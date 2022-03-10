Овечкина остановил бывший вратарь СКА: он отбил все восемь бросков легенды!

Пока Александр не обошел Ягра

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Вашингтон» — 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)

Голы: Бэкстрем — 5 (Манта, Оши), 22:17 — 0:1. Ямамото — 12 (бол., Макдэвид, Бушар), 32:01 — 1:1. Сиси — 3 (Мэлоун, Райан), 38:12 — 2:1. Оши — 7 (бол., Бэкстрем, Карлсон), 46:13 — 2:2. Мэлоун — 1 (Кассиан, Бушар), 50:31 — 3:2. Оши — 8 (Карлсон, Кузнецов), 59:58 — 3:3. Макдэвид — 30, 63:27 — 4:3.

Вратари: Коскинен — Самсонов (57:11 — 58:14, 58:32 — 59:58).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 40 (20+9+10+1) — 32 (9+15+7+1).

Наши: — - Кузнецов (23.00/0/+1), Овечкин (21.21/8/0), Орлов (22.17/2/-1).

10 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Непростое выездное турне «Вашингтона» по Канаде продолжается. Команда Питера Лавиолетта провела второй матч за два дня и после трудовой победы над «Калгари» отправилась в Эдмонтон. Особое внимание болельщиков было приковано к очному противостоянию одних из лучших снайперов сезона Александра Овечкина и Леона Драйзайтля, однако главными героями встречи стали другие игроки.

Невероятно сложным матч оказался для вратарей. Работы было много как у Микко Коскинена, так и у Ильи Самсонова. Российский голкипер «Вашингтона» провел сумасшедший первый период и отразил 20 бросков по своим воротам. 33-летний Коскинен был также заряжен на борьбу и делал все возможное, чтобы стать щитом не только для своей команды, но и для Овечкина, который в прошлой игре догнал Яромира Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Уже в середине стартовой двадцатиминутки капитан «Вашингтона» мог забить исторический гол, но Коскинен сыграл выше всяких похвал и в эффектной растяжке сумел остановить шайбу ловушкой. Александру сегодня откровенно не везло. За всю встречу он не реализовал как минимум три шикарных момента, а по воротам «Эдмонтона» нанес восемь бросков — лучший результат среди всех игроков матча. Александр провел на льду почти шесть минут в большинстве, но и в этом формате ему не удалось отличиться.

Alex Ovechkin was ROBBED.



Mikko Koskinen comes away with the theft.



? @NHL_ON_TNTpic.twitter.com/QNKLX5Cp5U — The Athletic NHL (@TheAthleticNHL) March 10, 2022

Зато историческим получился матч для Никласа Бэкстрема. В прошлой игре на пару с Овечкиным они стали девятым дуэтом одноклубников в истории лиги, кому удалось провести совместно 1000 матчей. Сегодня шведский форвард отметился голом и результативной передачей и набрал 1000-й балл в регулярных чемпионатах НХЛ. Этот знаковый момент произошел в большинстве, когда Бэкстрем помог забросить Ти Джею Оши. Никлас стал вторым игроком в клубной истории, который достиг этой отметки.

Несмотря на такое приятное событие, «Вашингтон» чудом не остался без очков. Гости хоть и выдали активный отрезок в третьем периоде, но транжирили моменты и позволяли сопернику комфортно чувствовать себя в своей зоне. Концовка получилась очень эмоциональной. «Кэпиталз» сняли вратаря уже за 2:49 до финальной сирены, но всего за две секунды до конца матча сравняли счет. Оши мощнейшим броском прошил Коскинена и отметился дублем.

Однако этого эпизода могло бы и не быть, ведь минутой ранее Овечкин откровенно фолил на Заке Хаймане, но судьи оставили нарушение правил без внимания. Александр был активен в концовке, хотя усталость заметно сказывалась на действиях форварда. В одном из моментов он отобрал шайбу в центре площадки и не позволил «Эдмонтону» поразить пустые ворота, а в середине третьего периода необъяснимым образом не смог попасть в открытый угол.

here's the blatant hook committed by alex ovechkin that went uncalled with a minute to go. this game never should've gone to overtime. pic.twitter.com/oEgNFHqr9P — zach laing (@zjlaing) March 10, 2022

Овертайм получился не менее ярким. Команды обменялись классными моментами, а поставить точку могли как Овечкин, который решил поделиться шайбой с партнером, так и Энтони Манта, проверивший на прочность штангу ворот Коскинена. Последнее слово все-таки осталось за «Эдмонтоном», а голевая атака началась с потери Оши. Американец не справился с прессингом в своей зоне и убежавший Коннор Макдэвид забросил 30-ю шайбу в текущем сезоне. Победу в этом матче заслуживали обе команды, но «Вашингтон» поплатился за большое количество упущенных возможностей. Трехматчевая победная серия команды прервалась и теперь их ждет встреча с «Ванкувером».