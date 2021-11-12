Зайцев попал в ковид-протокол НХЛ

Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев был внесен в ковид-протокол НХЛ. Он не поможет команде в ближайших играх, так как находится на самоизоляции.

Таким образом, сегодня в НХЛ дебютирует Ласси Томсон. «Сенаторз» сыграют против «Лос-Анджелеса».

Roster update: The #Sens have placed defenceman Nikita Zaitsev in the NHL's COVID-19 protocol.



In Zaitsev's absence, Lassi Thomson will make his @NHL debut this evening vs Los Angeles. — Sens Communications (@Media_Sens) November 11, 2021

Стоит отметить, что Зайцев стал девятым игроком «Оттавы», внесенным в ковид-протокол.

Напомним, ранее на самоизоляцию были отправлены вратарь Мэтт Мюррей, защитники Джош Браун, Виктор Мете и Ник Холден, а также нападающие Алекс Форментон, Остин Уотсон, Дилан Гэмбрелл и Коннор Браун.