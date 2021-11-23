Зайцев сыграет в матче против «Сан-Хосе»
23 ноября, 23:58
Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит объявил, что защитник Никита Зайцев возвращается в состав команды. Россиянин сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе», сообщает TSN.
Ранее хоккеист в числе сразу нескольких игроков «Сенаторз» попал в ковид-протокол.
Напомним, что из-за эпидемии коронавируса были отложены матчи «Оттавы» против «Нью-Джерси» (16 ноября), «Нэшвилла» (18 ноября) и «Рейнджерс» (20 ноября). Они состоятся позже.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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