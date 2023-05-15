Неожиданный русский герой плей-офф НХЛ: Барбашев помог партнеру сделать хет-трик и затмить Макдэвида!

«Вегас» выбил «Эдмонтон».

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч

«Эдмонтон» — «Вегас» — 2:5 (2:1, 0:3, 0:1)

Голы: Смит — 2, 0:24 — 0:1. Макдэвид — 8 (Кулак, Кейн), 0:55 — 1:1. Фогеле — 2 (Райан, Маклеод), 2:43 — 2:1. Маршессо — 3 (Барбашев, Теодор), 24:26 — 2:2. Маршессо — 4 (Мартинес, Барбашев), 27:44 — 2:3. Маршессо — 5 (Пьетранджело, Айкел), 38:36 — 2:4. Карлссон — 5 (п.в., Руа), 59:21 — 2:5.

Вратари: Скиннер (Кэмпбелл, 40:00, 56:25 — 59:21) — Хилл.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 41 (15+13+13) — 22 (7+10+5).

Наши: Костин (3.50/1/0) — Барбашев (14.42/1/+2).

15 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18 347 зрителей.

Счет в серии: 2-4.

Невысокий нападающий Джонатан Маршессо был одним из символов «Вегаса», который в своем дебютном сезоне в НХЛ удивил всех. Сначала тем, что легко отказался от Вадима Шипачева, которому дали солидный контракт. А затем — удивительным результатом в плей-офф, где «Голден Найтс» уступили лишь «Вашингтону» в финале.

Маршессо, который до 25 лет не мог закрепиться в НХЛ, тогда выдал сезон жизни — и в регулярке, и в плей-офф выбивал по очку за матч. Получив солидный контракт, Джонатан не то чтобы успокоился, но на тот уровень так и не выходил. Нынешний плей-офф — похоже, снова его звездный час. Но в первой смене зажгли его партнеры по тройке пятилетней давности: Вилльям Карлссон поборолся за шайбу, а Райлли Смит точно бросил.

На протяжении всей серии «Эдмонтон» и «Вегас» не отсиживались в обороне. Но чтобы за первую минуту матча забить два гола? Что ж, вратаря гостей Хилла можно поругать за этот гол, но Макдэвид бросил действительно классно.

А уже через пару минут «Ойлерз» вышли вперед благодаря невероятно агрессивной игре в чужой зоне — отличился Уоррен Фогеле.

Запал хозяев стих, «Вегас» стабилизировал свою игру, а во втором периоде пришло время ударной тройки гостей. Вот только зажигал в ней не самый звездный игрок команды Джек Айкел, результат сделали Иван Барбашев и Маршессо. Российский нападающий удачно подставил клюшку на пятаке, и партнеру оставалось только замкнуть дальнюю штангу.

А вскоре Барбашев выцарапал шайбу у второй звезды «Эдмонтона» Леона Драйзайтля, отпасовал на синюю линию Мартинесу, после броска которого вратарь хозяев Скиннер упустил шайбу из виду. Первым подоспел Маршессо.

В «Эдмонтоне» быстро поставили крест на вратаре Джеке Кэмпбелле, которому прошлым летом дали контракт на пять лет с годовой зарплатой в 5 миллионов долларов. В регулярке Кэмпбелл провалился, но в плей-офф выходил на лед в трех матчах и пропустил всего дважды. Вот только на решающий матч снова выпустили Скиннера, который не выручил. Маршессо оформил хет-трик, а во втором перерыве «Ойлерз» поменяли вратаря.

«Эдмонтон» поддушивал соперника весь третий период, и тут стоит отметить Хилла — он здорово заменил по ходу серии травмировавшегося Броссуа. А ведь опасений было много: Хилл до этого сезона ни разу не играл в плей-офф. Но выдал шикарную серию, как и Айкел, Теодор, Маршессо, Пьетранджело, Барбашев. Обладатель Кубка Стэнли-2019 стартовал в серии с «Эдмонтоном» с трех голов в двух матчах, но даже когда перестал забивать, не стал от этого менее полезным. Барбашев в шести матчах серии заработал «+6», набрал 6 (3+3) очков, и его по праву считают одним из самых ценных игроков «Вегаса». И кто удивится, если спустя четыре года Иван снова поднимет кубок над головой?