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«Коламбус» выведет из обращения номер Рика Нэша

23:32
Рик Нэш. Фото ХК «Коламбус».
Рик Нэш. Фото ХК «Коламбус».
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«Коламбус» выведет из обращения 61-й номер, под которым играл нападающий Рик Нэш, сообщает пресс-служба клуба. Торжественная церемония состоится 5 марта 2022 года.

Он был выбран «Коламбусом» под первым номером драфта-2002. Нэш является лидером «Блю Джэкетс» по проведенным матчам (674), голам (289), передачам (258) и очкам (547).

В сезоне-2003/04 Нэш выиграл «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер чемпионата (41 гол).

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Иван Шитик все материалы автора
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