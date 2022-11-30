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Сегодня, 12:15

«Все были просто поражены. Как это вообще возможно?» Вратари НХЛ — об игре молодого Овечкина

Иван Шитик
Корреспондент
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Александр Овечкин против одной из легенд современной НХЛ Марка-Андре Флери.
Фото Global Look Press
Натан Лоусон.
Фото Global Look Press
Адам Мунро.
Фото Getty Images
Джефф Друэн-Делорье.
Фото Global Look Press
Александр Овечкин забивает гол в ворота Марка-Андре Флери.
Фото Global Look Press
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Для некоторых вратарей пропущенный гол от Александра Великого — одно из самых ярких воспоминаний в жизни.

Натан Лоусон занимается строительством в пригороде Калгари.

Адам Мунро тренирует молодых вратарей в Торонто.

Джефф Друэн-Делорье продает недвижимость в Эдмонтоне.

Что объединяет этих трех человек?

Они входят в число 165 вратарей, которые пропускали хотя бы один гол за карьеру в НХЛ от капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Хотя, к примеру, Лоусон, Мунро и Друэн-Делорье играли против Овечкина лишь раз в карьере.

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Да, их карьеры в НХЛ пролетели быстро. Но по сей день они помнят почти каждую деталь своего противостояния против Овечкина.

Место. Время. Период. Счет. Бросок. Итог.

«Люди часто спрашивают меня: «Он забивал тебе хоть раз?» И я отвечаю: «Да, забивал», — говорит Мунро в интервью The Athletic.

И добавляет со смехом: «Так что я тоже являюсь частью этого в какой-то степени».

«Этого» — это, конечно, поход Овечкина за, казалось бы, незыблемым рекордом по количеству голов в НХЛ.

Натан Лоусон. Фото Global Look Press
Натан Лоусон.
Фото Global Look Press

История № 1

Натана Лоусона никогда не выбирали на драфте НХЛ.

Его путь в высший свет хоккейного мира был тернист: студенческая лига, лига Восточного побережья, АХЛ.

Уроженец Калгари подписал контракт с «Айлендерс» в 2008 году, до этого проведя пару неплохих сезонов в фарм-клубе «Островитян» — «Бриджпорте».

Сейчас уже 39-летний Лоусон прекрасно помнит, что провел дебютный матч в НХЛ 18 декабря 2010 года. А через пару месяцев он оказался в столице США, когда его команде предстояло встретиться с «Вашингтоном». С командой, которая в прошлом сезоне завоевала «Президентс Трофи», став лучшей в регулярном чемпионате.

Лоусон играл неплохо. Возможно, это была вообще лучшая игра в его карьере. Он был в одном шаге от «сухаря», но нападающий «Кэпиталз» Брукс Лайк поразил его ворота за 48 секунд до конца основного времени и перевел встречу в овертайм.

«Я хорошо помню ту игру, — вспоминает Лоусон. — Мы выигрывали на выезде со счетом 1:0. Я играл хорошо, сделал несколько красивых спасений. Но мне забили где-то за 45 секунд до конца периода и сравняли счет».

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А еще через пару минут Лоусон, который уже имел неоценимый опыт из восьми матчей в НХЛ, пережил ночной кошмар любого голкипера лиги.

Он поднял глаза и увидел, как Овечкин мчится с шайбой на всех парах к его воротам.

«Я подумал: «Боже мой, вот и началось», — смеется Лоусон. — Он вышел на бросковую позицию. Я думал, что знаю, что он будет делать. Но затем он совершил совсем другой маневр, так что оставил меня в дураках».

Это был 294-й гол в карьере Александра Овечкина.

И он был хорош.

Овечкин подхватил шайбу на своей половине площадки, красиво ушел финтом от нападающего «Островитян» Франса Нильсена и вошел в зону соперника. На помощь ему мчался Никлас Бэкстрем, которого пытался накрыть защитник «Айлендерс» Джек Хиллен. Тогда Овечкин взял игру на себя и обыграл Лоусона.

«Я думал, что он будет бросать в ближний угол под перекладину. В крайнем случае постарается прокинуть шайбу в «домик». Но он резко переложил шайбу и отправил ее в дальний угол. Такого я не ожидал. Иногда я сильно переживал и сердился после поражений. Тем более после удачной игры. Но в том случае? Пропустил от лучшего снайпера в истории. Нормально. Он переиграл меня. Молодец, как и всегда», — делится эмоциями Лоусон.

