Котканиеми станет партнером Свечникова в «Каролине»

Нападающий «Монреаля» Йеспери Котканиеми перейдет в «Каролину», информирует пресс-служба «Канадиенс».

Ранее «Ураганы» сделали 21-летнему форварду оффершит. Будущее соглашение должно быть рассчитано на один год с зарплатой 6,1 миллиона долларов.

«Монреаль» не стал повторять это предложение, поэтому Котканиеми станет игроком «Каролины». «Канадиенс» в качестве компенсации получат выборы в первом и третьем раундах драфта 2022 года.

В прошедшем сезоне Котканиеми набрал 20 (5+15) очков в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 8 (5+3) баллов в 19 играх.

Напомним, за «Каролину» выступает российский нападающий Андрей Свечников.