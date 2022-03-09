Овечкин не останавливается! Его дубль в ворота одной из лучших команд НХЛ последних недель «Калгари» позволил россиянину догнать в списке лучших снайперов лиги всех времен чеха Ягра и помог «Вашингтону» одержать сложнейшую победу на выезде. Осознать, что Александр на наших глазах буднично превращает фантастические прогнозы в реальность, можно благодаря его возрасту: в 36 лет быть одним из лучших в своей профессии — несомненный признак величия.

Ови в нынешнем чемпионате не забивал на протяжении шести игр с конца января по середину февраля, заболел на этом временном отрезке коронавирусом и пропустил Матч всех звезд. Небольшой спад, который неизбежен по ходу длинного сезона у любого хоккеиста, применительно к русскому снайперу всегда воспринимается как чрезвычайное происшествие. Настолько за годы своей карьеры Александр приучил к тому, что забивает всегда, везде, всем и при любых условиях. Другой вариант исключается. Понять, как ему удается столько лет удерживать свой уровень, невозможно. Остается лишь завидовать самим себе. Жить в одно время с Овечкиным и наслаждаться его игрой — огромная привилегия.

Сомнений в том, что россиянин успешно продолжит погоню за рекордом Гретцки, ни у кого быть не должно. С Ягром все ясно. Но Овечкин скоро достанет и Хоу. Ориентировочно — уже в первой половине следующего сезона. Прямо сейчас капитан «Кэпиталз» находится в прекрасной форме, забросив семь шайб в последних восьми матчах, и голевая дистанция до двух канадских легенд стремительно сокращается.

Здоровье Овечкина считается ключевым фактором для его новых шайб, поскольку вместе с нашим ветераном постарел и весь «Вашингтон». Россиянина на прицепе за собой никто не тащит. Скорее именно Александр при помощи своего партнера по тройке Евгения Кузнецова позволяет возрастной команде оставаться на плаву и не выпадать из зоны плей-офф. В обозримом будущем эта ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону, поэтому Овечкин продолжит делать то, что умеет лучше всех в мире, — забивать пачками. Его контакт с клубом действует еще четыре следующих года.

Опередить Гретцки, до которого остается 128 шайб, — выполнимая задача. Разве найдется в данный момент хоть один человек, который приведет аргументы против?