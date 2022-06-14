Агент Кузьменко сообщил о переговорах с несколькими командами НХЛ

Дэн Мильштейн, агент российского нападающего Андрея Кузьменко, сообщил о переговорах с несколькими клубами НХЛ.

«Переговоры с «Эдмонтоном» и «Ванкувером»? Мы общаемся со многими командами — на данный момент не могу дать никакой конкретики. Даже близко сейчас нет понимания, с каким клубом Андрей заключит контракт. Все в процессе. Дней через десять можно обращаться», — приводит слова Мильштейна «Чемпионат».

Ранее инсайдер Даррен Дрегер сообщал, что Кузьменко на этой неделе проведет переговоры с несколькими клубами НХЛ. Он встретится с представителями «Эдмонтона», «Ванкувера» и еще двух клубов из США.

Срок соглашения 26-летнего нападающего со СКА истек 30 апреля. Он является свободным агентом и может подписать контракт с любым клубом.

В 45 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ Кузьменко набрал 53 (20+33) очка. В Кубке Гагарина-2022 у него 14 (7+7) баллов в 16 играх.