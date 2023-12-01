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Сегодня, 09:30

Овечкин вновь сыграл мало и не забил. Но очки все равно набрал

Две голевые передачи Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Анахайм»
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Александр Овечкин в матче с «Анахаймом».
Фото USA Today Sports
«Вашингтон» переиграл «Анахайм».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Вашингтон» — 4:5 (2:4, 0:0, 2:1)
Голы: Манта — 5, 1:27 — 0:1. Луно — 1, 1:49 — 1:1. Лисон — 3 (Карлссон), 7:51 — 2:1. Уилсон — 5, 15:54 — 2:2. Уилсон — 6 (бол., Овечкин, Карлсон), 18:39 — 2:3. Дауд — 2 (Сандин, Обе-Кубель), 18:59 — 2:4. Макгинн — 1 (Лисон, Луно), 51:45 — 3:4. Уилсон — 7 (бол., Овечкин, Карлсон), 54:22 — 3:5. Ватрано — 14 (Киллорн), 59:32 — 4:5.
Вратари: Гибсон (58:17 — 59:32, 59:36) — Кемпер.
Штраф: 16 — 14.
Броски: 32 (10+15+7) — 26 (13+4+9).
Наши: Любушкин (12.33/0/-1), Минтюков (19.40/0/-1) — Кузнецов (18.52/1/-3), Овечкин (14.41/5/-2).
1 декабря. Анахайм. Honda Center.

«Вашингтон» продолжает трип по солнечной Калифорнии. Матчи с «Сан-Хосе» и «Лос-Анджелесом» не побаловали зрителей большим количеством голов — всего шесть шайб за две игры. Зато в матче с «Анахаймом» те же шесть шайб были заброшены в первом периоде.

Уже на второй минуте Энтони Манта подкараулил ошибку Павла Минтюкова и открыл счет. «Анахайм» ответил всего через 22 секунды: еще один молодой защитник «Дакс» Тристан Луно реализовал свой шанс после привоза игроков «Вашингтона».

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На восьмой минуте матча вперед вышел уже «Анахайм». Третий номер драфта-2023 Лео Карлссон оформил проход через троих игроков обороны «Кэпиталз» и бросил по воротам, а Бретт Лисон добил шайбу после сэйва Дарси Кемпера.

После этого в первом периоде забивали только игроки «Вашингтона». Сначала сравнял счёт Том Уилсон, а спустя пару минут он же в большинстве вновь вывел «Кэпиталз» вперед. Удивительно, но команда с Овечкиным в составе не реализовывала численное преимущество с октября! Еще через 20 секунд Ник Дауд удвоил преимущество «столичных».

Во втором периоде команды копили силы, чтобы ударно провести третий игровой отрезок. За 10 минут до конца интригу в матч вернул Брок Макггин, забросивший первую шайбу в сезоне.

Через две с половиной минуты Том Уилсон вновь реализовал большинство, оформив хет-трик. Кстати, оба раза в большинстве ему ассистировал Овечкин.

За 27 секунд до конца, когда победа «Вашингтона» казалась вопросом решенным, Фрэнк Ватрано вновь сократил отставание «Дакс» до одной шайбы. Но на большее его команды не хватило.

За день до игры с «Анахаймом» Александр Овечкин установил собственный антирекорд по игровому времени на льду — чуть менее 14 минут. Говорили, что это связано с тем, что в основном Ови набирает свой айстайм в большинстве, а «Кингз» за всю игру ни разу не удалились.

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Если это так, то игроки «Анахайма» делали все, чтобы Овечкин провел на льду как можно больше времени — набрали аж 8 удалений. Но даже это не помогло российскому форварду. В матче с «Дакс» Александр сыграл всего чуть более 14 минут — это 12-й показатель среди игроков «Вашингтона».

В первых 20 матчах сезона на счету Овечкина всего пять шайб. А после игры с «Анахаймом» его безголевая серия насчитывает уже пять встреч. Такими темпами шансов догнать Гретцки у Овечкина не больше, чем у вратаря «Питтсбурга» Джарри, который сегодня забросил первую шайбу в карьере.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 21 16 5 33
2 Каролина 22 13 9 27
3 Вашингтон 20 12 8 26
4 Айлендерс 22 9 13 24
5 Филадельфия 23 11 12 24
6 Нью-Джерси 21 11 10 23
7 Питтсбург 22 11 11 23
8 Коламбус 24 7 17 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 22 15 7 33
2 Флорида 23 14 9 30
3 Торонто 21 12 9 27
4 Детройт 22 12 10 27
5 Тампа-Бэй 24 10 14 25
6 Баффало 23 10 13 22
7 Монреаль 23 10 13 22
8 Оттава 17 8 9 16
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 22 15 7 31
2 Даллас 21 13 8 29
3 Виннипег 22 12 10 26
4 Сент-Луис 22 12 10 25
5 Аризона 22 11 11 24
6 Нэшвилл 22 11 11 22
7 Миннесота 21 7 14 18
8 Чикаго 21 7 14 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 24 15 9 34
2 Ванкувер 24 15 9 31
3 Лос-Анджелес 20 13 7 29
4 Калгари 23 10 13 23
5 Сиэтл 24 8 16 22
6 Эдмонтон 22 9 13 19
7 Анахайм 23 9 14 18
8 Сан-Хосе 23 5 18 12
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1.12 03:00
Торонто – Сиэтл
 4 : 3 Б
1.12 03:00
Филадельфия – Нью-Джерси
 3 : 4 ОТ
1.12 03:00
Тампа-Бэй – Питтсбург
 2 : 4
1.12 03:00
Каролина – Айлендерс
4 : 5 ОТ
1.12 03:00
Бостон – Сан-Хосе
 3 : 0
1.12 03:00
Детройт – Чикаго
 5 : 1
1.12 03:00
Монреаль – Флорида
 1 : 5
1.12 04:00
Сент-Луис – Баффало
 6 : 4
1.12 04:00
Виннипег – Эдмонтон
 1 : 3
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Нэшвилл – Миннесота
 1 : 6
1.12 05:00
Калгари – Даллас
 4 : 3 ОТ
1.12 05:00
Аризона – Колорадо
 4 : 3 ОТ
1.12 06:00
Ванкувер – Вегас
 1 : 4
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Анахайм – Вашингтон
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Бостон

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И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 24 17
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 23 15
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 23 15
И КН
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Рейнджерс

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