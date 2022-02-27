Кучеров зажег в уникальном матче, а Капризов сыграл слабо, хоть и забил

Игровая ночь сложилась для российских звезд по-разному.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Голы: Жанно — 18 (бол., Томасино, Сиссонс), 8:20 — 1:0. Пойнт — 20 (бол., Кучеров, Стэмкос), 20:58 — 1:1. Кучеров — 9 (бол., Хедман, Стэмкос), 26:18 — 1:2. Стэмкос — 25 (Фут, Киллорн), 51:31 — 1:3. Форсберг — 27 (бол., Гранлунд, Джохансен), 52:29 — 2:3.

Вратари: Сарос (58:07) — Василевский.

Штраф: 18 — 18.

Броски: 28 (11+5+12) — 33 (12+13+8).

Наши: Тренин (14.52/0/0) — Кучеров (20.17/2/0), Сергачев (25.47/5/0).

27 февраля. Нэшвилл. Nissan Stadium. 68619 зрителей.

В играх на открытом воздухе атмосфера всегда важнее качества хоккея. Даже если лед не тает на солнце, как в прошлом сезоне в матче на озере Тахо, естественных препятствий для привычного движения шайбы все равно достаточно. «Тампа» впервые в истории принимала участие в стадионной серии и стала 27-й командой в лиге, кто выбрался на открытый воздух с родных арен. Давно пора. Публика в Теннесси поддерживала по большей части местный «Нэшвилл», но среди 68619 зрителей были ребята и в свитерах Стивена Стэмкоса и Андрея Василевского. Матч между «Лайтнинг» и «Предэторс» попал на седьмую строчку в списке самых посещаемых в истории НХЛ.

Капитан «Тампы» Стэмкос, впервые за 14 лет в лиге сыгравший на открытом воздухе, явно впечатлился посильнее остальных и выглядел активнее своих партнеров. Много действий по понятным причинам заканчивались браком, но если кто-то пытался обострять в зоне Юусе Сароса, то это зачастую был именно Стэмкос. Он стал третьим игроком в истории, кто поучаствовал во всех трех голах своей команды в матчах на открытом воздухе («Стадионные серии» и «Зимние классики»), набрав 3 (1+2) очка.

Но главный пас в матче все равно отдал не Стаммер — его присвоил себе Никита Кучеров. Второй период «Тампа» начала в большинстве, и россиянин с бэкхенда перевел шайбу из угла на Брэйдена Пойнта. Тот попал с лету и сравнял счет, забросив 20-й раз в сезоне.

Кучеров вскоре забил сам, и выглядело это даже слегка буднично, несмотря на обстановку праздника хоккея. Этот гол вообще хорошо характеризует весь матч. Никита на классе разобрался с Саросом в большинстве, зарядив с кистей под перекладину, а «Тампа» точно так же на классе справилась со «Смэшвиллом», как было написано на джерси хозяев.

Джон Купер после встречи сказал, что такой матч переносит его в детство, когда он пацаном гонял шайбу во дворе. Вряд ли, конечно, у главного тренера «Тампы» в то время в партнерах был юный Андрей Василевский, который подтаскивал бы партнеров в третьем периоде, закрывая ближний угол и не давая никаких шансов на отскоках. Но, несмотря на высокий уровень, чемпионские перстни и солидный возраст, игроки «Болтс» и «Предс» и правда порой выглядели просто слегка замерзшими пацанами с красными носами и слезящимися глазами из своего канадского, российского или американского детства.

«Калгари» — «Миннесота» — 7:3 (3:1, 2:0, 2:2)

Голы: Годро — 7 (Меррилл, Фиала), 1:36 — 0:1. Тоффоли — 12 (Андерссон, Хэнифин), 10:29 — 1:1. Ткачак — 25 (бол., Линдхольм, Тоффоли), 11:49 — 2:1. Гудбрэнсон — 4 (Задоров, Ткачак), 17:42 — 3:1. Манджапане — 27 (Коулмэн, Андерссон), 36:44 — 4:1. Коулмэн — 11 (мен., Линдхольм), 39:19 — 5:1. Бьюгстад — 5 (Болди), 53:25 — 5:2. Капризов — 24 (Зуккарелло), 54:35 — 5:3. Ткачак — 26 (бол., Годро), 58:06 — 6:3. Тоффоли — 13 (п.в., Танев), 59:18 — 7:3.

Вратари: Маркстрем — Кяхкенен (58:26).

Штраф: 10 — 16.

Броски: 35 (18+8+9) — 25 (4+14+7).

Наши: Задоров (20.39/2/+2) — Капризов (19.55/5/0), Куликов (21.42/0/-1).

27 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 9639 зрителей.

«Миннесота» своим матчем против «Калгари» задала столько вопросов, что ответить на них сможет только плей-офф. Что это было? Куда потерялся Кирилл Капризов? «Флэймз» действительно настолько круты? Понятно, что после 1:7 от «Ванкувера» мотивация у «Огоньков» проявлялась чуть посильнее, чем обычно. Но команда Дэррила Саттера не стала бросаться вперед сломя голову — главный тренер бы не понял.

Хозяева методично связывали «Миннесоте» руки, показывая, что ты, Кирилл Капризов, конечно, можешь перехватывать шайбу, но от борта с ней точно не отлепишься. Плей-офф не то чтобы завтра, но уже и не за горами. В нем команды Саттера, пока он им не надоедает окончательно, всегда выглядят грозной силой.

В матче против «Уайлд» лишь в концовке при счете 5:1 «Калгари» слегка расслабились и получили несколько необязательных шайб. 24-й раз в сезоне забил Кирилл Капризов, попав с острого угла от борта прямо в дальний угол.

Но гол этот все же был больше случайным. Капризов провел довольно блеклый матч — ничего не получалось при позиционных атаках, а довести шайбу до ворот и создать момент получалось всего пару раз. «Флэймз» реализовали свои шансы в первом периоде и затем сдвинули игру к бортам — не особо интересно для зрителей, но крайне полезно для счета. Дальше оставалось только ловить шансы, которые «дикари» предоставляли сами. Как в случае с шайбой Эндрю Манжипане. Хозяева дважды закрыли зону — наброс — отскок — гол.

«Миннесота» как команда из тройки Центрального дивизиона раньше финала конференции с «Калгари» встретиться не может. Но «Уайлд» проиграли пять матчей из последних шести и вполне могут из этой тройки вывалиться в зону уайлд-кард. А там их уже будут поджидать «Флэймз» со своими бронебойными ребятами — Лучичем, Люьисом и Ричи.