше случайным. Капризов провел довольно блеклый матч — ничего не получалось при позиционных атаках, а довести шайбу до ворот и создать момент получалось всего пару раз. «Флэймз» реализовали свои шансы в первом периоде и затем сдвинули игру к бортам — не особо интересно для зрителей, но крайне полезно для счета. Дальше оставалось только ловить шансы, которые «дикари» предоставляли сами. Как в случае с шайбой Эндрю Манжипане. Хозяева дважды закрыли зону — наброс — отскок — гол.

«Миннесота» как команда из тройки Центрального дивизиона раньше финала конференции с «Калгари» встретиться не может. Но «Уайлд» проиграли пять матчей из последних шести и вполне могут из этой тройки вывалиться в зону уайлд-кард. А там их уже будут поджидать «Флэймз» со своими бронебойными ребятами — Лучичем, Люьисом и Ричи.

Кирилл Капризов
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 36 15 76
2 Питтсбург 54 32 22 72
3 Рейнджерс 52 33 19 71
4 Вашингтон 54 28 26 65
5 Коламбус 52 27 25 55
6 Айлендерс 48 19 29 46
7 Филадельфия 52 16 36 42
8 Нью-Джерси 52 18 34 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 53 35 18 75
2 Тампа-Бэй 51 34 17 74
3 Торонто 52 34 18 72
4 Бостон 52 31 21 66
5 Детройт 53 23 30 52
6 Оттава 51 19 32 43
7 Баффало 53 16 37 40
8 Монреаль 53 13 40 33
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 53 39 14 82
2 Сент-Луис 51 31 20 68
3 Миннесота 50 31 19 65
4 Нэшвилл 53 30 23 64
5 Даллас 51 28 23 59
6 Виннипег 52 22 30 53
7 Чикаго 53 19 34 46
8 Аризона 52 14 38 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 51 31 20 68
2 Лос-Анджелес 53 29 24 65
3 Вегас 53 29 24 62
4 Эдмонтон 52 29 23 61
5 Анахайм 54 25 29 59
6 Ванкувер 53 25 28 56
7 Сан-Хосе 52 23 29 52
8 Сиэтл 54 16 38 37
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27.02 03:00
Оттава – Монреаль
 1 : 2
27.02 03:30
Нэшвилл – Тампа-Бэй
 2 : 3
27.02 03:30
Детройт – Торонто
 7 : 10
27.02 06:00
Вегас – Колорадо
 2 : 3
27.02 06:00
Калгари – Миннесота
 7 : 3
27.02 06:00
Сан-Хосе – Бостон
 1 : 3
27.02 06:30
Лос-Анджелес – Айлендерс
5 : 2
27.02 21:00
Каролина – Эдмонтон
 - : -
27.02 22:00
Даллас – Баффало
 - : -
27.02 23:00
Чикаго – Сент-Луис
 - : -
27.02 23:59
Аризона – Виннипег
 - : -
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Джонатан Юбердо

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Флорида

 53 75
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 52 74
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Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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Крис Крайдер

Рейнджерс

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