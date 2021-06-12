«В КХЛ мало доверяют молодым игрокам». Еще один хоккеист, которому не дали шанса в России, уехал в Америку

Максим Марушев сыграл за сезон в трех лигах.

Российский нападающий Максим Марушев за сезон поиграл в трех лигах. Он провел семь матчей в КХЛ за «Ак Барс», а в ВХЛ выступал за «Барс», в апреле же отправился в систему «Вегаса», с которым подписал трехлетний контракт. Мы поговорили с Максимом о том, почему он решил поехать в Северную Америку, с какими трудностями там столкнулся и удивился ли хоккеист трансферной политике своего бывшего клуба.

Почему уехал из России?

Еще после сезона-2019/20, когда Марушев ярко проявил себя в «Барсе», на него вышел один из скаутов «Вегаса»: «Они сказали, что-либо задрафтуют меня, либо подпишут свободным агентом. В итоге летом выбрали на драфте, чтобы я приехал пораньше». Впрочем, Марушев вряд ли уехал бы за океан, если бы получил больше игрового времени в главной команде. «Когда поднимали в «Ак Барс», где-то не везло, может быть, тренеры не поверили в меня. Хочу расти как игрок, а в последний сезон в «Барсе» не могу сказать, что прогрессировал. Засидеться в «вышке» можно надолго», — считает хоккеист.

Марушев провел в этом сезоне в КХЛ семь матчей, все из них пришлись на октябрь, когда большая часть основных игроков заразилась коронавирусом. 22-летний нападающий выглядел неплохо в тройке с Александром Бурмистровым и Иваном Емецом, создавая остроту у чужих ворот. Но вскоре его вернули в «Барс». «Казалось, что неплохо себя показал, но понимал, что это возможно. Знал, что, когда заболевшие вернутся, всех молодых опять скинут в фарм-клуб», — вспоминает Марушев. Вторую половину сезона в «Барсе» он провел результативно, но так и не был вызван в главную команду. Впрочем, как признается Максим, он на это и не надеялся: «Уже были слухи, что я могу уехать».

В итоге «Ак Барс» закрепил права на Марушева в КХЛ, сделав квалификационное предложение. «Мы общались с Рафиком Якубовым (бывший генеральный менеджер «Ак Барса» — Прим. «СЭ»), предлагал остаться, но я был решительно настроен, уже не думал о подписании контракта с «Ак Барсом», — вспоминает Максим. В разговоре с ним Якубов допускал, что после ухода ряда лидеров у молодого нападающего будет больше шансов попасть в состав, но Марушев уже сделал свой выбор.

Наверняка Максим смог бы получить большее игровое время в клубе, где нет такой высокой конкуренции, но «Ак Барс» не стал обменивать игрока. При этом осенью представители игрока хотели отправить его в «Сочи», но казанский клуб отказался отдавать Марушева.

Виза и сложности понимания

Попасть в США для Марушева было проблематично. Еще в феврале его приглашали в посольство для оформления визы, но тогда Максим не смог приехать из-за плотного расписания матчей в «Барсе». А по окончании сезона возникли еще большие сложности — для получения визы Марушеву пришлось лететь в Австрию. Времени он даром не терял, успев потренироваться с местными «Вена Кэпиталз». После этого нападающий все-таки отправился в Лас-Вегас.

Без карантина никуда — почти неделю Марушев просидел в номере. Но в итоге даже приезд ближе к окончанию сезона получился для хоккеиста очень полезным. В регулярном чемпионате АХЛ он сыграл семь матчей, и это было необходимо для адаптации. Осложняло ситуацию и то, что Максим плохо говорил по-английски, хуже одноклубников Павла Дорофеева и особенно Даниила Мироманова, поигравшего в канадских юниорских лигах. «Хоккей очень сильно отличается, намного жестче, чем в России. Да и понять мышление местных игроков поначалу было сложно. Можешь ждать передачу, а партнер вбрасывает ее в зону. Но ближе к плей-офф удалось адаптироваться», — рассказывает Марушев.

Плей-офф АХЛ в нынешнем сезоне получился очень скоротечным, а фарм-клуб «Вегаса» «Хендерсон» не зря считался фаворитом. Команда дошла до финала, где уступила «Бейкерсфилду», а Марушев набрал 3 (1 + 2) очка в пяти матчах. Атмосфера была для Максима немного непривычной: «В «Барсе» на нас ходило по 100—150 человек, все смотрели как в театре. А в «Хендерсоне» приходило по тысяче-полторы на матч, активно болели».

По сути, Марушев жил в Лас-Вегасе, ведь Хендерсон — это пригород игорной столицы. Максим говорит, что в казино не был, но при этом попал на матч «Вегаса» с «Миннесотой», в составе которой зажигал Кирилл Капризов. Но выиграл дивизион именно «Вегас»: с одной стороны, приятно играть в сильной организации, с другой, пробиться в состав будет сложно. «Не нужно обращать на это внимание, главное — не бояться. Ко всему нужно идти постепенно», — считает Марушев.

Что ждет Марушева в следующем сезоне?

До конца этого сезона у Марушева был односторонний контракт с фарм-клубом, но следующие два года соглашение будет двусторонним — с возможностью играть в НХЛ. Впрочем, для начала форвард ставит перед собой задачу стать лидером фарм-клуба.

Пожалуй, главный козырь Марушева — бросок. В ВХЛ он забросил 50 шайб, в среднем за матч забивая по 0,35 гола за матч. «Летом постоянно хожу в бросковую зону. Кистевой или щелчок? Надо и то и другое улучшать. С кистевым, наверное, пока получше. Щелчок должен быть поточнее. Ориентиры — конечно, Овечкин, Яшкин, у него отличный бросок», — считает Марушев.

То, что, даже не заиграв в КХЛ, можно попасть в НХЛ, в нынешнем сезоне показал защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов. Для Марушева, сыгравшего всего 14 матчей в КХЛ, это — отличный пример. «Мало доверяют молодым игрокам в КХЛ, возможно, из-за того, что от всех клубов требуют сиюминутный результат. Конечно, аренда нужна. Ведь многие молодые игроки подолгу сидят в своих клубах без шанса в КХЛ», — уверен Максим. Аренда-то в КХЛ теперь легализована, вот только очень много молодежи уже в Северной Америке.