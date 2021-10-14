А ведь участие капитана «Вашингтона» в матче с «Рейнджерс» было под вопросом.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы: Оши — 1 (бол., Овечкин, Кузнецов), 4:39 — 1:0. Шульц — 1 (бол., Кузнецов, Овечкин), 32:38 — 2:0. Лапьер — 1 (Оши, Шири), 33:02 — 3:0. Овечкин — 1 (бол., Манта, Карлсон), 42:37 — 4:0. Крайдер — 1 (бол., Строум, Фокс), 49:13 — 4:1. Овечкин — 2 (мен., Кузнецов, ван Римсдайк), 52:01 — 5:1.

Вратари: Ванечек — Георгиев.

Штраф: 16 — 18.

Броски: 27 (6+15+6) — 24 (9+5+10).

Наши: Кузнецов (21.22/1/+1), Овечкин (20.17/3/+1), Орлов (19.37/1/+2) — Панарин (17.52/0/-1).

14 октября. Вашингтон. Capital One Arena.

Сегодня ночью «Кэпиталз» открыли сезон домашним матчем против «Рейнджерс» и катком прошлись по команде Артемия Панарина. До последнего не было понятно, сможет ли сыграть капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Форвард получил травму нижней части тела в контрольной встрече с «Филадельфией» и напугал многих болельщиков. К счастью, повреждение оказалось не серьезным. Капитан не просто вернулся на лед, но и доказал, что собирается провести свой 17-й сезон в НХЛ на высшем уровне.

В середине первого периода совершенно не казалось, что матч закончится с таким счетом. «Рейнджерс» резво начали встречу, больше активничали в зоне соперника и не давали заскучать голкиперу «Кэпиталз» Витеку Ванечеку. Сразу в глаза бросилось то, насколько команда из Нью-Йорка возмужала и обросла мышцами. В межсезонье бродвейцы значительно прокачали силовую составляющую и пригласили в команду несколько крепких парней. Многие ждали, что гости с первых минут начнут мстить за майские события, когда форвард «Вашингтона» Том Уилсон разбрасывал направо и налево хоккеистов «Рейнджерс», однако ничего такого не произошло. Напряжение между командами чувствовалось, но за рамки адекватности не выходило.

Парни Жерара Галлана жестко и уверенно действовали у бортов, и это единственное, чем запомнились бродвейцы в этом матче. Гости провели вдвое больше силовых приемов (27-12), но результат хорошо отражает, что на одном этом компоненте далеко не уедешь. Случались даже такие забавные казусы. Кажется, Галлан поставил задачу сделать из «Рейнджерс» банду дровосеков.

Sammy Blais collides with Filip Chytil and appears to be hurting... #NYR pic.twitter.com/k62f1VroqW — Shayna (@hayyyshayyy) October 14, 2021

На фоне «Вашингтона» команда выглядела очень сырой и еще не до конца осознавшей, что выставочные игры уже закончились. «Кэпиталз» по ходу встречи набирали обороты, и к середине матча хозяев уже было не остановить. Одним из важнейших факторов успеха стала уверенная игра в большинстве. «Кэпиталз» реализовали три попытки из шести, и во всех трех поучаствовал Александр Овечкин.

Сперва капитан команды отметился результативными передачами на Ти Джея Оши и Джастина Шульца, а затем и сам огорчил голкипера «Рейнджерс» Александра Георгиева. Этот гол под номером 731 позволил форварду догнать знаменитого Марселя Дионна в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Оказалось, что Овечкин не собирается останавливаться на достигнутом. Зачем откладывать на потом то, что можно сделать сегодня? Можно даже забить в меньшинстве. Гол, который идеально демонстрирует уровень концентрации игроков «Рейнджерс» в матче. Отдельно стоит выделить хитрую передачу от Евгения Кузнецова. Сегодня форвард также был на высоте и записал на свой счет три результативных балла.

Первым голом в своей дебютной игре в НХЛ отметился 19-летний нападающий «Вашингтона» Хендрикс Лапьерр. Канадец выиграл конкуренцию за место центрфорварда третьего звена и сыграл в связке с Конором Шири и Ти-Джеем Оши. Клуб задрафтовал его в 2020 году в первом раунде под 22-м номером. Интересно, что после драфта игрок разместил в соцсетях свои детские фотографии в клубном свитере Овечкина и на фоне огромного плаката с изображением лидера «Кэпиталз». Мечты сбываются.

Это был вечер «Вашингтона» во всех отношениях. Даже гол Криса Крайдера в большинстве не испортил болельщикам «Кэпиталз» настроения. Теперь все будут ждать от Овечкина продолжения снайперской погони, ведь до Бретта Халла всего девять шайб.