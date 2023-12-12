Защитник «Вашингтона» Алексеев — об Орлове: «Грустно было, что он ушел — но в то же время освободилось место»
Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об отношениях с бывшим партерном по команде Дмитрием Орловым.
— Вы говорили, что вашим ментором в команде был Дмитрий Орлов. Какие чувства испытали, узнав о его обмене — с одной стороны, из «Вашингтона» ушел близкий человек, с другой, прямой конкурент по позиции?
— Да, с Димариком у нас были очень хорошие отношения. И сейчас они такие же. Постоянно созваниваемся и переписываемся, он меня поддерживает и даже замечает какие-то мои ошибки, подсказывает. Когда была предсезонка, он мне звонил, говорил, где как лучше сыграть. Грустно было, конечно, что он ушел — но в то же время освободилось место.
Его обмен стал неожиданным. Не помню, с кем была игра, но мы раскатывались с утра, и он был в составе, а я — седьмой. Потом он вдруг пишет: «К скольким поедешь на игру?» — «К 6.30 — 6.45». — «Меня, скорее всего, менять будут, я сегодня не сыграю». В семь игра начинается, звоню ему: «Ты где?» — «Все, меня обменяли в «Бостон». — «Да ладно!» Поговорили чуть-чуть, было грустно...
— Чему Орлов вас научил?
— Прежде всего — оставаться человеком в любой ситуации. Работать хорошо. И на льду — много чему. Каким-то аспектам игры в обороне, как пас лучше отдать, как открыться, как действовать в чужой зоне с моими габаритами. Много подсказывал, за что я ему очень благодарен.
— Успели вы хоть один матч, период или смену сыграть в одной паре?
— Да. В прошлом сезоне в «Вегасе» пару смен, даже один период. Очень хотел этого. Смотришь на старших, тем более что Орлов — такой элитный игрок, и много лет хочешь с ним сыграть. Чуть-чуть, но получилось.
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|26
|14
|12
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|Каролина
|27
|14
|13
|29
|7
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|26
|11
|15
|25
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|Коламбус
|30
|9
|21
|23
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|26
|18
|8
|39
|2
|Флорида
|27
|17
|10
|36
|3
|Торонто
|25
|14
|11
|33
|4
|Детройт
|27
|14
|13
|32
|5
|Тампа-Бэй
|29
|13
|16
|31
|6
|Монреаль
|28
|12
|16
|27
|7
|Баффало
|29
|12
|17
|27
|8
|Оттава
|22
|11
|11
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|27
|16
|11
|35
|2
|Виннипег
|26
|16
|10
|34
|3
|Колорадо
|27
|16
|11
|34
|4
|Нэшвилл
|28
|15
|13
|30
|5
|Аризона
|27
|13
|14
|28
|6
|Сент-Луис
|27
|13
|14
|27
|7
|Миннесота
|26
|10
|16
|24
|8
|Чикаго
|27
|9
|18
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|29
|19
|10
|43
|2
|Ванкувер
|28
|18
|10
|37
|3
|Лос-Анджелес
|25
|16
|9
|36
|4
|Эдмонтон
|25
|12
|13
|25
|5
|Калгари
|27
|11
|16
|25
|6
|Сиэтл
|29
|8
|21
|23
|7
|Анахайм
|27
|10
|17
|20
|8
|Сан-Хосе
|28
|8
|20
|19
|12.12
|03:00
|
Баффало – Аризона
|5 : 2
|12.12
|03:00
|
Айлендерс – Торонто
|4 : 3 ОТ
|12.12
|04:00
|
Даллас – Детройт
|6 : 3
|12.12
|05:30
|
Колорадо – Калгари
|6 : 5
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|47
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|26
|39
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|28
|39
|И
|Г
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|19
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|25
|19
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|28
|18
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|18
|1.9