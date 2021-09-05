Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Котканиеми станет партнером Свечникова в «Каролине»

00:21
Теги:

Нападающий «Монреаля» Йеспери Котканиеми перейдет в «Каролину», информирует пресс-служба «Канадиенс».

Ранее «Ураганы» сделали 21-летнему форварду оффершит. Будущее соглашение должно быть рассчитано на один год с зарплатой 6,1 миллиона долларов.

«Монреаль» не стал повторять это предложение, поэтому Котканиеми станет игроком «Каролины». «Канадиенс» в качестве компенсации получат выборы в первом и третьем раундах драфта 2022 года.

В прошедшем сезоне Котканиеми набрал 20 (5+15) очков в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 8 (5+3) баллов в 19 играх.

Напомним, за «Каролину» выступает российский нападающий Андрей Свечников.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Читайте также

Паралимпиада-2020: Россия занимает третье место в медальном зачете Игр в Токио по итогам 4 сентября
Врач перечислил способы избежать простуды
"Он бы одобрил": девушка поразила Сеть секс-образом на похоронах деда
Видео: Чем крайне опасно нашествие блох на Сибирь
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд