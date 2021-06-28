Российский хоккеист играл за «Детройт» и «Флориду», а теперь его объявили в розыск

История Яна Голубовского.

Бывший генеральный директор «Торпедо» Ян Голубовский объявлен в розыск. Экс-защитник «Детройта» и «Флориды» не явился на заседание суда. Новости с такими заголовками облетели спортивные СМИ 22 июня. Голубовского, как и бывших исполнительного директора Сергея Малютина и заместителя по финансам Наталью Еремину, обвиняют в присвоении 17 миллионов рублей из бюджета клуба. Карьеру управленца Ян Валерьевич начал только в сезоне-2018/19 — и за два года в Нижнем Новгороде провернул такие «сделки», что теперь вынужден скрываться от правоохранительных органов.

Болельщики со стажем помнят Голубовского не только за менеджерские «заслуги», но и как фактурного защитника с отличным катанием и поставленным пасом, которого в первом раунде драфта выбрал «Детройт». Несколько сезонов Ян мирился со Скотти Боумэном, предпочитающим подающему надежды хоккеисту более опытных и возрастных коллег. За шесть сезонов в системе «Ред Уингз» Голубовский провел только 50 матчей в НХЛ. Не помог закрепиться в сильнейшей лиге планеты и обмен во «Флориду». В 2001 году Ян вернулся в Россию, отыграл четыре года на родине, а завершал карьеру в экзотических лигах Словении и Франции.

Ян Голубовский.

Отъезд в Америку

В ранние 1990-е «Детройт» положил глаз на талантов советской школы. Вячеслав Козлов, Владимир Константинов, Сергей Федоров, Вячеслав Фетисов — этих легендарных хоккеистов «Ред Уингз» перетащили за океан, и они помогли команде Скотти Боумэна зайти в элиту НХЛ. В 1994 году «Детройт» выбрал Голубовского на драфте под 23-м номером — выше Патрика Элиаша, Криса Друри, Марти Турко и Даниэля Альфредсона. До драфта-2015, когда «Красные крылья» потратили 19-й номер на казанского таланта Евгения Свечникова, Голубовский оставался самым ранним задрафтованным россиянином за всю историю легендарной франшизы.

Уже через два месяца «Ред Уингз» предложили воспитаннику новосибирского хоккея, перебравшемуся в 16 лет в московское «Динамо», полноценный контракт новичка. По ходу сезона-1993/94 Голубовский перешел в ЦСКА, но не сыграл за армейцев ни одного матча в чемпионате страны из-за юридических формальностей. При этом отпускать перспективного защитника за океан точно не входило в планы москвичей.

Руководство армейцев знало о желании «Детройта» пригласить Голубовского. Яна всячески убеждали остаться в России, но он принял для себя решение продолжить карьеру по ту сторону Атлантики. После шведского «Турнира четырех наций», куда защитник отправился вместе с юниорской сборной, Голубовский улетел прямиком в Детройт. Дальнейшие споры и возмущения ЦСКА оказались бессмысленны.

Недоверие Боумэна

Подписывая контракт с «Детройтом», Голубовский не осознавал, с каким давлением он столкнется под руководством Скотти Боумэна. Канадского специалиста не волновало, в каком раунде выбрали защитника и каким талантом он обладал. Главный тренер «Ред Уингз» отдавал предпочтение более опытным защитникам, оставляя Яна в запасе или ссылая в фарм-клуб, где он и провел три первых заокеанских сезона. Между тем в прессе Боумэн позитивно высказывался о перспективах Голубовского. Он был доволен его дебютом в основе «Детройта», который случился только в сезоне-1997/98.

— Мне нравится умение Яна быстро начинать атаки, — говорил Боумэн. — На мой взгляд, вместе с Фетисовым он составляет очень неплохую третью пару защитников, которая стабильно выполняет свою работу. Я считаю Голубовского самым перспективным игроком обороны нашего клуба.

Однако соответствующего словам доверия Ян не получил. Как только основные защитники восстанавливались от травм, его сразу же выгоняли в фарм-клуб, мотивируя это тем, что в «Адирондаке» он получит больше игрового времени, что только пойдет на пользу молодому игроку. Даже первый (и, как позже выяснилось, единственный в НХЛ) гол в матче с «Чикаго» не спас от командировки в АХЛ. Кажется, что, как только Голубовский добавлял и все лучше осваивался в «Детройте», Боумэн готовился обрадовать россиянина путевкой в фарм-клуб.

— «Детройт» часто заносил меня в список травмированных, чтобы как-то оправдать мое отсутствие в составе. Я действительно в начале сезона (1999/00. — Прим. «СЭ») потянул межреберную мышцу, но не мог играть из-за этого максимум три недели. Все же остальные травмы, как, например, ушиб кисти, были не настолько серьезными, чтобы не выходить на лед месяцами. Так что в лазарете, можно сказать, меня прятали, — говорил Голубовский.

Союз «Ред Уингз» и Голубовского продлился до 2000 года, пока его не обменяли во «Флориду» на Игоря Ларионова, который вернулся в город моторов. Но и в «Пантерз» Ян не смог завоевать место в основе — после сезона и только шести матчей в НХЛ он вернулся в Россию.

Ян Голубовский. Фото hctorpedo.ru

Возвращение в Россию

Приехав летом в Новосибирск, Ян попросил агента подыскать варианты на родине. Защитником интересовались «Лада» и «Авангард», но в итоге договорились с магнитогорским «Металлургом» — одним из сильнейших клубов российского хоккея того времени. Правда, долго в сталеварах Голубовский не продержался. Неплохо показав себя на предсезонных матчах и Мемориале Ивана Ромазана, за команду Валерия Белоусова он провел только девять матчей и вернулся в Новосибирск.

В России Голубовский отыграл до 2005 года. После «Магнитки» и «Сибири» защитник сменил три клуба — ЦСКА, «Северсталь» и СКА — и только в Санкт-Петербурге задержался дольше чем на сезон. Впрочем, именно сезон за питерских армейцев стал последним для Яна в России на высшем уровне. Далее началась экзотика. Голубовский отправился покорять Европу и посвятил год шведскому «Лександу». После чего «завершил карьеру», но через два сезона проявился в минской «Юности». Выиграв местный чемпионат, Ян подписал контракт с «Есенице» и добавил в свой немногочисленный список наград победу в первенстве Словении.

Сезон-2010/11 Голубовский пропустил, а на следующий год уехал играть во Францию. Как вам такой финальный аккорд от первораундника драфта НХЛ? И все же точку в игровой карьере Ян поставил в России — в Высшей лиге за «Рязань», которая тогда была фарм-клубом «Сибири».

Отложив шлем и краги на дальнюю полку, с хоккеем защитник завязывать не собирался. Несколько лет он занимался подготовкой юных спортсменов, пробовал себя в агентском бизнесе, занимался развитием игроков в «Айлендерс», параллельно участвуя в любительских турнирах. Серьезную должность Голубовский получил в 2018 году, когда правление «Торпедо» утвердило его как генерального менеджера. Вместе с новым управленцем нижегородцы дважды вышли в плей-офф, но запомнились скорее большой текучкой игроков. Очень сомневаюсь, что после финансовых махинаций и судебных разбирательств Голубовский вернется к менеджерской работе в России.