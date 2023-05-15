Выиграет ли Макдэвид Кубок быстрее, чем Овечкин? «Эдмонтон» не использует потенциал лучшего хоккеиста мира
Каждый вылет «Эдмонтона» из плей-офф теперь воспринимается под одним углом, если не касаться многолетних страданий его болельщиков — Коннор Макдэвид, величайший игрок современности, снова остался без Кубка Стэнли. После поражения от «Вегаса» для него уже восьмой сезон потрачен впустую. От индивидуальных наград и рекордов радости давно нет, а за столько лет выступления в НХЛ звездному форварду ни разу не удалось донести свою команду даже до финала.
Это еще не катастрофа, но тенденция пугающая. Можно вспомнить про старинную фразу «часики-то тикают». Макдэвид не будет вечно летать по площадке как молодой и в легкую набирать кучу очков. Продержаться на текущем пике еще два-три года реально, а дальше не поможет даже самая современная медицина — ближе к 30 годам даже самые большие звезды начинают сбавлять.
Нынешняя ситуация для «Эдмонтона» огорчительнее вдвойне, учитывая общую ситуацию на Западе и проблемы «Колорадо». Клуб из Альберты упустил отличную возможность и оказался недостаточно хорош, чтобы претендовать на Кубок Стэнли. «Ойлерс» выглядели в плане командных действий даже хуже, чем год назад.
Менеджмент клуба все это время не сидел сложа руки — в межсезонье на рынке свободных агентов был приобретен толковый вратарь Джек Кэмпбелл, в дедлайн команда усилилась несколькими хорошими игроками, включая опытного защитника Маттиаса Экхольма. Этого хватило только для победы над «Лос-Анджелесом» в первом раунде.
Одной причины, исправив которую, можно было все изменить, не найдешь. Очевидно одно — нельзя все время выезжать только на талантах Макдэвида и Леона Драйзайтля, забывая об остальном. У этого состава есть еще два года для похода за титулом, пока не истечет контракт немецкого центрфорварда. К лидерам команды сложно предъявить претензии, особенно с учетом того, что канадец играл с повреждением левой ноги. Видео с одной из тренировок, когда Макдэвид испытывал явный дискомфорт, в этом убеждает.
Даже самое болезненное поражение — еще не повод выносить окончательный вердикт и громко заявлять, что в своей нынешней конфигурации «Эдмонтон» ничего не выиграет. Необходимы точечные шаги. Команде явно не хватило одного-двух ветеранов с чемпионским опытом, знающих, как держать удар и умеющих терпеть. Условный Кори Перри точно пригодился бы «Нефтяникам» и на льду, и в раздевалке.
Странно, что генеральный менеджер Кен Холланд, выигрывавший все что можно, с «Детройтом», этого не понимает. «Ойлерс» несколько раз выдавали провальные отрезки, теряя на ровном месте все, что было нажито непосильным трудом. Так, например, произошло в пятом и шестом матчах серии с «Вегасом». Это в первую очередь вопрос психологии.
Год назад считалось, что Джей Вудкрофт — перспективный специалист с потенциалом для приличного роста. Но сейчас мнение о нем стало меняться, поскольку в критические моменты ряд его решений оказались откровенно неудачными. Молодой голкипер Джефф Скиннер выиграл конкуренцию у Джека Кэмпбелла в регулярном чемпионате, но в плей-офф его четырежды меняли по ходу игр. В том числе трижды — в серии против «Вегаса». Это слишком много. Скиннер официально считался новичком, провел лишь первый сезон в роли в основного вратаря в НХЛ и оказался не готов к кубовому давлению. Очень странно, почему более опытному Кэмпбеллу, который сильно провел концовку регулярки, так и не дали шанс в плей-офф. Распределение игрового времени среди нападающих — это тоже один повод для упрека. Верить до конца в Райана Ньюджент-Хопкинса, Эвандера Кейна и Кайлера Ямамото — еще не преступление, но раз от них нет отдачи, то почему что-то не поменять?
Проблемы «Эдмонтона» очевидны и давно известны — завышенный контракт защитника Дарнелла Нерса (астрономические 9,25 миллиона в год), сомнительное качество обороны, нестабильные вратари, слабая поддержка Макдэвида и Драйзайтля со стороны остальных звеньев, минимум места для маневра под потолком зарплат. Ставить крест на этой команде и ее лидерах рано. Перед глазами всегда есть примеры Александра Овечкина и Стива Айзермана. Россиянин добрался до Кубка Стэнли только на свой 13-й сезон в лиге, канадец — на 14-й. Сейчас все в руках Холланда. Без его взвешенного решения выбраться на следующий уровень команде будет невозможно.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|18.05
|02:00
|
Каролина – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|20
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|13
|19
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|18
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|13
|9
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|8
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|6
|1.80
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96