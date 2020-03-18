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Жена Овечкина объяснила, зачем они закупили много продуктов

18 марта 2020, 23:34
Анастасия Шубская. Фото instagram.com
Анастасия Шубская. Фото instagram.com
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Жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская объяснила, почему они закупили так много продуктов. По ее словам, она это снизит риски заражения коронавирусом.

— Друзья, очень много вопросов про наше отношение к вирусу, зачем мы закупили столько продуктов и так далее. Объясняю в этом посте, — написала Шубская в Instagram. - Мы для себя приняли решение, что в ближайшие дни, недели, пока ситуация не нормализуется, мы не будем выходить в общественные места, в том числе в продуктовые магазины! Это лишние риски, а в моем положении приходится думать не только о себе! Поэтому будем наслаждаться совместным времяпрепровождением дома: готовить различные блюда, смотреть фильмы, читать, обустраивать детскую. Так что никакой паники, скоро все будет как прежде.

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Друзья, очень много вопросов про наше отношение к вирусу, зачем мы закупили столько продуктов и тд !Объясняю в этом посте: Мы для себя приняли решение , что в ближайшие дни, недели, пока ситуация не нормализуется, мы НЕ будем выходить в общественные места! в том числе продуктовые магазины! Это лишние риски, а в моем положении , приходится думать не только о себе! Поэтому будем наслаждаться совместным времяпрепровождением дома : готовить различные блюда, смотреть фильмы , читать, обустраивать детскую??Так что , никакой паники, скоро все будет как прежде?? #будьтездоровы #берегитесебя #besafe

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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