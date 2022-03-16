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Сегодня, 22:30

Спор с вечностью. Овечкин уже третий снайпер в истории НХЛ!

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал третьим снайпером в истории НХЛ
Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин (справа).
Фото USA Today Sports
В среду в матче с «Айлендерс» капитан «Вашингтона» забросил свою 767-ю шайбу в карьере в НХЛ, обойдя Яромира Ягра. «Вечный» рекорд Уэйна Гретцки уже не кажется таковым.

Гретцки, Хоу, Ягр. Великие хоккеисты и спортсмены, обладавшие невероятным талантом, помноженным на сверхтрудолюбие и другие качества, которые позволяли этим людям быть уникальными, выделяли их из миллионов других.

Александр Овечкин. Овечкин — третий снайпер в истории НХЛ. Впереди только Хоу и Гретцки

Гретцки закончил карьеру 23 года назад, Ягр продолжает ее в 50, Хоу скончался в 2016-м в возрасте 88 лет. Всех троих кроме того, что они титаны хоккея, объединяет еще одно — с ними бьется Александр Овечкин. Действующий игрок спорит за звание лучшего не с Макдэвидом и Мэттьюсом, а с людьми, давно ставшими идолами болельщиков. Сюжет, в котором герой сражается с соперниками из вечности, создан не голливудскими сценаристами — придуман реальной жизнью. Что может быть интереснее?! Соревнование современной легенды с легендами из других эпох привлекает людей по всему миру и выходит далеко за рамки хоккея.

Лучшие снайперы в истории НХЛ.
Лучшие снайперы в истории НХЛ.

Сейчас Александр обошел-таки Ягра и стал европейским снайпером НХЛ номер один. Символично, что забил Ови бывшему одноклубнику — Семену Варламову, которого давно теснит в рамке «Айлендерс» другой россиянин Илья Сорокин. Не пропустить от Овечкина — сверхмотивация для вратаря, об этом давно знает тренерский штаб «Островитян» и специально ставит Варли под капитана «Вашингтона». Еще более символично, что забил Александр не из своего «офиса» — левого круга вбрасывания щелчком с ходу, а хитрым кистевым из-под защитника. Как бы намекнув скептикам, что он совсем еще не ветеран-тихоход с убойным броском и выезжающий только на нем одном. Форвард опасен в любом месте зоны атаки и «проткнет» голкипера откуда угодно, как делал это 10 или 15 лет назад.

Александр Овечкин и&nbsp;Яромир Ягр. Овечкин не обошел бы Ягра, если бы чех не играл в КХЛ. Но Гретцки все равно бы остался лучшим

Когда Александр приблизился к отметке в 600 голов, люди впервые заговорили о вечных рекордах. «Ягр? Хоу? Нет, это невозможно, Овечкин-то до этого вряд ли доберется, да и хоккей раньше был совсем другим».

Но вот Ягр пройден, а Хоу должен быть пройден (у кого-то еще есть сомнения?) в следующем сезоне. Так что и «вечный» рекорд уже совсем не кажется таким уж вечным. Времени и сил еще достаточно. Было бы желание.

Но именно оно и движет Овечкиным.

Александр Овечкин принимает поздравления от&nbsp;одноклубников по &laquo;Вашингтону&raquo;.
Александр Овечкин после исторического гола в&nbsp;матче &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Айлендерс&raquo; 15&nbsp;марта в&nbsp;Вашингтоне. «Эта история останется навсегда». Овечкин обошел Ягра и открыл секрет рекорда

Александр Овечкин
Яромир Ягр
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Горди Хоу
Уэйн Гретцки
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Овечкин не обошел бы Ягра, если бы чех не играл в КХЛ. Но Гретцки все равно бы остался лучшим
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 59 41 18 87
2 Рейнджерс 60 38 22 81
3 Питтсбург 61 36 25 81
4 Вашингтон 61 33 28 76
5 Коламбус 60 30 30 63
6 Айлендерс 57 24 33 57
7 Нью-Джерси 60 22 38 49
8 Филадельфия 59 18 41 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 60 41 19 88
2 Тампа-Бэй 59 38 21 82
3 Торонто 60 38 22 81
4 Бостон 60 37 23 79
5 Детройт 60 24 36 55
6 Баффало 60 20 40 48
7 Оттава 59 21 38 47
8 Монреаль 60 16 44 40
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 61 43 18 91
2 Сент-Луис 59 34 25 76
3 Нэшвилл 60 35 25 74
4 Миннесота 58 34 24 72
5 Даллас 58 32 26 67
6 Виннипег 61 28 33 66
7 Чикаго 61 22 39 53
8 Аризона 60 20 40 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 59 36 23 79
2 Лос-Анджелес 62 33 29 74
3 Эдмонтон 60 33 27 70
4 Вегас 62 32 30 68
5 Ванкувер 61 30 31 67
6 Анахайм 63 27 36 65
7 Сан-Хосе 59 26 33 60
8 Сиэтл 61 18 43 42
Результаты / календарь
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
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16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
16.03 02:00
Вашингтон – Айлендерс
4 : 3 Б
16.03 02:00
Монреаль – Аризона
 3 : 6
16.03 02:00
Рейнджерс – Анахайм
 4 : 3 ОТ
16.03 02:00
Торонто – Даллас
 4 : 0
16.03 03:00
Виннипег – Вегас
 7 : 3
16.03 03:00
Нэшвилл – Питтсбург
 4 : 1
16.03 03:30
Чикаго – Бостон
 1 : 2 ОТ
16.03 04:00
Эдмонтон – Детройт
 7 : 5
16.03 05:00
Ванкувер – Нью-Джерси
 6 : 3
16.03 05:30
Лос-Анджелес – Колорадо
 0 : 3
16.03 05:30
Сан-Хосе – Флорида
 2 : 3 ОТ
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 59 85
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 60 84
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 60 83
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 45
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 60 39
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 60 39
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 46 2.04
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 28 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 39 2.07
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