Панарин забросил 24-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Рейнджерс» сравняли счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». На 11-й минуте второго периода счет стал 1:1.

Голом отметился российский нападающий Артемий Панарин. Для него эта шайба стала 24-й в текущем сезоне.

Теперь на счету 31-летнего россиянина 81 (24+57) очко в 72 матчах нынешнего регулярного чемпионата.