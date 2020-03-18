Жена Овечкина объяснила, зачем они закупили много продуктов
Жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская объяснила, почему они закупили так много продуктов. По ее словам, она это снизит риски заражения коронавирусом.
— Друзья, очень много вопросов про наше отношение к вирусу, зачем мы закупили столько продуктов и так далее. Объясняю в этом посте, — написала Шубская в Instagram. - Мы для себя приняли решение, что в ближайшие дни, недели, пока ситуация не нормализуется, мы не будем выходить в общественные места, в том числе в продуктовые магазины! Это лишние риски, а в моем положении приходится думать не только о себе! Поэтому будем наслаждаться совместным времяпрепровождением дома: готовить различные блюда, смотреть фильмы, читать, обустраивать детскую. Так что никакой паники, скоро все будет как прежде.
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Друзья, очень много вопросов про наше отношение к вирусу, зачем мы закупили столько продуктов и тд !Объясняю в этом посте: Мы для себя приняли решение , что в ближайшие дни, недели, пока ситуация не нормализуется, мы НЕ будем выходить в общественные места! в том числе продуктовые магазины! Это лишние риски, а в моем положении , приходится думать не только о себе! Поэтому будем наслаждаться совместным времяпрепровождением дома : готовить различные блюда, смотреть фильмы , читать, обустраивать детскую??Так что , никакой паники, скоро все будет как прежде?? #будьтездоровы #берегитесебя #besafe