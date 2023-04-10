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Сегодня, 20:00

Защитник «Сан-Хосе» Кныжов попал в число номинантов на «Билл Мастертон Трофи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов выбран в числе номинантов на награду «Билл Мастертон Трофи».

Награда ежегодно вручается игрокам НХЛ, проявившим высокое спортивное мастерство и верность хоккею. В 2022 году ее выиграл вратарь «Монреаля» Кэри Прайс.

25-летний россиянин получил травму нижней части тела перед стартом сезона-2021/22. Во время операции игроку занесли инфекцию, из-за которой он пропустил весь сезон. В августе 2022 года он порвал ахиллово сухожилие и перенес еще одну операцию, после которой восстанавливался до конца января 2023 года, когда смог вернуться на лед.

В текущем сезоне Кныжов провел 9 матчей в регулярке НХЛ, отметившись одной забитой шайбой.

НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
Николай Кныжов
1
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«Виннипег» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 79 50 29 109
2 Нью-Джерси 80 50 30 108
3 Рейнджерс 80 47 33 106
4 Айлендерс 80 41 39 91
5 Питтсбург 80 40 40 90
6 Вашингтон 79 34 45 77
7 Филадельфия 80 29 51 71
8 Коламбус 79 24 55 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 80 63 17 131
2 Торонто 79 47 32 105
3 Тампа-Бэй 80 45 35 96
4 Флорида 80 42 38 91
5 Баффало 78 39 39 85
6 Оттава 80 38 42 83
7 Детройт 79 35 44 80
8 Монреаль 80 31 49 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 79 49 30 104
2 Даллас 79 44 35 102
3 Миннесота 79 45 34 100
4 Виннипег 79 44 35 91
5 Нэшвилл 79 40 39 88
6 Сент-Луис 80 37 43 81
7 Аризона 80 28 52 69
8 Чикаго 79 25 54 56
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 80 49 31 107
2 Эдмонтон 80 48 32 105
3 Лос-Анджелес 80 45 35 100
4 Сиэтл 79 45 34 98
5 Калгари 80 37 43 90
6 Ванкувер 79 36 43 79
7 Сан-Хосе 79 22 57 60
8 Анахайм 80 23 57 58
Результаты / календарь
31.03
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15.04
10.04 01:00
Филадельфия – Бостон
 3 : 5
10.04 03:30
Анахайм – Колорадо
 4 : 5 ОТ
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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 80 151
Леон Драйзайтль

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Эдмонтон

 78 124
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 80 110
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 80 64
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 80 60
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

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И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 48 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

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Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

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