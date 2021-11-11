«Коламбус» выведет из обращения номер Рика Нэша
23:32
«Коламбус» выведет из обращения 61-й номер, под которым играл нападающий Рик Нэш, сообщает пресс-служба клуба. Торжественная церемония состоится 5 марта 2022 года.
Он был выбран «Коламбусом» под первым номером драфта-2002. Нэш является лидером «Блю Джэкетс» по проведенным матчам (674), голам (289), передачам (258) и очкам (547).
В сезоне-2003/04 Нэш выиграл «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер чемпионата (41 гол).
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю