Подвиги Василевского в мощнейшей «Тампе» недооценены. Мы покопались в статистике, и она невероятна

Углубились в продвинутые показатели и нашли много интересного.

Претенденты на «Конн Смайт» — Прайс пока фаворит

Одна из главных интриг финальной серии Кубка Стэнли — противостояние вратарей. Впервые с 1999 года голкиперы обеих команд — обладатели «Везины». И от их битвы наверняка будет зависеть результат финала — для «Монреаля» уж точно.

Без Кэри Прайса «Монреалю» оставалось только мечтать не то что о Кубке — о проходе хотя бы пары раундов. Канадский вратарь — единственный кандидат от «Хабс» на «Конн Смайт Трофи». Перед финальной серией официальный портал НХЛ называл Прайса главным претендентом на приз MVP плей-офф, пять из 15 журналистов проголосовали за него, по четыре голоса получили Брэйден Пойнт с Андреем Василевским и два — Никита Кучеров.

А вот вклад российского вратаря в достижения «Тампы» кажется (на первый взгляд) не столь значимым. В плей-офф у «Молний» хватает ярких подвигов. Кучеров, который явно станет лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, настрелял уже 27 очков в 18 матчах, в среднем по полтора за игру — отрыв от второго места (Пойнта) сразу в 7 баллов. Прекрасен и сам Брэйден, который уже забросил 14 шайб и выдал крутейшую серию в 9 матчей с голами подряд. Его отрыв от преследователей среди снайперов тоже велик — у Алекса Киллорна только 8. Важнейшую роль играет и прошлогодний обладатель «Конн Смайта» шведский защитник Виктор Хедман.

Василевский хоть и пропускает меньше двух шайб за матч (у Прайса коэффициент надежности — 2,02), но все равно остается вопрос: это Андрей настолько хорош или у любого сильного вратаря была бы подобная статистика в команде, которая доминирует? Но доминирует ли во всем?

У Василевского большая нагрузка — не меньше, чем у Прайса

Посмотрим на Corsi — показатель соотношения бросков в сторону чужих и своих ворот при игре в равных составах. У «Тампы» с ее мощнейшим ростером он ниже 50 процентов (48, 26), и она расположилась сразу перед «Монреалем» (47,83). Да, в чем реально хороши игроки «Тампы», так это в реализации своих бросков: почти 11 процентов — мастерство как оно есть. Но «Болтс» не уничтожают соперника, не давая ему активничать у своих ворот и позволяя собственному вратаря прохлаждаться.

Василевскому есть чем заняться. В створ его ворот в этом плей-офф бросили больше других — 559 раз, на втором месте Прайс (530). Конечно, Андрей и сыграл больше остальных, но показательно, что, действуя без замен (как и Прайс — а вот в «Вегасе» и «Айлендерс» выходили по два голкипера), россиянин сохраняет высочайшие показатели.

По числу отраженных бросков в пересчете на 60 минут игрового времени у Василевского 30,9 броска. Да, например, у Семена Варламова 32,9, но Прайс идет позади — 30,5.

Кстати, партнеры канадскому вратарю помогают чуть активнее — хоккеисты «Канадиенс» чаще перехватывают шайбу (7 в среднем за матч против 6,7 у «Тампы»), они среди лучших по проценту блокированных бросков (21,7 против 19,97 у «Болтс»).

То, что Андрей защищает ворота сильной команды, не значит, что он стоит и смотрит за успехами партнеров. Нагрузка на него падает выше средней, и работы у него не меньше, чем у того же Прайса.

Канадец отражает 93,4 процента бросков по своим воротам, но у Василевского и вовсе 93,6. Да, бывали перформансы и ярче — Тим Томас в 2011-м (94) или Джонатан Куик в 2012-м (94,5). Но напомню, что совсем недавно вратарям подрезали амуницию, после чего наблюдался рост результативности, однако Кэри и Андрей показывают цифры на уровне лучших представителей «эры мертвой шайбы» — Руа, Бродера, Гашека, Белфура или Хабибулина.

Василевский и Прайс хорошо справляются с бросками любого уровня опасности. Причем, когда речь идет о неопасных бросках, они находятся в середине очень плотного списка (97,2 % ОБ у Андрея, 96,6 — у Кэри), зато со средним уровнем они на голову выше остальных, а с высоким — уступают только вылетевшему в первом раунде голкиперу «Сент-Луиса» Джордану Биннингтону.

Лучшие вратари плей-офф НХЛ.

С другим вратарем «Тампа» пропускала бы за матч на гол больше

Другой интересный показатель — число реальных пропущенных шайб в сравнении с ожидаемым (GSAE). Насколько лучше/хуже со своей работой справился конкретный вратарь в сравнении со средним голкипером НХЛ — в этом сезоне ближе всего к этому середняку Кэм Тэлбот из «Миннесоты», причем как в регулярке, так и в плей-офф.

Например, Варламов в Кубке Стэнли пропустил 34 гола в 14 матчах, у «усредненного» вратаря было бы 36,24. А вот у Тристана Джерри из «Питтсбурга» — 21 шайба в 6 играх при ожидаемом значении чуть больше 13. Будь в воротах «Пингвинов» хотя бы абстрактный Тэлбот, а не дыра, то теоретически они должны были бы проходить «Айлендерс» даже с не самой лучшей реализацией своих бросков. А вот с балластом в виде Джерри это сделать не помогло бы и чудо.

Вернемся к финалистам. У Прайса на 12,1 пропущенных голов меньше, чем ожидаемых, и это отличный результат, но у Василевского — 22,8! Для большей наглядности сделаем перерасчет на 60 минут игрового времени.

Лучшие вратари плей-офф НХЛ

Лучшие вратари плей-офф НХЛ.

Значимость Василевского для нынешней «Тампы» не меньше, чем Прайса для «Монреаля». Успешная игра Андрея делает «Молний» такими мощными — это фундамент их побед. С обычным вратарем они бы пропускали в плей-офф на гол больше — не факт, что усилий Кучерова, Пойнта и Хедмана хватило бы, чтобы компенсировать эту разницу и уж тем более чтобы оказаться два года подряд в финале.

Василевский в каждом матче до последних минут оставлял свой клуб в игре — только один раз «Болтс» уступили с разницей более двух шайб, причем последняя влетала в уже пустые ворота. Поэтому нельзя не рассматривать Андрея среди кандидатов на «Конн Смайт» — успехи полевых игроков «Тампы» не должны никого смущать. Патрик Руа и Майк Вернон тоже получали приз, когда были частью очень звездных коллективов. Василевский заслуживает его не меньше.