Лоусон провел в НХЛ в общей сложности 11 матчей. Но только два после той злополучной встречи с «Вашингтоном» и самим Овечкиным.

Десять лет спустя он гордится своей карьерой. В конце концов, скольким вратарям из тысяч улыбается шанс хотя бы попасть в НХЛ?

«Конечно, мне хотелось бы сыграть больше. Но травмы замучили меня. Хотя нельзя винить в этом только здоровье. Стоит признать, что я не дотягивал до этого уровня. Иногда чувствовал себя потерянным в НХЛ», — не скрывает Лоусон.

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Но даже скромные отрывки его карьеры в НХЛ уже навсегда сохранены в памяти интернета.

«Мой сын нашел видео того гола на YouTube. Он иногда пересматривает его и подкалывает меня», — говорит отец о своем семилетнем сыне Хаксли, который только начал делать первые шаги в хоккее. И который, как и отец, решил стать вратарем.

«Он твердит, что будь он на моем месте, то справился бы с этим броском. Что же, детям можно пофантазировать», — улыбается Натан.

Да, карьера Лоусона в НХЛ была совсем непродолжительной. Но у него всегда есть история, которой будут завидовать слушающие его рассказ.

«Люди часто спрашивают: «Кто лучший игрок, против которого ты играл?» Я всегда отвечаю честно: «Овечкин!»

Адам Мунро. Фото Getty Images
Адам Мунро.
Фото Getty Images

История № 2

Мунро провел в НХЛ 17 матчей в составе «Чикаго», который задрафтовал его под 29-м номером в 2001 году. Семь матчей — в сезоне-2003/04 (перед локаутом) и 10 матчей — в сезоне-2005/06. В год, когда Овечкин дебютировал в НХЛ.

Их противостояние случилось 10 января 2006 года.

«Блэкхокс» к тому моменту выдали серию из 10 поражений подряд. Так что, чтобы хоть как-то встряхнуть команду, тренерский штаб решил дать шанс Мунро, который не был основным вратарем.

«В раздевалке стояла тяжелая атмосфера, — вспоминает ныне 40-летний Мунро. — Мы знали, что у них появилась суперзвезда. Первый номер драфта. Таких парней сложно пропустить».

«Каждый раз, как кто-то создавал опасный момент у моих ворот, мне казалось, что это был Овечкин. Я думал про себя: «Да этот парень повсюду!» Это было просто невероятно. Казалось, что он летит по льду со скоростью миллион миль в час. Скауты разбирали его игру, и я предполагал, чего стоит ждать. Но когда ты видишь это вживую, то это совершенно другие ощущения: «А, теперь я действительно понимаю, о чем они предупреждали», — признается вратарь.

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«Чикаго» отлично начал игру и захватил лидерство со счетом 3:0 после голов Мэтью Барнаби, Радима Врбаты и Ярослава Шпачека.

«Я думал: «Сейчас мы их победим, я сделаю «сухарь», и потом мы выдадим серию из 50 матчей без поражений», — смеется Мунро.

«Конечно, я сильно поторопился. В конце концов, я был еще молод. Не нужно бежать впереди паровоза и заранее праздновать победу», — добавляет экс-голкипер.

В середине второго периода Мунро, по его собственным же словам, пропустил необязательный гол от Брендана Уитта.

А еще через пару смен Овечкин сделал то, что он умеет лучше всего. Нанес неотразимый бросок.

«Все говорили о новом суперснайпере. Я даже видел момент броска. Но он все равно оказался таким резким и неожиданным, что я даже не успел нормально среагировать. Оказалось, что я был вообще не готов. «О Боже!» — единственное, что мне пришло в голову в тот момент».

26-й гол в карьере молодого Александра в НХЛ.

Но он не остановился на этом. В третьем периоде Овечкин ассистировал форварду Брайану Сатбери, который сравнял счет.

Как и в случае с Лоусоном, противостояние Мунро и Ови перетекло в овертайм.

С одной важной разницей: «Блэкхокс» победили «Кэпиталз». Форвард «Ястребов» Кайл Колдер пробил голкипера «Столичных» Олафа Колцига. Неудачная серия «Чикаго» оборвалась.

«Забавно, — добавляет Мунро. — Арбитры засчитали взятие ворот, но потом начался долгий просмотр. В то время нашим главным тренером был Трент Яуни. Он сказал: «Знаете что? Пошло все к черту. Валим со льда. Едем домой. Плевать, засчитают они этот гол или нет». Я уже переодевался в раздевалке, когда узнал финальный вердикт: мы победили».

