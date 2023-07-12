От «Эдмонтона» до «Нефтехимика»: первый номер драфта-2012 возвращается домой

Наиль Якупов должен стать лидером нижнекамцев.

Наиль Якупов начинал свой путь во взрослом хоккее в родном «Нефтехимике». К тому моменту он уже успел стать самым обсуждаемым юниором в мире и первым номером драфта НХЛ-2012. Но локаут позволил сыграть Якупову в НХЛ лишь в январе 2013-го, а до этого он четыре месяца блистал в составе нижнекамского клуба. 18 (9+9) очков в 22 матчах — отличный старт для 19-летнего парня.

Первый сезон в «Эдмонтоне» получился хорошим, но развития не последовало. «Ойлерз» погрузились в пучину глупых решений менеджмента, непонятных тренеров и разлада в команде. В итоге Якупов совсем не прогрессировал и после сезонов в «Сент-Луисе» и «Колорадо» вернулся в Россию, подписав контракт со СКА.

Можно было ожидать, что уж в КХЛ-то Якупов станет звездой, но по-настоящему яркий хоккей он показал только в первый год в Санкт-Петербурге. Последние два с половиной сезона форвард провел в «Авангарде». Наилю сильно мешали травмы, из-за которых он пропустил большое количество матчей, в особенности в прошлом чемпионате. В такой ситуации Якупову точно стоило выбирать новый клуб исходя из роли и игрового времени, а не чемпионских амбиций.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Наиль в итоге принял абсолютно верное решение, вернувшись в «Нефтехимик». Роль лидера нападения нижнекамцев осталась вакантной после обмена Павла Порядина в «Спартак». В составе «Нефтехимика» много молодежи, и опытный Якупов точно придется к месту. Место в первой тройке и первой спецбригаде большинства Наилю гарантировано, и именно такое доверие нужно нападающему, который в «Авангарде» был на вторых ролях.

Выиграет от этого подписания и «Нефтехимик», который получил своего самого известного воспитанника, если не считать выступающего за «Тампу» Михаила Сергачева. А Якупов будет выступать вместе с двоюродным братом Раулем Якуповым, который младше Наиля на 11 лет. 19-летний форвард уже забивал в плей-офф КХЛ, и хотя ему не прочат такое светлое будущее, которое прогнозировали Наилю, шансы заиграть на хорошем уровне у него высокие.