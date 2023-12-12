Защитник «Вашингтона» Алексеев — об Орлове: «Грустно было, что он ушел — но в то же время освободилось место»

Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об отношениях с бывшим партерном по команде Дмитрием Орловым.

— Вы говорили, что вашим ментором в команде был Дмитрий Орлов. Какие чувства испытали, узнав о его обмене — с одной стороны, из «Вашингтона» ушел близкий человек, с другой, прямой конкурент по позиции?

— Да, с Димариком у нас были очень хорошие отношения. И сейчас они такие же. Постоянно созваниваемся и переписываемся, он меня поддерживает и даже замечает какие-то мои ошибки, подсказывает. Когда была предсезонка, он мне звонил, говорил, где как лучше сыграть. Грустно было, конечно, что он ушел — но в то же время освободилось место.

Его обмен стал неожиданным. Не помню, с кем была игра, но мы раскатывались с утра, и он был в составе, а я — седьмой. Потом он вдруг пишет: «К скольким поедешь на игру?» — «К 6.30 — 6.45». — «Меня, скорее всего, менять будут, я сегодня не сыграю». В семь игра начинается, звоню ему: «Ты где?» — «Все, меня обменяли в «Бостон». — «Да ладно!» Поговорили чуть-чуть, было грустно...

— Чему Орлов вас научил?

— Прежде всего — оставаться человеком в любой ситуации. Работать хорошо. И на льду — много чему. Каким-то аспектам игры в обороне, как пас лучше отдать, как открыться, как действовать в чужой зоне с моими габаритами. Много подсказывал, за что я ему очень благодарен.

— Успели вы хоть один матч, период или смену сыграть в одной паре?

— Да. В прошлом сезоне в «Вегасе» пару смен, даже один период. Очень хотел этого. Смотришь на старших, тем более что Орлов — такой элитный игрок, и много лет хочешь с ним сыграть. Чуть-чуть, но получилось.