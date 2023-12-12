Две голевые передачи Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Калгари»
«Колорадо» обыграл «Калгари» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5.
После двух периодов «Эвеланш» уступали со счетом 3:5, в третьем периоде российский голкипер команды Иван Просветов заменил своего соотечественника Александра Георгиева. Просветов отразил все 12 бросков по своим воротам, у Георгиева 15 отраженных бросков из 17.
В третьем периоде «Колорадо» забросил три безответные шайбы. Российской форвард Валерий Ничушкин помог своей команде сравнять счет, а затем забить победный гол — у него две результативные передачи.
«Колорадо» поднялся на четвертое место в таблице Западной конференции НХЛ с 36 очками в 28 матчах. «Калгари» идет на 11-й строчке с 25 очками в 28 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Калгари» — 6:5 (1:1, 2:4, 3:0)
Голы: Кадри — 7 (Коулмэн), 13:46 — 0:1. Татар — 1 (Колтон, Олофссон), 18:14 — 1:1. Макар — 8 (бол., Рантанен, Маккиннон), 21:43 — 2:1. Манджапане — 6 (Кадри, Джилберт), 25:14 — 2:2. Коулмэн — 8 (Баклунд, Джилберт), 33:21 — 2:3. Майерс — 1 (Кольяно, Малински), 34:57 — 3:3. Зари — 6 (Уигар), 36:19 — 3:4. Шарангович — 7 (Хэнифин, Андерссон), 38:34 — 3:5. Колтон — 8 (Мэнсон, Байрам), 51:20 — 4:5. Рантанен — 13 (Ничушкин, Макар), 53:31 — 5:5. Маккиннон — 12 (Ничушкин, Рантанен), 55:30 — 6:5.
Вратари: Георгиев (Просветов, 40:00) — Владарж (58:15 — 59:22, 59:28).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 37 (14+8+15) — 33 (7+15+11).
Наши: Ничушкин (25.50/2/0) — -.
12 декабря. Денвер. Ball Arena. 17967 зрителей.
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Даллас – Детройт
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Колорадо – Калгари
|6 : 5
|И
|О
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Давид Пастрняк
Бостон
|26
|39
|
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|39
|И
|Г
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|19
|
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Остон Мэттьюс
Торонто
|25
|19
|
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Брок Босер
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|18
|И
|КН
|
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|1
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