Спор с вечностью. Овечкин уже третий снайпер в истории НХЛ!

В среду в матче с «Айлендерс» капитан «Вашингтона» забросил свою 767-ю шайбу в карьере в НХЛ, обойдя Яромира Ягра. «Вечный» рекорд Уэйна Гретцки уже не кажется таковым.

Гретцки, Хоу, Ягр. Великие хоккеисты и спортсмены, обладавшие невероятным талантом, помноженным на сверхтрудолюбие и другие качества, которые позволяли этим людям быть уникальными, выделяли их из миллионов других.

Гретцки закончил карьеру 23 года назад, Ягр продолжает ее в 50, Хоу скончался в 2016-м в возрасте 88 лет. Всех троих кроме того, что они титаны хоккея, объединяет еще одно — с ними бьется Александр Овечкин. Действующий игрок спорит за звание лучшего не с Макдэвидом и Мэттьюсом, а с людьми, давно ставшими идолами болельщиков. Сюжет, в котором герой сражается с соперниками из вечности, создан не голливудскими сценаристами — придуман реальной жизнью. Что может быть интереснее?! Соревнование современной легенды с легендами из других эпох привлекает людей по всему миру и выходит далеко за рамки хоккея.

Лучшие снайперы в истории НХЛ.

Сейчас Александр обошел-таки Ягра и стал европейским снайпером НХЛ номер один. Символично, что забил Ови бывшему одноклубнику — Семену Варламову, которого давно теснит в рамке «Айлендерс» другой россиянин Илья Сорокин. Не пропустить от Овечкина — сверхмотивация для вратаря, об этом давно знает тренерский штаб «Островитян» и специально ставит Варли под капитана «Вашингтона». Еще более символично, что забил Александр не из своего «офиса» — левого круга вбрасывания щелчком с ходу, а хитрым кистевым из-под защитника. Как бы намекнув скептикам, что он совсем еще не ветеран-тихоход с убойным броском и выезжающий только на нем одном. Форвард опасен в любом месте зоны атаки и «проткнет» голкипера откуда угодно, как делал это 10 или 15 лет назад.

Когда Александр приблизился к отметке в 600 голов, люди впервые заговорили о вечных рекордах. «Ягр? Хоу? Нет, это невозможно, Овечкин-то до этого вряд ли доберется, да и хоккей раньше был совсем другим».

Но вот Ягр пройден, а Хоу должен быть пройден (у кого-то еще есть сомнения?) в следующем сезоне. Так что и «вечный» рекорд уже совсем не кажется таким уж вечным. Времени и сил еще достаточно. Было бы желание.

Но именно оно и движет Овечкиным.