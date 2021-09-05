Котканиеми станет партнером Свечникова в «Каролине»
Нападающий «Монреаля» Йеспери Котканиеми перейдет в «Каролину», информирует пресс-служба «Канадиенс».
Ранее «Ураганы» сделали 21-летнему форварду оффершит. Будущее соглашение должно быть рассчитано на один год с зарплатой 6,1 миллиона долларов.
«Монреаль» не стал повторять это предложение, поэтому Котканиеми станет игроком «Каролины». «Канадиенс» в качестве компенсации получат выборы в первом и третьем раундах драфта 2022 года.
В прошедшем сезоне Котканиеми набрал 20 (5+15) очков в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 8 (5+3) баллов в 19 играх.
Напомним, за «Каролину» выступает российский нападающий Андрей Свечников.
The Canadiens will not match the Hurricanes' offer sheet to Jesperi Kotkaniemi. Montreal will receive Carolina's 1st- and 3rd-round 2022 Draft picks as compensation.#GoHabsGo https://t.co/ErFdL2ucEb— Canadiens Montr?al (@CanadiensMTL) September 4, 2021
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