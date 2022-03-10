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Сегодня, 08:15

Овечкина остановил бывший вратарь СКА: он отбил все восемь бросков легенды!

«Эдмонтон» обыграл «Вашингтон» в матче НХЛ, Александр Овечкин очков не набрал
Андрей Жданюк
Корреспондент
10 марта. Эдмонтон. «Эдмонтон» — «Вашингтон» — 4:3 ОТ. Брэд Мэлоун (в центре) и Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
Пока Александр не обошел Ягра.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Вашингтон» — 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)
Голы: Бэкстрем — 5 (Манта, Оши), 22:17 — 0:1. Ямамото — 12 (бол., Макдэвид, Бушар), 32:01 — 1:1. Сиси — 3 (Мэлоун, Райан), 38:12 — 2:1. Оши — 7 (бол., Бэкстрем, Карлсон), 46:13 — 2:2. Мэлоун — 1 (Кассиан, Бушар), 50:31 — 3:2. Оши — 8 (Карлсон, Кузнецов), 59:58 — 3:3. Макдэвид — 30, 63:27 — 4:3.
Вратари: Коскинен — Самсонов (57:11 — 58:14, 58:32 — 59:58).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 40 (20+9+10+1) — 32 (9+15+7+1).
Наши: — - Кузнецов (23.00/0/+1), Овечкин (21.21/8/0), Орлов (22.17/2/-1).
10 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Непростое выездное турне «Вашингтона» по Канаде продолжается. Команда Питера Лавиолетта провела второй матч за два дня и после трудовой победы над «Калгари» отправилась в Эдмонтон. Особое внимание болельщиков было приковано к очному противостоянию одних из лучших снайперов сезона Александра Овечкина и Леона Драйзайтля, однако главными героями встречи стали другие игроки.

Невероятно сложным матч оказался для вратарей. Работы было много как у Микко Коскинена, так и у Ильи Самсонова. Российский голкипер «Вашингтона» провел сумасшедший первый период и отразил 20 бросков по своим воротам. 33-летний Коскинен был также заряжен на борьбу и делал все возможное, чтобы стать щитом не только для своей команды, но и для Овечкина, который в прошлой игре догнал Яромира Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Уже в середине стартовой двадцатиминутки капитан «Вашингтона» мог забить исторический гол, но Коскинен сыграл выше всяких похвал и в эффектной растяжке сумел остановить шайбу ловушкой. Александру сегодня откровенно не везло. За всю встречу он не реализовал как минимум три шикарных момента, а по воротам «Эдмонтона» нанес восемь бросков — лучший результат среди всех игроков матча. Александр провел на льду почти шесть минут в большинстве, но и в этом формате ему не удалось отличиться.

Зато историческим получился матч для Никласа Бэкстрема. В прошлой игре на пару с Овечкиным они стали девятым дуэтом одноклубников в истории лиги, кому удалось провести совместно 1000 матчей. Сегодня шведский форвард отметился голом и результативной передачей и набрал 1000-й балл в регулярных чемпионатах НХЛ. Этот знаковый момент произошел в большинстве, когда Бэкстрем помог забросить Ти Джею Оши. Никлас стал вторым игроком в клубной истории, который достиг этой отметки.

Несмотря на такое приятное событие, «Вашингтон» чудом не остался без очков. Гости хоть и выдали активный отрезок в третьем периоде, но транжирили моменты и позволяли сопернику комфортно чувствовать себя в своей зоне. Концовка получилась очень эмоциональной. «Кэпиталз» сняли вратаря уже за 2:49 до финальной сирены, но всего за две секунды до конца матча сравняли счет. Оши мощнейшим броском прошил Коскинена и отметился дублем.

Однако этого эпизода могло бы и не быть, ведь минутой ранее Овечкин откровенно фолил на Заке Хаймане, но судьи оставили нарушение правил без внимания. Александр был активен в концовке, хотя усталость заметно сказывалась на действиях форварда. В одном из моментов он отобрал шайбу в центре площадки и не позволил «Эдмонтону» поразить пустые ворота, а в середине третьего периода необъяснимым образом не смог попасть в открытый угол.

Овертайм получился не менее ярким. Команды обменялись классными моментами, а поставить точку могли как Овечкин, который решил поделиться шайбой с партнером, так и Энтони Манта, проверивший на прочность штангу ворот Коскинена. Последнее слово все-таки осталось за «Эдмонтоном», а голевая атака началась с потери Оши. Американец не справился с прессингом в своей зоне и убежавший Коннор Макдэвид забросил 30-ю шайбу в текущем сезоне. Победу в этом матче заслуживали обе команды, но «Вашингтон» поплатился за большое количество упущенных возможностей. Трехматчевая победная серия команды прервалась и теперь их ждет встреча с «Ванкувером».

Александр Овечкин
Микко Коскинен
Яромир Ягр
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 56 39 17 83
2 Рейнджерс 57 36 21 77
3 Питтсбург 58 34 24 77
4 Вашингтон 59 31 28 72
5 Коламбус 57 28 29 59
6 Айлендерс 53 21 32 50
7 Нью-Джерси 57 21 36 47
8 Филадельфия 56 18 38 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 57 39 18 83
2 Тампа-Бэй 56 37 19 80
3 Торонто 57 37 20 78
4 Бостон 57 34 23 73
5 Детройт 57 24 33 54
6 Оттава 56 20 36 45
7 Баффало 58 18 40 44
8 Монреаль 57 15 42 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 58 41 17 87
2 Сент-Луис 56 32 24 71
3 Миннесота 55 33 22 69
4 Нэшвилл 56 32 24 68
5 Даллас 56 32 24 67
6 Виннипег 57 25 32 60
7 Чикаго 58 21 37 50
8 Аризона 56 17 39 38
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 56 34 22 75
2 Лос-Анджелес 58 32 26 71
3 Вегас 58 32 26 68
4 Эдмонтон 58 31 27 66
5 Ванкувер 58 29 29 64
6 Анахайм 59 27 32 63
7 Сан-Хосе 56 24 32 55
8 Сиэтл 59 17 42 39
Результаты / календарь
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10.03 04:00
Эдмонтон – Вашингтон
 4 : 3 ОТ
10.03 06:30
Ванкувер – Монреаль
 5 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 57 81
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 58 79
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 57 78
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 54 43
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 58 38
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 57 38
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 37 1.93
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 26 2.02
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 44 2.11
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