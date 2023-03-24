Зайцев забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

«Чикаго» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона». На 4-й минуте третьего периода счет стал 1:5.

Шайбу забросил российский защитник Никита Зайцев. Для него этот гол стал первым в нынешнем сезоне.