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А через неделю Мунро бесчисленное количество раз пересматривал повторы того самого и уже ставшего легендарным гола, который Овечкин забил в ворота «Аризоны».

«Все были просто поражены. Как это вообще возможно? Каким надо обладать чувством гола, чтобы понимать, где находятся ворота, когда ты сам катишься и крутишься, лежа на спине на льду? Помню, как думал про себя: «Хорошо, что такая шайба не влетела в мои ворота».

«Но, — добавляет он после паузы. — В то же время для парня, который сыграл не так много в НХЛ, может, это был бы самый яркий момент, через который тебя все запомнят?»

Джефф Друэн-Делорье. Фото Global Look Press
Джефф Друэн-Делорье.
Фото Global Look Press

История № 3

Друэн-Делорье провел самую долгую карьеру в НХЛ из всех наших героев: 62 матча за «Эдмонтон» и «Анахайм» в период с 2008 по 2012 год. В том числе 47 матчей в сезоне-2009/10.

Сейчас 38-летний голкипер регулярно играет за ветеранов «Ойлерз». И с теплотой вспоминает свою карьеру в НХЛ.

Хотя не все воспоминания такие радостные. Как, например, 19 декабря 2009 года.

«Эдмонтон» повел со счетом 2:0 в матче против «Вашингтона».

«Я помню, как внимательно тренеры готовили вратарей к матчу против Овечкина. Как детально разбирали видео моментов с его участием. Но мало что может помочь, когда твой соперник обладает таким броском», — признается экс-голкипер.

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Наконец Ови решил, что настало время действовать.

В начале третьего периода Бэкстрем выиграл борьбу за шайбу за воротами «Ойлерз» и оставил ее Овечкину, который сразу полез на ворота. Друэн-Делорье остановил первый бросок и пытался прижать шайбу к штанге. В это время Овечкин успел предпринять пару попыток протолкнуть ее за линию, пока его не свалили толчком в спину на лед.

Однако для «Эдмонтона» было уже поздно. Шайба пересекла линию.

А еще через шесть минут Алекс сравнял счет более привычным для себя способом. Овечкин нанес мощный бросок по воротам. Голкипер справился с этой опасностью, но отскок пришел прямо на клюшку форварду. И тот молниеносно нанес повторный бросок с острого угла.

Камера на мгновение взяла Друэна-Делорье крупным планом. Он лишь пожал плечами и закатил глаза.

«Мы выигрывали после двух периодов, я хорошо это помню. Но потом они просто смели нас», — добавляет красок тому матчу голкипер.

Томас Флейшманн и Бэкстрем забили еще по голу и принесли «Столичным» волевую победу — 4:2.

Овечкин закончил игру с девятью бросками по воротам. Никто не нанес более пяти.

«Честно говоря, я не очень хорошо помню первый гол. Там был какой-то сумбур. Но вот второй... Он отправил шайбу в сетку почти с отрицательного угла. Эту шайбу я точно не забуду», — смеется Друэн-Делорье.

242-й гол в карьере Александра Великого.

Александр Овечкин забивает гол в ворота Марка-Андре Флери. Фото Global Look Press
Александр Овечкин забивает гол в ворота Марка-Андре Флери. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Итог сказанного

С тех пор прошло 13 лет. Овечкин вот-вот должен обогнать Горди Хоу. И тогда перед ним останется единственная и главная цель — Уэйн Гретцки.

Все опрошенные выше голкиперы верят, что Ови способен обойти 99-го номера. Только если здоровье не подведет.

«Это один из тех рекордов в НХЛ, который, казалось, никто не побьет. Казалось, никто даже не приблизится к нему. Если он превзойдет его, то прекрасно. Если ему не повезет, то все равно пройдет еще много времени, пока хотя бы появится новый претендент», — рассуждает Друэн-Делорье.

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Чем ближе Овечкин будет к рекордам Гретцки, тем чаще вспомнить лучшие моменты их противостояний будут просить таких титанов вратарского мастерства эры Овечкина, как Марк-Андре Флери, Хенрик Лундквист или Кэри Прайс. На всех мультимедийных платформах будут крутить лучшие моменты и голы Александра Овечкина за карьеру.

И тогда Натан Лоусон сможет снова улыбнуться: «Занятно получается. Когда я пропустил от него тот гол, то это не имело для меня огромного значения. Но сейчас, уже после завершения карьеры, я понимаю, какой это был важный и крутой момент».

Александр Овечкин
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