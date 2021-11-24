Нападающий «Тампы» Пойнт пропустит 4-6 недель

Стали известны сроки восстановления нападающего «Тампы» Брэйдена Пойнта. Из-за травмы он пропустит 4-6 недель, сообщает сайт клуба.

В межсезонье Пойнт подписал восьмилетний контракт на 76 миллионов долларов. В 16 играх нынешнего чемпионата он набрал 13 (7+6) очков.

В прошлом регулярном чемпионате форвард стал лучшим бомбардиром команды, заработав 48 (23+25) баллов за результативность в 56 играх.