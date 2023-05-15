Неожиданный русский герой плей-офф НХЛ: Барбашев помог партнеру сделать хет-трик и затмить Макдэвида!
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч
«Эдмонтон» — «Вегас» — 2:5 (2:1, 0:3, 0:1)
Голы: Смит — 2, 0:24 — 0:1. Макдэвид — 8 (Кулак, Кейн), 0:55 — 1:1. Фогеле — 2 (Райан, Маклеод), 2:43 — 2:1. Маршессо — 3 (Барбашев, Теодор), 24:26 — 2:2. Маршессо — 4 (Мартинес, Барбашев), 27:44 — 2:3. Маршессо — 5 (Пьетранджело, Айкел), 38:36 — 2:4. Карлссон — 5 (п.в., Руа), 59:21 — 2:5.
Вратари: Скиннер (Кэмпбелл, 40:00, 56:25 — 59:21) — Хилл.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 41 (15+13+13) — 22 (7+10+5).
Наши: Костин (3.50/1/0) — Барбашев (14.42/1/+2).
15 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18 347 зрителей.
Счет в серии: 2-4.
Невысокий нападающий Джонатан Маршессо был одним из символов «Вегаса», который в своем дебютном сезоне в НХЛ удивил всех. Сначала тем, что легко отказался от Вадима Шипачева, которому дали солидный контракт. А затем — удивительным результатом в плей-офф, где «Голден Найтс» уступили лишь «Вашингтону» в финале.
Маршессо, который до 25 лет не мог закрепиться в НХЛ, тогда выдал сезон жизни — и в регулярке, и в плей-офф выбивал по очку за матч. Получив солидный контракт, Джонатан не то чтобы успокоился, но на тот уровень так и не выходил. Нынешний плей-офф — похоже, снова его звездный час. Но в первой смене зажгли его партнеры по тройке пятилетней давности: Вилльям Карлссон поборолся за шайбу, а Райлли Смит точно бросил.
На протяжении всей серии «Эдмонтон» и «Вегас» не отсиживались в обороне. Но чтобы за первую минуту матча забить два гола? Что ж, вратаря гостей Хилла можно поругать за этот гол, но Макдэвид бросил действительно классно.
А уже через пару минут «Ойлерз» вышли вперед благодаря невероятно агрессивной игре в чужой зоне — отличился Уоррен Фогеле.
Запал хозяев стих, «Вегас» стабилизировал свою игру, а во втором периоде пришло время ударной тройки гостей. Вот только зажигал в ней не самый звездный игрок команды Джек Айкел, результат сделали Иван Барбашев и Маршессо. Российский нападающий удачно подставил клюшку на пятаке, и партнеру оставалось только замкнуть дальнюю штангу.
А вскоре Барбашев выцарапал шайбу у второй звезды «Эдмонтона» Леона Драйзайтля, отпасовал на синюю линию Мартинесу, после броска которого вратарь хозяев Скиннер упустил шайбу из виду. Первым подоспел Маршессо.
В «Эдмонтоне» быстро поставили крест на вратаре Джеке Кэмпбелле, которому прошлым летом дали контракт на пять лет с годовой зарплатой в 5 миллионов долларов. В регулярке Кэмпбелл провалился, но в плей-офф выходил на лед в трех матчах и пропустил всего дважды. Вот только на решающий матч снова выпустили Скиннера, который не выручил. Маршессо оформил хет-трик, а во втором перерыве «Ойлерз» поменяли вратаря.
«Эдмонтон» поддушивал соперника весь третий период, и тут стоит отметить Хилла — он здорово заменил по ходу серии травмировавшегося Броссуа. А ведь опасений было много: Хилл до этого сезона ни разу не играл в плей-офф. Но выдал шикарную серию, как и Айкел, Теодор, Маршессо, Пьетранджело, Барбашев. Обладатель Кубка Стэнли-2019 стартовал в серии с «Эдмонтоном» с трех голов в двух матчах, но даже когда перестал забивать, не стал от этого менее полезным. Барбашев в шести матчах серии заработал «+6», набрал 6 (3+3) очков, и его по праву считают одним из самых ценных игроков «Вегаса». И кто удивится, если спустя четыре года Иван снова поднимет кубок над головой?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|18.05
|02:00
|
Каролина – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|20
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|13
|19
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|18
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|13
|9
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|8
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|6
|1.80
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96