Был лучшим защитником мира, пел шансон с Панариным. Легендарный игрок завершил карьеру

Карьера Данкана Кита в НХЛ длилась 17 лет. 16 сезонов он отыграл в «Чикаго» — всего 1328 матчей и 711 очков. Сезон-2021/22 Кит провел за «Эдмонтон», и было заметно, что это уже не тот доминирующий защитник, что был раньше. Видимо, понял это и сам хоккеист, объявив о завершении карьеры.

Отец не разрешал играть из-за роста

Кит до десяти лет играл в нападении, но тренер Билл Теккер решил перевести его в оборону. Так и началась карьера великого в будущем защитника. В возрасте 15 лет Кит начал играть в юношеской лиге провинции Британская Колумбия U-18. Однако большого внимания скауты на него не обращали, и на драфте канадской юниорской лиги он оказался никому не нужен. Помощник генерального менеджера «Келоуна Рокетс» Лорн Фрей заметил игрока в оценочном лагере, не выбранных на драфте WHL. Данкана позвали в лагерь «Рокетс» и хотели предложить контракт, но вмешался отец игрока. «Из-за его роста отец не позволил ему играть в лиге», — сказал Фрей. «Поэтому он пару лет провел в «Пентиктоне» в лиге Британской Колумбии, а затем отправился в штат Мичиган».

Кит отыграл два полных сезона в Пентиктоне и год в студенческой лиге США за «Мичиган». В 2002 году он был выбран на драфте «Чикаго» под общим 54-м номером. Тогда «Индейцы» и не предполагали, кого они смогли взять во втором раунде. Сам Кит думал, что попадет в «Ванкувер»: «С «Кэнакс» я разговаривал пару раз, они находятся недалеко от моего родного города, поэтому я думал о них. Мой агент сказал, что я им очень понравился». «Ванкувер» тогда выбрал Кирилла Кольцова, который так и не доехал до НХЛ, а Кит стал легендой «Чикаго».

Первые годы в «Чикаго»

«Индейцы» не торопились с привлечением защитника в основной состав. Кит провел два сезона в АХЛ, перед тем как попасть в НХЛ. В сезоне-2005/06 защитник дебютировал в матче против «Анахайма» в НХЛ и закрепился в «Чикаго». В том чемпионате он провел 81 встречу, набрав 21 очко и продемонстрировав отличную игру в обороне.

Данкан Кит (под номером 2). Фото Global Look Press

У Данкана истекал контракт новичка — «Чикаго» предложило ему новое соглашение на четыре года. Через сезон Данкан уже стал основным защитником первого звена и ассистентом капитана. В том же сезоне состоялся дебют за сборную Канады, а также первое участие в Матче звезд НХЛ.

Золотое время Данкана Кита

Эпоха Кита как лучшего защитника не только «Чикаго», но и всей лиги началась в сезоне-2009/10. Именно тогда «Индейцы» завоевали свой первый Кубок Стэнли. Кит в сумме провел 104 игры и набрал 86 очков. В розыгрыше того Кубка Стэнли он получил прозвище Зубы, потому что потерял семь зубов в финале конференции.

Кит стал лучшим защитником лиги, получив «Норрис Трофи», а также лидером по результативным передачам среди игроков обороны в плей-офф. Однако в этот год он был лучшим и за пределами НХЛ. Кит сыграл на Олимпиаде, где отдал шесть голевых передач за семь встреч, и завоевал золотые медали. Кубок Стэнли и победа на Играх в один год позволили попасть Данкану в «Большой Дабл Клуб». Всего таких хоккеистов 13 за всю историю НХЛ.

Данкан Кит. Фото Global Look Press

Перед сезоном-2010/11 канадец подписал рекордный контракт с «Чикаго» на 13 лет. Через два года Кит завоевал еще один Кубок Стэнли, еще через год — во второй раз стал обладателем «Норрис Трофи» и золотых медалей Олимпиады. Чемпионат-2014/15 стал последним золотым в карьере Данкана: третий Кубок Стэнли, «Конн Смайт Трофи», лучший защитник плей-офф по очкам, голам и передачам.

Кит и Панарин

В 2016 году Артемий Панарин подписал контракт с «Чикаго». Освоившись в команде, россиянин сдружился с Данканом. Наши игроки любят учить иностранцев русскому языку, и Кит не стал исключением. Данкан на пару с Артемием спели песню «Гоп-стоп» Александра Розенбаума, а видео разлетелось по соцсетям.

С возрастом тяжело поддерживать высокий уровень игры и скорость катания. Регресс Данкана был заметен, да и к тому же его зарплата была очень солидной (5,54 миллиона долларов в год). «Чикаго» нужно было место в платежке, и Кит перешел в «Эдмонтон» вместе с Тимом Седерлундом. «Чикаго» получили Калеба Джонса и выбор на драфте-2022. Сам Данкан не был огорчен переходом: «О «Чикаго» у меня остаются лишь отличные воспоминания, это был великолепный путь. «Блэкхокс» всегда будут в моем сердце. На данном этапе моей карьеры я чувствую, что хочу быть ближе к моему сыну Колтону, который живет здесь, в Пентиктоне.

Переход в «Эдмонтон» прямо сейчас отлично подходит мне. Я рад начать эту новую главу своей карьеры".

Данкан — великий человек как в плане хоккея, так и в жизни. В 2017 году Кит и Центр развития детей и молодежи OSNS объединились для создания проекта: Кит помогает центру, спонсируя его, на его деньги открываются детские площадки и центры для развития навыков детей. Также Кит жертвует деньги в благотворительный фонд Рональда МакДональда.

Следующая награда в карьере Данкана — это попадание в Зал хоккейной славы. Сомнений, что его примут туда с первой попытки, практически нет.