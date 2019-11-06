Земгус Гиргенсонс: «Предпочел бы сыграть матчи НХЛ в Риге, но и в Стокгольме хорошо»

Нападающий «Баффало» Земгус Гиргенсонс поделился ожиданиями от двух встреч с «Тампой» в Стокгольме в рамках NHL Global Series.

— Как вы относитесь к идее поездок в Европу посреди сезона?

— Не сказать, что это простой выезд, но наши ребята из Европы, особенно шведы, реально наслаждаются этой поездкой. Прикольно же. И не так уж прямо тяжело. Мы же летаем на Западное побережье, и ничего страшного в этом нет. Тут разница во времени побольше, но не катастрофическая. Конечно, я бы предпочел сыграть такие матчи в Риге. Дома, перед своими болельщиками, мне было бы повеселее, но и в Стокгольме хорошо.

— А как вам идея провести такие матчи в России?

— Почему бы и нет? На самом деле — не так важно, где именно их проводить, если это способствует росту интереса к хоккею. Скажут ехать в Россию — поеду в Россию и буду наслаждаться поездкой.

— Много говорят о приобретениях «Баффало» в межсезонье: Юханссоне, Миллере, Йокихарью. Но, по-моему, главное приобретение «Сэйбрз» — Ральф Крюгер.

— Однозначно это так. Он проделывает прекрасную работу. Ральф — невероятный тренер. Здорово мотивирует нас. Но вообще, все изменения, что были проведены в межсезонье, приносят нам большую пользу. Так что и нашего генменеджера Джейсона Боттерилла стоит отметить. Он хорошо поработал.

— «Баффало» играет в очень европейский хоккей. Необычно видеть подобный стиль в НХЛ.

— Я бы не сказал, что он совсем уж европейский. Мы же все равно играем агрессивно. Тут, скорее, хороший микс двух стилей. И он прекрасно работает. Причем мы получаем удовольствие от того, как играем. Это же круто. (Игорь Еронко)

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