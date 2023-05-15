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15 мая, 16:45

Выиграет ли Макдэвид Кубок быстрее, чем Овечкин? «Эдмонтон» не использует потенциал лучшего хоккеиста мира

Михаил Зислис
Обозреватель
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
«Ойлерс» не добрались до финала конференции.

Каждый вылет «Эдмонтона» из плей-офф теперь воспринимается под одним углом, если не касаться многолетних страданий его болельщиков — Коннор Макдэвид, величайший игрок современности, снова остался без Кубка Стэнли. После поражения от «Вегаса» для него уже восьмой сезон потрачен впустую. От индивидуальных наград и рекордов радости давно нет, а за столько лет выступления в НХЛ звездному форварду ни разу не удалось донести свою команду даже до финала.

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Это еще не катастрофа, но тенденция пугающая. Можно вспомнить про старинную фразу «часики-то тикают». Макдэвид не будет вечно летать по площадке как молодой и в легкую набирать кучу очков. Продержаться на текущем пике еще два-три года реально, а дальше не поможет даже самая современная медицина — ближе к 30 годам даже самые большие звезды начинают сбавлять.

Нынешняя ситуация для «Эдмонтона» огорчительнее вдвойне, учитывая общую ситуацию на Западе и проблемы «Колорадо». Клуб из Альберты упустил отличную возможность и оказался недостаточно хорош, чтобы претендовать на Кубок Стэнли. «Ойлерс» выглядели в плане командных действий даже хуже, чем год назад.

Менеджмент клуба все это время не сидел сложа руки — в межсезонье на рынке свободных агентов был приобретен толковый вратарь Джек Кэмпбелл, в дедлайн команда усилилась несколькими хорошими игроками, включая опытного защитника Маттиаса Экхольма. Этого хватило только для победы над «Лос-Анджелесом» в первом раунде.

Одной причины, исправив которую, можно было все изменить, не найдешь. Очевидно одно — нельзя все время выезжать только на талантах Макдэвида и Леона Драйзайтля, забывая об остальном. У этого состава есть еще два года для похода за титулом, пока не истечет контракт немецкого центрфорварда. К лидерам команды сложно предъявить претензии, особенно с учетом того, что канадец играл с повреждением левой ноги. Видео с одной из тренировок, когда Макдэвид испытывал явный дискомфорт, в этом убеждает.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и голкипер Стюарт Скиннер.
Фото USA Today Sports

Даже самое болезненное поражение — еще не повод выносить окончательный вердикт и громко заявлять, что в своей нынешней конфигурации «Эдмонтон» ничего не выиграет. Необходимы точечные шаги. Команде явно не хватило одного-двух ветеранов с чемпионским опытом, знающих, как держать удар и умеющих терпеть. Условный Кори Перри точно пригодился бы «Нефтяникам» и на льду, и в раздевалке.

Странно, что генеральный менеджер Кен Холланд, выигрывавший все что можно, с «Детройтом», этого не понимает. «Ойлерс» несколько раз выдавали провальные отрезки, теряя на ровном месте все, что было нажито непосильным трудом. Так, например, произошло в пятом и шестом матчах серии с «Вегасом». Это в первую очередь вопрос психологии.

Иван Барбашев (справа) вместе с&nbsp;одноклубниками. Неожиданный русский герой плей-офф НХЛ: Барбашев помог партнеру сделать хет-трик и затмить Макдэвида!

Год назад считалось, что Джей Вудкрофт — перспективный специалист с потенциалом для приличного роста. Но сейчас мнение о нем стало меняться, поскольку в критические моменты ряд его решений оказались откровенно неудачными. Молодой голкипер Джефф Скиннер выиграл конкуренцию у Джека Кэмпбелла в регулярном чемпионате, но в плей-офф его четырежды меняли по ходу игр. В том числе трижды — в серии против «Вегаса». Это слишком много. Скиннер официально считался новичком, провел лишь первый сезон в роли в основного вратаря в НХЛ и оказался не готов к кубовому давлению. Очень странно, почему более опытному Кэмпбеллу, который сильно провел концовку регулярки, так и не дали шанс в плей-офф. Распределение игрового времени среди нападающих — это тоже один повод для упрека. Верить до конца в Райана Ньюджент-Хопкинса, Эвандера Кейна и Кайлера Ямамото — еще не преступление, но раз от них нет отдачи, то почему что-то не поменять?

Защитник «Эдмонтона» Дарнел Нерс.
Фото USA Today Sports

Проблемы «Эдмонтона» очевидны и давно известны — завышенный контракт защитника Дарнелла Нерса (астрономические 9,25 миллиона в год), сомнительное качество обороны, нестабильные вратари, слабая поддержка Макдэвида и Драйзайтля со стороны остальных звеньев, минимум места для маневра под потолком зарплат. Ставить крест на этой команде и ее лидерах рано. Перед глазами всегда есть примеры Александра Овечкина и Стива Айзермана. Россиянин добрался до Кубка Стэнли только на свой 13-й сезон в лиге, канадец — на 14-й. Сейчас все в руках Холланда. Без его взвешенного решения выбраться на следующий уровень команде будет невозможно.

Александр Овечкин
Коннор Макдэвид
Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Положение команд
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
1/2 финала Счет в серии
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 0
1. Каролина - Флорида
0 - 0
2. Каролина - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Каролина
0 - 0
4. Флорида - Каролина
0 - 0
0 - 0
Второй раунд
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
4 - 2
1. Вегас - Эдмонтон
6 - 4
2. Вегас - Эдмонтон
1 - 5
3. Эдмонтон - Вегас
1 - 5
4. Эдмонтон - Вегас
4 - 1
5. Вегас - Эдмонтон
4 - 3
6. Эдмонтон - Вегас
2 - 5
4 - 2
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
8 - 4
4. Нью-Джерси - Каролина
1 - 6
5. Каролина - Нью-Джерси
3 - 2
4 - 1
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
4 - 3
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
4 - 2
3. Сиэтл - Даллас
7 - 2
4. Сиэтл - Даллас
3 - 6
5. Даллас - Сиэтл
5 - 2
6. Сиэтл - Даллас
6 - 3
7. Даллас - Сиэтл
2 - 1
4 - 3
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
1 - 4
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
2 - 3
3. Флорида - Торонто
3 - 2
4. Флорида - Торонто
1 - 2
5. Торонто - Флорида
2 - 3
1 - 4
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
3 - 4
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
6. Айлендерс - Каролина
1 - 2
4 - 2
Результаты / календарь
7.05
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18.05 02:00
Каролина – Флорида
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 20
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 13 19
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 12 18
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 12 13
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 13 9
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 8
И КН
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Эдмонтон

 4 1.01
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 6 1.80
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 7 1.96
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