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Сегодня, 08:20

Защитник «Вашингтона» Алексеев — об Орлове: «Грустно было, что он ушел — но в то же время освободилось место»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Дмитрий Орлов.
Фото USA Today Sports

Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об отношениях с бывшим партерном по команде Дмитрием Орловым.

— Вы говорили, что вашим ментором в команде был Дмитрий Орлов. Какие чувства испытали, узнав о его обмене — с одной стороны, из «Вашингтона» ушел близкий человек, с другой, прямой конкурент по позиции?

— Да, с Димариком у нас были очень хорошие отношения. И сейчас они такие же. Постоянно созваниваемся и переписываемся, он меня поддерживает и даже замечает какие-то мои ошибки, подсказывает. Когда была предсезонка, он мне звонил, говорил, где как лучше сыграть. Грустно было, конечно, что он ушел — но в то же время освободилось место.

Его обмен стал неожиданным. Не помню, с кем была игра, но мы раскатывались с утра, и он был в составе, а я — седьмой. Потом он вдруг пишет: «К скольким поедешь на игру?» — «К 6.30 — 6.45». — «Меня, скорее всего, менять будут, я сегодня не сыграю». В семь игра начинается, звоню ему: «Ты где?» — «Все, меня обменяли в «Бостон». — «Да ладно!» Поговорили чуть-чуть, было грустно...

— Чему Орлов вас научил?

— Прежде всего — оставаться человеком в любой ситуации. Работать хорошо. И на льду — много чему. Каким-то аспектам игры в обороне, как пас лучше отдать, как открыться, как действовать в чужой зоне с моими габаритами. Много подсказывал, за что я ему очень благодарен.

— Успели вы хоть один матч, период или смену сыграть в одной паре?

— Да. В прошлом сезоне в «Вегасе» пару смен, даже один период. Очень хотел этого. Смотришь на старших, тем более что Орлов — такой элитный игрок, и много лет хочешь с ним сыграть. Чуть-чуть, но получилось.

Александр Овечкин и&nbsp;Александр Алексеев. «Овечкин звонил познакомиться и сразу позвал на день рождения». Интервью защитника «Вашингтона» Алексеева

Александр Алексеев (хоккей)
Дмитрий Орлов
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Две голевые передачи Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Калгари»

НХЛ: «Торонто» уступил «Айлендерс», «Даллас» победил «Детройт». Результаты матчей 12 декабря
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 26 19 7 39
2 Айлендерс 27 13 14 33
3 Филадельфия 27 15 12 32
4 Вашингтон 25 14 11 31
5 Нью-Джерси 26 14 12 29
6 Каролина 27 14 13 29
7 Питтсбург 26 11 15 25
8 Коламбус 30 9 21 23
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 26 18 8 39
2 Флорида 27 17 10 36
3 Торонто 25 14 11 33
4 Детройт 27 14 13 32
5 Тампа-Бэй 29 13 16 31
6 Монреаль 28 12 16 27
7 Баффало 29 12 17 27
8 Оттава 22 11 11 22
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 27 16 11 35
2 Виннипег 26 16 10 34
3 Колорадо 27 16 11 34
4 Нэшвилл 28 15 13 30
5 Аризона 27 13 14 28
6 Сент-Луис 27 13 14 27
7 Миннесота 26 10 16 24
8 Чикаго 27 9 18 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 29 19 10 43
2 Ванкувер 28 18 10 37
3 Лос-Анджелес 25 16 9 36
4 Эдмонтон 25 12 13 25
5 Калгари 27 11 16 25
6 Сиэтл 29 8 21 23
7 Анахайм 27 10 17 20
8 Сан-Хосе 28 8 20 19
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13.12
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15.12
16.12
17.12
12.12 03:00
Баффало – Аризона
 5 : 2
12.12 03:00
Айлендерс – Торонто
 4 : 3 ОТ
12.12 04:00
Даллас – Детройт
 6 : 3
12.12 05:30
Колорадо – Калгари
 6 : 5
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 28 47
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 26 39
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 28 39
И Г
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 28 19
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 25 19
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 28 18
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87
Кэм Тэлбот

Кэм Тэлбот

Лос-Анджелес

 18 1.9

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