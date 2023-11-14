Защитник «Сан-Хосе» Охотюк ответил на вопрос, приедет ли он играть в «Торпедо» к Ларионову
Российский игрок обороны «Сан-Хосе» Никита Охотюк, уехавший за океан в 16-летнем возрасте, в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил шансы выступать в КХЛ.
— В КХЛ права на вас до недавнего времени принадлежали «Трактору», но перешли к «Торпедо». Следите ли за этим процессом, участвовали ли как-то в нем?
— Если честно, я не знал, что права на меня обменяют. Сделали и сделали — как я уже говорил, это в хоккее нормальная ситуация. Не скажу, что расстроился или обрадовался. Но за «Торпедо» теперь слежу, смотрю какие-то фрагменты матчей нижегородцев в интернете. Матчи целиком не смотрю — все-таки большая разница во времени, и игр у нас много, все время расписано.
— С Игорем Ларионовым знакомы?
— По телефону общались, когда меня обменяли. С тех пор созваниваемся. А вживую еще не виделись.
— Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров недавно говорил, что, по его мнению, вероятность того, что вы окажетесь в Нижнем Новгороде, — 60-65 процентов. Что сами об этом думаете?
— Контракт с «Шаркс» у меня заканчивается в этом году. Но, как уже говорил, стараюсь ни о чем таком не думать. Живу каждым отдельным днем, который я провожу здесь, в Сан-Хосе. Завтра будет завтра. Задача — доказывать все здесь, пробиваться, завоевывать свое место под солнцем.
— Но переговоров с «Сан-Хосе» по новому контракту еще не было?
— Пока нет. Это не моя работа. Моя работа — играть.
В сезоне-2023/24 Охотюк сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате НХЛ.
Контракт 22-летнего россиянина с «Шаркс» действует до конца сезона-2023/24.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|14
|11
|3
|23
|2
|Каролина
|15
|9
|6
|18
|3
|Вашингтон
|13
|7
|6
|16
|4
|Нью-Джерси
|13
|7
|6
|15
|5
|Филадельфия
|15
|7
|8
|15
|6
|Питтсбург
|13
|7
|6
|14
|7
|Айлендерс
|14
|5
|9
|13
|8
|Коламбус
|15
|4
|11
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|14
|11
|3
|24
|2
|Флорида
|14
|9
|5
|19
|3
|Детройт
|15
|8
|7
|18
|4
|Торонто
|15
|8
|7
|18
|5
|Тампа-Бэй
|15
|6
|9
|16
|6
|Монреаль
|15
|7
|8
|16
|7
|Баффало
|15
|7
|8
|15
|8
|Оттава
|13
|6
|7
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|14
|10
|4
|21
|2
|Колорадо
|14
|9
|5
|18
|3
|Виннипег
|14
|7
|7
|16
|4
|Сент-Луис
|13
|7
|6
|15
|5
|Аризона
|14
|7
|7
|15
|6
|Миннесота
|15
|5
|10
|12
|7
|Чикаго
|13
|5
|8
|10
|8
|Нэшвилл
|14
|5
|9
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|15
|12
|3
|25
|2
|Ванкувер
|15
|11
|4
|23
|3
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|4
|Анахайм
|14
|8
|6
|16
|5
|Сиэтл
|16
|5
|11
|13
|6
|Калгари
|14
|4
|10
|10
|7
|Эдмонтон
|14
|4
|10
|9
|8
|Сан-Хосе
|15
|2
|13
|5
|14.11
|04:30
|
Эдмонтон – Айлендерс
|4 : 1
|14.11
|06:00
|
Сиэтл – Колорадо
|1 : 5
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|15
|25
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|14
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|23
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|15
|13
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|15
|12
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|14
|11
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Адин Хилл
Вегас
|9
|1.76