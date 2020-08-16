Жена Овечкина выложила архивное фото в годовщину смерти матери

Анастасия Овечкина (Шубская), жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала в Instagram архивную семейную фотографию.

На фото она запечатлена вместе со своими родными сестрами Анной и Марией Нахапетовыми и матерью, актрисой Верой Глаголевой. Народная и заслуженная артистка России ушла из жизни 16 августа 2017 года в возрасте 61 года в результате рака желудка. Она была похоронена в Москве на Троекуровском кладбище.

«Три года без тебя... Очень тебя не хватает, мамуль! Люблю», — написала Анастасия.