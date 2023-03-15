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Макдэвид — главный бомбардир XXI века. Скоро он может замахнуться и на рекорд Овечкина по голам

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Коннор Макдэвид.
Фото Global Look Press
Канадец побил достижение Кучерова.

Поразив пустые ворота «Оттавы», Коннор Макдэвид набрал 129-е очко в сезоне и установил новый рекорд результативности в XXI веке. Форвард «Эдмонтона» с огромным отрывом лидирует в бомбардирской гонке: в 68 матчах чемпионата-2022/23 забил 56 голов и сделал 73 результативные передачи. Его главный преследователь и партнер по атаке «нефтяников» Леон Драйзайтль в этой же игре выбил сотню, Никита Кучеров из «Тампы» занимает третье место в 96 баллами.

Лучшие бомбардиры сезона-2022/23

За 14 матчей до окончания регулярки Макдэвид превзошел державшийся четыре года рекорд века, установленный как раз Кучеровым. За последние 30 лет больше Коннора набирали только восемь человек — Марио Лемье (160 и 161), Яромир Ягр (149), Пэт Лафонтен (148), Адам Оутс (142), Стив Айзерман (137), Теему Селянне (132), Пьер Тарджон (132) и Уэйн Гретцки (130). Но после сезона-1995/96 никто не подбирался к отметке в 130 очков так близко.

Лидеры по набранным очкам за сезон в XXI веке
Коннор Макдэвид. Макдэвид побил невероятный рекорд Кучерова! Столько очков в НХЛ не набирали со времен Лемье

Снайперский рекорд XXI века, принадлежащий другому российскому игроку Александру Овечкину, тоже может покориться Макдэвиду. В 68 матчах Коннор забросил 56 шайб. Чаще него за последние 22 года отличались Павел Буре (59), Стивен Стэмкос (60), Остон Мэттьюс (60) и, конечно, Овечкин (65).

Хоккеисты, забивавшие больше 52 голов за сезон в XXI веке

В историческом рейтинге средней результативности Макдэвид продолжает преследовать Майка Босси. Сейчас двух канадцев разделяет 0,008 очка за игру, что в переводе на абсолютные значения равно 26 баллам в оставшихся 14 матчах сезона. Тройка лидеров включает в себя великих Уэйна Гретцки и Марио Лемье, а также супербомбардира первого десятилетия НХЛ Ньюси Лалонда.

Лидеры по средней результативности в истории НХЛ
Александр Овечкин
Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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«Ванкувер» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
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Макдэвид побил невероятный рекорд Кучерова! Столько очков в НХЛ не набирали со времен Лемье
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 66 44 22 96
2 Нью-Джерси 67 44 23 94
3 Рейнджерс 67 38 29 86
4 Питтсбург 67 34 33 78
5 Айлендерс 69 34 35 76
6 Вашингтон 68 32 36 71
7 Филадельфия 67 24 43 59
8 Коламбус 66 21 45 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 66 50 16 105
2 Торонто 66 40 26 88
3 Тампа-Бэй 68 40 28 86
4 Флорида 67 33 34 73
5 Баффало 66 33 33 71
6 Оттава 67 33 34 70
7 Детройт 67 30 37 69
8 Монреаль 68 27 41 60
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 68 37 31 87
2 Миннесота 67 38 29 84
3 Колорадо 65 37 28 80
4 Виннипег 68 38 30 79
5 Нэшвилл 65 34 31 75
6 Сент-Луис 66 29 37 63
7 Аризона 68 25 43 61
8 Чикаго 67 23 44 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 68 42 26 90
2 Лос-Анджелес 68 39 29 87
3 Эдмонтон 68 37 31 82
4 Сиэтл 67 37 30 81
5 Калгари 68 30 38 74
6 Ванкувер 66 29 37 63
7 Анахайм 67 22 45 54
8 Сан-Хосе 68 19 49 51
Результаты / календарь
5.03
6.03
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12.03
13.03
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15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
15.03 02:00
Рейнджерс – Вашингтон
 5 : 3
15.03 02:00
Филадельфия – Вегас
 3 : 5
15.03 02:00
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
 1 : 4
15.03 02:00
Питтсбург – Монреаль
 4 : 6
15.03 02:00
Каролина – Виннипег
 5 : 3
15.03 03:00
Нэшвилл – Детройт
 2 : 1
15.03 03:30
Чикаго – Бостон
 6 : 3
15.03 04:00
Эдмонтон – Оттава
 6 : 3
15.03 05:00
Аризона – Калгари
 4 : 3 ОТ
15.03 05:00
Ванкувер – Даллас
 5 : 2
15.03 05:30
Сан-Хосе – Коламбус
 5 : 6 ОТ
15.03 05:30
Лос-Анджелес – Айлендерс
5 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 68 129
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 66 100
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 68 96
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 68 56
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 66 46
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 66 44
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 41 1.97
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 31 1.97
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 21 2.25
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