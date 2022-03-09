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Сегодня, 21:30

Овечкин не останавливается, что бы ни происходило вокруг. Догнать Гретцки — посильная задача

Александр Овечкин догнал Яромира Ягра в списке снайперов за всю историю НХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
Александр Овечкин.
Фото Getty Images
В ночь на 9 марта капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче с «Калгари» (5:4) и догнал Яромира Ягра в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю — у обоих по 766 голов. В следующем сезоне наш форвард почти наверняка обойдет Горди Хоу, у которого 801 шайба. И тогда впереди останется только одна цель — 894 гола Уэйна Гретцки.

Овечкин не останавливается! Его дубль в ворота одной из лучших команд НХЛ последних недель «Калгари» позволил россиянину догнать в списке лучших снайперов лиги всех времен чеха Ягра и помог «Вашингтону» одержать сложнейшую победу на выезде. Осознать, что Александр на наших глазах буднично превращает фантастические прогнозы в реальность, можно благодаря его возрасту: в 36 лет быть одним из лучших в своей профессии — несомненный признак величия.

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Ови в нынешнем чемпионате не забивал на протяжении шести игр с конца января по середину февраля, заболел на этом временном отрезке коронавирусом и пропустил Матч всех звезд. Небольшой спад, который неизбежен по ходу длинного сезона у любого хоккеиста, применительно к русскому снайперу всегда воспринимается как чрезвычайное происшествие. Настолько за годы своей карьеры Александр приучил к тому, что забивает всегда, везде, всем и при любых условиях. Другой вариант исключается. Понять, как ему удается столько лет удерживать свой уровень, невозможно. Остается лишь завидовать самим себе. Жить в одно время с Овечкиным и наслаждаться его игрой — огромная привилегия.

Сомнений в том, что россиянин успешно продолжит погоню за рекордом Гретцки, ни у кого быть не должно. С Ягром все ясно. Но Овечкин скоро достанет и Хоу. Ориентировочно — уже в первой половине следующего сезона. Прямо сейчас капитан «Кэпиталз» находится в прекрасной форме, забросив семь шайб в последних восьми матчах, и голевая дистанция до двух канадских легенд стремительно сокращается.

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Здоровье Овечкина считается ключевым фактором для его новых шайб, поскольку вместе с нашим ветераном постарел и весь «Вашингтон». Россиянина на прицепе за собой никто не тащит. Скорее именно Александр при помощи своего партнера по тройке Евгения Кузнецова позволяет возрастной команде оставаться на плаву и не выпадать из зоны плей-офф. В обозримом будущем эта ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону, поэтому Овечкин продолжит делать то, что умеет лучше всех в мире, — забивать пачками. Его контакт с клубом действует еще четыре следующих года.

Опередить Гретцки, до которого остается 128 шайб, — выполнимая задача. Разве найдется в данный момент хоть один человек, который приведет аргументы против?

Александр Овечкин
Яромир Ягр
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Горди Хоу
Уэйн Гретцки
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Овечкин — лучший европейский снайпер в истории НХЛ! Скоро он может побить еще один рекорд Гретцки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 56 39 17 83
2 Рейнджерс 57 36 21 77
3 Питтсбург 58 34 24 77
4 Вашингтон 58 31 27 71
5 Коламбус 57 28 29 59
6 Айлендерс 53 21 32 50
7 Нью-Джерси 57 21 36 47
8 Филадельфия 56 18 38 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 57 39 18 83
2 Тампа-Бэй 56 37 19 80
3 Торонто 57 37 20 78
4 Бостон 57 34 23 73
5 Детройт 57 24 33 54
6 Оттава 56 20 36 45
7 Баффало 58 18 40 44
8 Монреаль 56 15 41 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 58 41 17 87
2 Сент-Луис 56 32 24 71
3 Миннесота 55 33 22 69
4 Нэшвилл 56 32 24 68
5 Даллас 56 32 24 67
6 Виннипег 57 25 32 60
7 Чикаго 58 21 37 50
8 Аризона 56 17 39 38
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 56 34 22 75
2 Лос-Анджелес 58 32 26 71
3 Вегас 58 32 26 68
4 Эдмонтон 57 30 27 64
5 Анахайм 59 27 32 63
6 Ванкувер 57 28 29 62
7 Сан-Хосе 56 24 32 55
8 Сиэтл 59 17 42 39
Результаты / календарь
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14.03
9.03 03:00
Нью-Джерси – Колорадо
 5 : 3
9.03 03:00
Питтсбург – Флорида
 3 : 4
9.03 03:00
Филадельфия – Вегас
 2 : 1
9.03 03:30
Детройт – Аризона
 2 : 9
9.03 03:30
Торонто – Сиэтл
 6 : 4
9.03 04:00
Виннипег – Тампа-Бэй
 7 : 4
9.03 04:00
Миннесота – Рейнджерс
5 : 2
9.03 04:00
Нэшвилл – Даллас
 2 : 1
9.03 04:00
Сент-Луис – Оттава
 1 : 4
9.03 04:30
Чикаго – Анахайм
 8 : 3
9.03 05:00
Калгари – Вашингтон
 4 : 5
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 57 79
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 56 79
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 57 78
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 54 43
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 57 38
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 57 38
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 37 1.93
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 26 2.02
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 44 2.11
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